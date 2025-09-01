Việt kiều tặng vaccine làm quà khi về nước

Thay vì tặng tiền, mua quà, năm nay chị Minh Nguyệt, 52 tuổi, Việt kiều Australia bỏ ra gần 100 triệu tiêm vaccine zona thần kinh và cúm cho người thân.

Chị Nguyệt có nguyên quán tại Đà Nẵng, thường xuyên nghe mẹ ruột phàn nàn về bệnh zona thần kinh ở vùng liên sườn. Mụn rộp gây bỏng rát khiến bà đau đớn, mất ăn mất ngủ. Cơn đau dai dẳng kéo dài hơn ba tháng sau khi vết phỏng lành. Qua tìm hiểu, chị biết căn bệnh này dễ gặp ở người từ 50 tuổi trở lên và người có bệnh lý mãn tính, bị suy giảm miễn dịch.

Vì vậy, đầu tháng 8 chị về nước và đưa mẹ cùng hơn 10 người lớn trên 50 tuổi trong gia đình đến trung tâm VNVC tại Đà Nẵng để tiêm ngừa zona thần kinh và cúm. Chị cho rằng việc này sẽ giúp mẹ giảm đau đớn do bệnh, còn những người khác được phòng ngừa.

"Trước đây, tôi hay cho tiền, mua trái cây bản địa như cherry, nho hay bánh kẹo, socola để làm quà tặng cho mọi người. Ai cũng vui thích, nhưng qua những ngày mới mẻ ban đầu, mọi thứ trở lại bình thường. Lần này đi tiêm ngừa về, câu chuyện về món quà vaccine được kể mãi. Ba mẹ tôi và các cô bác vui vì có con gái quan tâm sức khỏe của người già trong gia đình", chị Nguyệt nói.

Người lớn tiêm vaccine phòng bệnh do phế cầu tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Hoàng Dương

Chị Nguyệt cũng cảm nhận được sức khỏe giảm sút, dễ ốm, vết thương cũng lâu khỏi hơn. Ở Australia, những người lớn trên 65 tuổi được tiêm vaccine cúm và zona thần kinh miễn phí theo Chương trình Tiêm chủng Quốc gia. Chị chưa đủ tuổi được tiêm miễn phí, vì vậy nhân đợt về Việt Nam, chị cũng tiêm chung cùng cả gia đình.

Tương tự, anh Đinh Khải, 40 tuổi, Việt kiều Canada, cũng đã chọn vaccine làm món quà đặc biệt cho người thân trong gia đình. Anh cho biết gia đình sống tại tỉnh Ontario, Canada, nơi người dân được tiêm miễn phí vaccine cúm hàng năm, người từ 65 tuổi trở lên được tiêm thêm phế cầu, 65-70 tuổi được tiêm zona thần kinh. Bởi vậy, cha mẹ anh đã tiêm đầy đủ những vaccine này. Họ cũng gợi ý cho anh món quà vaccine, sau khi nghe lời phàn nàn của một người hàng xóm về sự đau đớn kéo dài của căn bệnh zona. Bên cạnh vaccine dành cho người lớn, anh Khải cũng tài trợ kinh phí tiêm vaccine cúm cho 5 người cháu sắp trở lại trường học.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Thành Đạt, Bác sĩ Trưởng Trung tâm tiêm chủng VNVC quận 1, TP HCM, cho biết thời gian qua, trung tâm cũng ghi nhận nhiều Việt kiều trong thời gian về nước đã đưa người thân là cha mẹ, cô dì, chú bác trong gia đình đi tiêm ngừa. Có ba loại vaccine thường được Việt kiều chọn tiêm cho người thân gồm: cúm, phế cầu và zona thần kinh, ngoài ra còn có những vaccine tiêm theo thời điểm dịch tễ như sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản...

Tiêm ngừa chủ động và lối sống lành mạnh nâng cao chất lượng cuộc sống và tuổi thọ của người cao tuổi. Ảnh minh họa: Vecteezy

"Tôi cảm nhận được niềm vui và sự tự hào của cả gia đình khi được con, cháu đưa đi tiêm ngừa. Hành động cho thấy sự quan tâm đến sức khỏe cho người lớn, mà có khi những món quà hiện vật hay hiện kim khó có thể mang lại được", bác sĩ Đạt nói.

Bên cạnh đó, bác sĩ Đạt lưu ý, cùng với tiêm ngừa, người cao tuổi cần giữ thói quen sinh hoạt lành mạnh, ăn uống đúng giờ, đa dạng dinh dưỡng, tăng cường rau xanh và trái cây. Đồng thời, mọi người có thể tập các bài thể dục dưỡng sinh nhẹ nhàng hoặc đi bộ, ngủ đúng giờ, không mở tivi, điện thoại khi ngủ làm gián đoạn giấc ngủ... để duy trì hệ miễn dịch tốt nhất.

Huệ Lan