Viêm gan và cách phòng ngừa

Rửa tay đúng cách, giữ vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêm vaccine, ngừng uống rượu có thể phòng ngừa viêm gan, nâng cao sức khỏe tổng thể.

Viêm gan là tình trạng gan bị viêm, tổn thương, ảnh hưởng đến chức năng của cơ quan này. Các triệu chứng phổ biến của bệnh gồm mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn và nôn, đau bụng, sốt, nước tiểu sẫm màu, phân nhạt màu, vàng da, đau khớp... Viêm gan siêu vi có 5 loại chính gồm A, B, C, D và E.

Nguyên nhân gây viêm gan đa dạng bao gồm virus, tác nhân không nhiễm trùng như uống nhiều rượu, hóa chất hoặc tác dụng phụ của một số loại thuốc. Dưới đây là những thói quen nên duy trì để giảm nguy cơ mắc bệnh.

Ăn thực phẩm đảm bảo vệ sinh

Viêm gan A chủ yếu lây truyền qua tiêu hóa, tức là khi nuốt phải virus có trong thức ăn hoặc nước uống bị ô nhiễm. Virus này có thể bám trên bề mặt đồ vật, thực phẩm. Các biện pháp phòng ngừa gồm không ăn thực phẩm không đảm bảo vệ sinh.

Rửa tay đúng cách

Không rửa tay làm tăng nguy cơ mắc viêm gan A, B. Rửa tay thường xuyên, nhất là trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh rất quan trọng. Mỗi người nên rửa tay tối thiểu 30 giây theo trình tự như làm ướt tay dưới vòi nước sạch, lấy một lượng xà phòng vừa đủ, chà hai lòng bàn tay vào nhau, rửa sạch tay dưới vòi nước. Lau khô tay bằng khăn sạch hoặc giấy lau dùng một lần.

Thói quen rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh giúp phòng bệnh viêm gan. Ảnh: AI

Tiêm vaccine

Vaccine phòng ngừa cả viêm gan A và B đều có sẵn. Người thuộc nhóm nguy cơ cao như nhân viên y tế hoặc thường xuyên tiếp xúc với dịch cơ thể bị nhiễm bệnh thì nên tiêm vaccine theo hướng dẫn của bác sĩ.

Ngừng uống rượu

Uống quá nhiều rượu gây tổn thương gan, nguyên nhân do quá trình chuyển hóa rượu tạo ra các hóa chất độc hại gây viêm, phá hủy tế bào gan. Bệnh có thể diễn biến từ gan nhiễm mỡ, tiến triển thành xơ gan và thậm chí gây suy gan cấp. Sau khoảng một thời gian kiêng rượu, gan có thể trở lại kích thước bình thường, chức năng của cơ quan này cũng có thể hoạt động hiệu quả.

Không bỏ qua dấu hiệu cảnh báo bệnh

Mỗi người nên chú ý các dấu hiệu sớm như sốt nhẹ, vàng da nhẹ, chán ăn, buồn nôn và đau bụng. Trong một số trường hợp, viêm gan A có thể dẫn đến suy gan cấp tính, một số người có thể cần phải ghép gan.

Gan đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ độc tố, chuyển hóa dinh dưỡng. Khi chức năng gan suy giảm, cơ thể dễ tích tụ độc tố, dẫn đến rối loạn chuyển hóa, các vấn đề ở nhiều cơ quan khác.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)