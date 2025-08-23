Viêm gan B có lây khi nói chuyện không?

Tôi nói chuyện với người mắc viêm gan B mạn tính khoảng 1 giờ thì có bị lây nhiễm bệnh không, nên làm gì để phòng ngừa? (Trương Hạnh, 42 tuổi, Tây Ninh)

Trả lời:

Viêm gan B là bệnh truyền nhiễm phổ biến hiện nay, do virus Hepatitis B (HBV) gây nên. Bệnh lây truyền chủ yếu qua đường máu, từ mẹ sang con và quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp an toàn. Các nghiên cứu chỉ ra, virus HBV không lây truyền qua tiếp xúc gần như nói chuyện gần, bắt tay, ôm, hôn má... Mật độ virus có trong nước bọt người bệnh rất thấp, nên không thể lây qua đường hô hấp.

Tuy nhiên, Việt Nam nằm trong các nước có tỷ lệ mắc viêm gan B cao trên thế giới. Theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), mọi lứa tuổi đều có thể nhiễm bệnh. Tuổi nhiễm càng trẻ, nguy cơ viêm gan mạn tính hoặc ung thư gan về sau càng cao.

Người mắc viêm gan B cần sử dụng thuốc kháng virus suốt đời. Nếu tự ý bỏ điều trị, bệnh có thể tiến triển thành xơ gan, ung thư gan.

Song viêm gan B có thể phòng ngừa hiệu quả bằng vaccine. Nếu lo lắng về nguy cơ lây nhiễm bệnh, bạn nên chủng ngừa bệnh bằng vaccine càng sớm càng tốt. Trước tiêm, bạn cần xét nghiệm máu để xem bản thân có đang mắc bệnh, hoặc đã có đủ kháng thể hay chưa.

Sau xét nghiệm, nếu kháng thể dưới mức bảo vệ hoặc không có kháng thể với viêm gan B, bạn cần tiêm vaccine phòng ngừa. Nếu đã mắc bệnh, tiêm vaccine sẽ không còn tác dụng nữa.

Virus viêm gan B không lây qua đường hô hấp như nói chuyện gần, bắt tay, hôn má... Ảnh minh họa: Vecteezy

Việt Nam có nhiều loại vaccine viêm gan B dành cho người lớn và trẻ em. Người lớn cần chủng ngừa ba mũi trong vòng 6 tháng, xét nghiệm viêm gan B trước khi nhắc lại, tiêm nhắc khi kháng thể giảm.

Trẻ em cần tiêm vaccine viêm gan B trong vòng 24 giờ sau khi sinh, sau đó theo sát lịch tiêm ngừa vaccine có thành phần viêm gan B như vaccine 5 trong 1 hoặc vaccine 6 trong 1.

Ngoài vaccine, bạn cũng cần phòng bệnh bằng cách sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục, tránh sử dụng chung đồ dùng cá nhân, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, thường xuyên vận động nhằm tăng cường sức đề kháng. Bạn cũng cần tránh uống rượu bia, sử dụng chất kích thích, hút thuốc lá. Trường hợp không may mắc bệnh thì nên tuân thủ việc điều trị của bác sĩ, không nên điều trị viêm gan B bằng thuốc nam, uống các loại lá cây theo truyền miệng.

BS.CKI Nguyễn Tiến Đạo

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC