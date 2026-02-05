'Việc Justin Bieber mặc quần đùi diễn Grammy là tự phát'

Nhà sản xuất nói Justin Bieber không chuẩn bị trước về trang phục biểu diễn Grammy, quyết định cởi trần và mặc quần đùi khi lên sân khấu.

Trên podcast Rolling Stone Music Now ngày 2/2, nhà sản xuất điều hành Ben Winston kể hậu trường tiết mục gây sốt của Justin Bieber tại lễ trao giải Grammy một ngày trước đó. Trên sân khấu lúc ấy, ca sĩ chỉ mặc quần đùi và tất, khoe hình xăm giống gương mặt vợ - người mẫu Hailey Bieber - trên lưng khi vừa đàn guitar vừa hát ca khúc Yukon. Màn trình diễn thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội, là một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất sự kiện.

Theo Ben Winston, Justin Bieber dường như không quyết định trước trang phục cho đến lúc xuất hiện trước công chúng. Anh cho rằng buổi diễn gây ấn tượng nhờ sức hút tự nhiên của ca sĩ. "Khi chúng tôi liên hệ với nghệ sĩ để bàn về ý tưởng sáng tạo, anh chỉ nói đại ý: 'Tôi sẽ lên sân khấu rồi hát'", Winston nói thêm.

Justin Bieber cởi trần hát bài 'Yukon' tại Grammy 2026 Justin Bieber thể hiện ca khúc "Yukon" thuộc album "SWAG" tại Grammy tối 1/2. Video: CBS

Nhà sản xuất nhận xét Justin Bieber biểu diễn với tâm thế thoải mái. Trước đó, giọng ca Baby có 90 phút tập dượt nhưng chỉ dành 15 phút tập luyện. Ben Winston kể thêm: "Sau khoảng bảy phút rưỡi tổng duyệt, anh ấy quay sang hỏi: 'Trông tôi thế nào?', 'Anh hài lòng chứ?'. Tôi trả lời mọi thứ thật tuyệt, rất thích tiết mục rồi anh ấy hẹn gặp lại mọi người vào hôm lễ trao giải diễn ra". Sau đó, Winston đề nghị anh tập thêm một lần nữa để đảm bảo êkíp máy quay đã sẵn sàng.

Cũng trong cuộc trò chuyện, Ben Winston nói thực sự muốn Justin Bieber tham gia Grammy vì đánh giá cao album mới của anh - SWAG. Lần đầu nghệ sĩ trở lại sân khấu của Viện Hàn lâm kể từ năm 2022, lúc đó anh biểu diễn bản hit Peaches. Về tiết mục năm nay, nhà sản xuất gọi đây là "khoảnh khắc định hình sự nghiệp" của Bieber, khác những gì công chúng từng thấy những năm qua.

Justin Bieber trên đường ra sân khấu Grammy 2026 Justin Bieber trên đường đi lên sân khấu. Theo People, anh chỉ mặc quần đùi bằng vải satin do SKYLRK - thương hiệu của ca sĩ - thiết kế. Video: YouTube/ Grammy

Justin Bieber, 32 tuổi, là ca sĩ nổi tiếng người Canada, một trong những nghệ sĩ bán đĩa nhạc chạy nhất thế giới. Anh từng có biệt danh là "hoàng tử nhạc pop". Gần 20 năm trong nghề, Bieber nhận nhiều giải thưởng gồm 18 giải AMAs, 22 giải MTV EMAs, sáu giải MTV VMAs. Tạp chí Time từng vinh danh anh là một trong "100 người có ảnh hưởng nhất thế giới" năm 2011. Năm 2019, anh kết hôn Hailey Bieber, đón con trai đầu lòng hồi tháng 8/2024.

Năm nay, Justin Bieber tranh bốn giải Grammy cho đĩa nhạc SWAG bao gồm hạng mục quan trọng nhất - Album của năm. Tuy nhiên, anh không thắng giải nào. Đến nay, anh nhận 27 đề cử từ Viện hàn lâm, thắng hai kèn vàng gồm Bản thu âm nhạc dance xuất sắc cho ca khúc Where Are Ü Now năm 2015, Màn trình diễn song ca/ nhóm nhạc đồng quê xuất sắc với bài hát 10.000 Hours năm 2020.

Phương Thảo (theo People, Rolling Stone)