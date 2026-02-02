Justin Bieber cởi trần, mặc quần đùi diễn Grammy

MỹCa sĩ Justin Bieber gây chú ý khi diện quần đùi và tất, trình diễn bài hát "Yukon" tại Grammy 2026.

Tại lễ trao giải Grammy tối 1/2 giờ Los Angeles (tức sáng 2/2 giờ Hà Nội), ca sĩ xuất hiện sau màn pha trò của MC Trevor Noah xoay quanh Bad Bunny. Anh mặc quần boxer và mang theo cây guitar. Trong lúc Justin biểu diễn, máy quay chuyển xuống hàng ghế khán giả, ghi lại cảnh Hailey Bieber theo dõi chồng hát.

Justin Bieber cởi trần hát bài 'Yukon' tại Grammy 2026 Phần biểu diễn "Yukon" của Justin Bieber tại Grammy 2026. Video: CBS

Màn trình diễn lập tức thu hút sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội, trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất trong đêm trao giải. Trên X, nhiều người nói bất ngờ trước sự xuất hiện của Justin Bieber. Cây bút Daniela Tijerina của Vanity Fair nhận xét anh duy trì phong thái tự tin và dấu ấn cá nhân trên sân khấu sau nhiều năm vào làng nhạc.

Yukon là ca khúc mang màu sắc trầm lắng của Justin Bieber. Bài hát được xây dựng trên giai điệu chậm, tối giản, làm nổi bật giọng hát nhẹ và có phần tự sự, gợi cảm giác cô đơn, chiêm nghiệm. Theo Hollywood Reporter, ca khúc được xem là một trong những ca khúc tiêu biểu trong album phòng thu thứ bảy Swag, phản ánh những dòng suy nghĩ mang tính tức thời trong tâm trí Justin Bieber. Chất giọng cao và cách xử lý của Justin gợi liên tưởng đến cách ca sĩ Frank Ocean từng thể hiện trong album Blonde.

Trích MV "Yukon" của Justin Bieber Trích MV "Yukon" của Justin Bieber. Video: YouTube/ Justin Bieber

Justin Bieber, 32 tuổi, là ca sĩ nổi tiếng người Canada, một trong những nghệ sĩ bán đĩa nhạc chạy nhất thế giới. Trong 14 năm sự nghiệp, anh nhận được nhiều giải thưởng, gồm 22 kỷ lục Guinness thế giới, hai giải Grammy, 18 giải AMAs, 22 giải MTV EMAs, sáu giải MTV VMAs. Tạp chí Time từng vinh danh Bieber là một trong "100 người có ảnh hưởng nhất thế giới" năm 2011.

Justin và Hailey chơi thân từ khi mới bước vào làng giải trí, từng hẹn hò từ năm 2015 đến 2016. Cuối tháng 9/2019, họ làm đám cưới tại bang South Carolina, Mỹ sau hơn một năm đăng ký kết hôn. Tháng 8/2024, bé Jack Blues Bieber chào đời.

Cát Tiên (theo Vanity Fair)