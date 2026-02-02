6h30 Những người chiến thắng đầu tiên

Lễ trao giải Grammy 2026 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Crypto.com Arena (Los Angeles), lên sóng trực tiếp trên kênh CBS và nền tảng CBS và Paramount+ Premium, vào tối 1/2 (giờ địa phương, tức sáng 2/2 giờ Hà Nội).

Trước đó vài tiếng, lễ khai mạc diễn ra tại nhà hát Peacock, Los Angeles. Nhiều giải thưởng trong tổng số 95 hạng mục được công bố tại sự kiện, phát sóng trực tiếp trên trang web của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật quốc gia và kênh YouTube Recording Academy.

Các nhà sản xuất nhận giải Best Dance Pop Recording thay Lady Gaga Các nhà sản xuất bản hit "Abracadabra" thay mặt Lady Gaga nhận giải Bản thu âm nhạc dance pop xuất sắc vì cô bận chuẩn bị cho các tiết mục trong chương trình chính. Video: YouTube/ Recording Academy / GRAMMYs

Một số nghệ sĩ, ca khúc giành chiến thắng đầu tiên là Cynthia Erivo và Ariana Grande với giải Trình diễn song ca/ nhạc pop xuất sắc cho bài hát Defying Gravity (nhạc phim Wicked), Anxiety của rapper Doechii thắng MV xuất sắc, Golden (nhạc phim Kpop Demon Hunters) đoạt giải Bài hát hay nhất được sáng tác cho phương tiện truyền thông hình ảnh và Abracadabra của Lady Gaga thắng giải Bản thu âm nhạc dance pop xuất sắc.

Hạng mục Album R&B hay nhất thuộc về MUTT của Leon Thomas, Trình diễn melodic rap xuất sắc dành cho luther của Kendrick Lamar và SZA, Trình diễn song ca/ nhóm nhạc đồng quê hay nhất thuộc về Amen của Shaboozey và Jelly Roll.