-
6h30
Những người chiến thắng đầu tiên
Lễ trao giải Grammy 2026 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Crypto.com Arena (Los Angeles), lên sóng trực tiếp trên kênh CBS và nền tảng CBS và Paramount+ Premium, vào tối 1/2 (giờ địa phương, tức sáng 2/2 giờ Hà Nội).
Trước đó vài tiếng, lễ khai mạc diễn ra tại nhà hát Peacock, Los Angeles. Nhiều giải thưởng trong tổng số 95 hạng mục được công bố tại sự kiện, phát sóng trực tiếp trên trang web của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật quốc gia và kênh YouTube Recording Academy.
Một số nghệ sĩ, ca khúc giành chiến thắng đầu tiên là Cynthia Erivo và Ariana Grande với giải Trình diễn song ca/ nhạc pop xuất sắc cho bài hát Defying Gravity (nhạc phim Wicked), Anxiety của rapper Doechii thắng MV xuất sắc, Golden (nhạc phim Kpop Demon Hunters) đoạt giải Bài hát hay nhất được sáng tác cho phương tiện truyền thông hình ảnh và Abracadabra của Lady Gaga thắng giải Bản thu âm nhạc dance pop xuất sắc.
Hạng mục Album R&B hay nhất thuộc về MUTT của Leon Thomas, Trình diễn melodic rap xuất sắc dành cho luther của Kendrick Lamar và SZA, Trình diễn song ca/ nhóm nhạc đồng quê hay nhất thuộc về Amen của Shaboozey và Jelly Roll.
-
00h06
Cuộc đua sít sao
Rapper Kendrick Lamar dẫn đầu với chín đề cử. Tiếp sau anh là Lady Gaga và hai nhà sản xuất Jack Antonoff, Cirkut cùng bảy khả năng đoạt giải. Xếp thứ ba là Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Leon Thomas và kỹ sư hòa âm Serban Ghenea với sáu cơ hội nhận kèn vàng. Năm nay, lễ trao giải bổ sung hai giải mới là Bìa Album xuất sắc, Album nhạc đồng quê truyền thống hay nhất. Danh hiệu Album nhạc đồng quê xuất sắc trước đây đổi thành Album nhạc đồng quê đương đại xuất sắc.
Variety và Billboard nhận định mùa giải khó đoán, nhất là trong bốn giải lớn (Big Four): Album của năm, Bản thu âm của năm, Bài hát của năm và Nghệ sĩ mới xuất sắc. Những hạng mục này thuộc nhóm giải chính (general field). Từ năm 2024, nhóm này thêm hai hạng mục Nhà sản xuất của năm và Nhà soạn lời của năm (hai giải cuối không dành cho nhạc cổ điển).
Mùa giải còn gây chú ý khi Rosé (Blackpink) trở thành nghệ sĩ Kpop solo đầu tiên góp mặt trong đề cử nhóm Big Four với bản hit APT.. Bên cạnh đó, Golden - nhạc phim Kpop Demon Hunters - được đánh giá là đối thủ mạnh cho danh hiệu Bài hát của năm. Ở đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc, các trang tin có nhiều lựa chọn khác nhau như Leon Thomas, sombr, Olivia Dean.
MC Trevor Noah tiếp tục là người dẫn chương trình, đánh dấu lần cuối anh dẫn dắt sự kiện sau sáu mùa liên tiếp. Năm nay, các tiết mục âm nhạc do hơn 20 giọng ca, ban nhạc biểu diễn với những cái tên nổi bật như Lady Gaga, Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Rosé. Ca sĩ Harry Styles, diễn viên Jeff Goldblum và Teyana Taylor những người thuộc nhóm nghệ sĩ trao giải.
Grammy diễn ra lần đầu tiên vào năm 1959, là giải thưởng do Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật quốc gia Mỹ tổ chức, nhằm vinh danh những nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc cho ngành công nghiệp âm nhạc.
Phương Thảo