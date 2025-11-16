Vị thế Trung Quốc giữa hội nghị khí hậu toàn cầu vắng Mỹ

Xe điện Trung Quốc được chọn làm phương tiện di chuyển chính thức, còn gian hàng quốc gia của họ chiếm trọn sảnh vào hội nghị khí hậu COP30.

Đầu tuần này, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã đến địa điểm tổ chức Hội nghị thượng đỉnh biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc lần thứ 30 (COP30) tại Belém, trên chiếc SUV màu đen do hãng ôtô Trung Quốc BYD sản xuất.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva (phải) cùng CEO BYD Vương Truyền Phúc (trái) tại sự kiện ra mắt xe năng lượng mới, ngày 13/11. Ảnh: BYD

Theo hãng thông tấn CNS của Trung Quốc, COP30 năm nay chọn xe điện từ các thương hiệu nước này là BYD và Great Wall Motor làm phương tiện chính thức phục vụ sự kiện. Chúng được sử dụng để đưa đón các nguyên thủ quốc gia, đại biểu, cũng như du khách qua các con phố của Belém.

Sự hiện diện của Trung Quốc tại các hội nghị khí hậu đã chuyển biến mạnh trong thập kỷ qua.

10 năm trước tại COP21 (Pháp), nơi các nước ký kết Thỏa thuận khí hậu Paris, Trung Quốc chỉ có một gian hàng khiêm tốn với vài chỗ ngồi phục vụ hội thảo kỹ thuật và học thuật. Năm nay tại Belém (Brazil), gian hàng của họ chiếm vị trí đắc địa gần lối vào, cạnh gian của nước chủ nhà.

Những tách cà phê nguyên chất bền vững, đồ chơi gấu trúc và quà lưu niệm có thương hiệu Trung Quốc níu chân người ghé thăm, để nghe tầm nhìn tương lai xanh bằng tiếng Anh từ các nhà điều hành công ty năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới.

"Chúng ta hãy tôn vinh di sản và thực hiện tầm nhìn Paris", Meng Xiangfeng, Phó chủ tịch CATL của Trung Quốc, kêu gọi khán giả. CATL là gã khổng lồ sản xuất pin lớn nhất thế giới, cung cấp một phần ba lượng pin cho các hãng xe điện, gồm Tesla, Ford và Volkswagen. Đây là lần đầu tiên họ tổ chức hội thảo tại COP, nhằm tiếp cận các chính phủ và tổ chức phi chính phủ.

Gian hàng Trung Quốc tại COP30, Belém, Brazil, ngày 14/11. Ảnh: Reuters

Giữa tuần này, Li Gao, Thứ trưởng Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc nói rằng vị thế nhà sản xuất năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới của nước này "mang lại lợi ích cho các quốc gia, đặc biệt là ở khu vực Nam Bán cầu".

Vị thế lãnh đạo khí hậu Washington từng nắm giữ nhiều năm, giờ thuộc về Bắc Kinh.

"Nước chảy chỗ trũng, và ngoại giao cũng vậy", Francesco La Camera, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Tái tạo quốc tế, nói. Trung Quốc đang lấp khoảng trống Mỹ để lại. Ông thêm rằng sự thống trị của họ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và xe điện củng cố vị thế nước này trong ngoại giao khí hậu.

Từ sự hiện diện lặng lẽ 10 năm trước, Trung Quốc nay trở thành nhân tố trung tâm, phản ánh sự thay đổi trong cuộc chiến ứng phó biến đổi khí hậu kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại nắm quyền.

Từ lâu vẫn hoài nghi về biến đổi khí hậu, ông Trump một lần nữa rút quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới khỏi Thỏa thuận Paris. Năm nay, chính quyền ông từ chối cử phái đoàn cấp cao đại diện cho lợi ích của Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh COP30.

"Tổng thống Trump sẽ không đánh đổi an ninh kinh tế và quốc gia để theo đuổi mục tiêu khí hậu mơ hồ đang hủy hoại các quốc gia khác", phát ngôn viên Nhà Trắng Taylor Rogers nói với Reuters.

Tuy nhiên, các nhà phê bình cảnh báo việc Mỹ rút khỏi tiến trình đàm phán khí hậu làm mất đi lợi thế quý giá của nước này, đặc biệt khi Trung Quốc nhanh chóng thống trị các ngành công nghiệp xanh như năng lượng tái tạo và xe điện.

Trong khi Mỹ vắng mặt, các diễn giả Trung Quốc đã phủ bóng hội nghị khí hậu Brazil. Ngoài CATL, China's State Grid - công ty điện lực lớn nhất thế giới, và các gã khổng lồ trong lĩnh vực năng lượng mặt trời như Trina, Longi cũng có bài thuyết trình.

BYD giới thiệu một đội xe hybrid cắm sạc tương thích với nhiên liệu sinh học được sản xuất tại nhà máy của hãng ở Bahia, Brazil, để sử dụng tại COP30.

Chủ tịch COP Andre Correa do Lago và Giám đốc điều hành COP30 Ana de Toni đều ca ngợi vai trò đi đầu trong công nghệ năng lượng sạch của Trung Quốc.

"Họ thể hiện vai trò lãnh đạo bằng cách thực hiện cuộc cách mạng năng lượng, và quy mô năng lực. Nhờ đó, giờ đây chúng ta có thể mua năng lượng ít carbon với giá cạnh tranh", Giám đốc điều hành COP30 nói.

Bảo Bảo (theo Reuters, CNS)