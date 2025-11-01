Mỹ lần đầu từ chối dự hội nghị khí hậu của Liên Hợp Quốc

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận không cử quan chức cấp cao nào đến hội nghị thượng đỉnh khí hậu COP30 tại Brazil tháng này.

Thông tin Mỹ không tham dự COP30 được đại diện Nhà Trắng xác nhận với Reuters ngày 1/11, nhấn mạnh lập trường phản đối cuộc chiến ứng phó với biến đổi khí hậu.

COP là viết tắt của hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), được tổ chức thường niên từ năm 1995. Sự kiện năm nay (COP30) được tổ chức từ 10-21/11 tại Belém, Brazil.

Đại biểu các nước tại cuộc họp chuẩn bị cấp bộ trưởng trước thềm Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP30 (Pre-COP30), tại Brasilia, Brazil ngày 13/10. Ảnh: Reuters

Ba thập kỷ qua, Nhà Trắng luôn cử phái đoàn với quy mô khác nhau tham dự hội nghị này, gồm nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Đại diện chính quyền ông Trump nói Tổng thống đã vạch rõ quan điểm của họ về hành động khí hậu đa phương trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tháng trước. Trong bài phát biểu đó, ông Trump gọi biến đổi khí hậu là "trò lừa bịp lớn nhất toàn cầu", đồng thời chỉ trích các quốc gia "phải trả giá đắt" vì đặt ra nhiều chính sách khí hậu.

"Tổng thống đang trao đổi với các nhà lãnh đạo thế giới về vấn đề năng lượng. Điều này thể hiện rõ trong các thỏa thuận thương mại và thỏa thuận hòa bình mang tính lịch sử, tất cả tập trung vào quan hệ đối tác năng lượng", quan chức Nhà Trắng nói thêm.

Chính quyền ông Trump đã theo đuổi thỏa thuận năng lượng song phương trong các cuộc đàm phán thương mại, để thúc đẩy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ với các quốc gia như Hàn Quốc và Liên minh châu Âu.

Trong buổi đàm phán thuế quan hôm qua, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói có "nhiều cơ hội cho thương mại năng lượng giữa Trung Quốc và Mỹ" thúc đẩy bởi nhu cầu khí đốt tự nhiên của quốc gia tỷ dân.

Ông Trump đã rút Mỹ khỏi Thỏa thuận khí hậu Paris ngay ngày đầu nhậm chức. Tuyên bố này có hiệu lực vào tháng 1/2026. Bộ Ngoại giao đang xem xét lại sự tham gia của nước này trong các thỏa thuận môi trường đa phương.

Bên cạnh đó, chính quyền Mỹ thể hiện lập trường chống biến đổi khí hậu bằng việc đe dọa hạn chế visa và trừng phạt các quốc gia ủng hộ phí khí thải tàu biển của Liên Hợp Quốc. Trước sức ép của Mỹ, đa số thành viên Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) bỏ phiếu hoãn thực thi phí khí thải này thêm một năm.

Đầu năm nay, Mỹ cũng gây áp lực lên các quốc gia đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu. Một quan chức Nhà Trắng nói với Reuters rằng "tình thế đang thay đổi" trong việc ưu tiên hành động biến đổi khí hậu, đề cập đến bản phân tích của tỷ phú Bill Gates tuần trước về nội dung này.

Trong bản phân tích đó, Gates nhấn mạnh biến đổi khí hậu sẽ "không dẫn đến sự diệt vong của nhân loại". Tỷ phú công nghệ khuyến nghị rằng cuộc chiến chống biến đổi khí hậu cần bước ngoặt chiến lược, tập trung vào thước đo con người thay vì các chỉ số khí thải và nhiệt độ toàn cầu.

