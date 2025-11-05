Vì sao VnExpress Marathon All-Star sẽ trở thành 'thiên đường PR mới'

Diễn ra trong thời tiết lý tưởng và vận hành theo "chuẩn major", VnExpress Marathon All-Star hội tụ những yếu tố lý tưởng cho một cuộc đua thành tích cao.

VnExpress Marathon All-Star 2026 sẽ diễn ra vào ngày 25/1/2026, trong giai đoạn lạnh nhất của miền Bắc. Nhiệt độ 12-20 độ C vào cuối tháng 1 là điều kiện lý tưởng để VĐV cải thiện thành tích.

Theo tạp chí Runner's World, nhiệt độ môi trường dưới 20 độ C, đặc biệt trong khoảng 10-15 độ C, là vùng tối ưu giúp cơ thể tiết kiệm năng lượng làm mát, giữ nhịp tim ổn định và sử dụng glycogen hiệu quả.

Nhà vô địch mùa giải 2024 - Kennedy Njogu Muhia tạo nên kỷ lục chưa từng có tại Việt Nam. Ảnh: VnExpress Marathon

Chính vì thế, các giải marathon lớn trên thế giới như Berlin Marathon, Chicago Marathon, hay London Marathon thường được tổ chức vào mùa thu hoặc đầu mùa xuân, khi thời tiết mát mẻ, gần với dải nhiệt độ này để giúp runner tối ưu thành tích.

Ở Việt Nam, vì là nước nhiệt đới, điều kiện thời tiết lý tưởng cho marathon khá hiếm. Điều này chỉ có thể tìm thấy ở miền Bắc, vào giai đoạn cuối tháng Một, tức đầu đông - thời điểm trời trở lạnh nhưng chưa có mưa.

Minh chứng cho điều này là VnExpress Marathon Hải Phòng 2024, giải marathon diễn ra vào tháng 12 năm 2024, khi nhiệt độ khoảng 11 độ C, đã ghi nhận hơn 90 VĐV hoàn thành full marathon dưới 3 tiếng (sub3). Đây là kỷ lục về số lượng VĐV sub3 trong một giải marathon tại Việt Nam, cho thấy rõ sức hút của thời tiết lý tưởng đối với những runner muốn đạt thành tích tốt nhất.

Đường chạy VM All-Star 2024 tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: VnExpress Marathon

So với "người anh em" cùng hệ thống, VnExpress Marathon All-Star 2026 thậm chí còn có những ưu thế nổi bật hơn để giúp VĐV phá kỷ lục. Không chỉ vì thời tiết lý tưởng, mà còn vì cung đường đạt chuẩn quốc tế, được thiết kế giúp giảm thiểu tối đa các yếu tố cản trở, mang lại cho các runner môi trường hoàn hảo để tối ưu hóa tốc độ và hiệu suất thi đấu.

Cung đường tại Hòa Lạc, nơi giải sẽ diễn ra, được rải nhựa chất lượng cao, gần như bằng phẳng. Điều này giúp giảm tổn thất động năng khi tiếp đất, giúp các VĐV duy trì nhịp chạy ổn định. Độ cao lên xuống chỉ khoảng 100m, mang lại lợi thế lớn so với những cung đường dốc hay nhiều khúc cua gắt, vốn có thể làm giảm tốc độ của các runner.

Mô hình xuất phát theo wave cũng sẽ giúp các nhóm runner, nhất là nhóm sub3, có không gian rộng rãi để di chuyển mà không bị ùn tắc ở vạch xuất phát. Điều này sẽ giúp VĐV duy trì nhịp độ chạy ổn định ngay từ đầu, không phải chờ đợi hay bị gián đoạn bởi các runner khác. Cách triển khai này đã được áp dụng thành công ở nhiều giải marathon lớn trên thế giới nhưng còn hạn chế tại Việt Nam do một số hạn chế về đường chạy và vận hành.

Hai pacer (áo xanh) dẫn đầu đoàn tàu sub3 tại VM All-Star 2024. Ảnh: VnExpress Marathon

Ngoài ra, VM All-Star 2026 còn tiếp sức toàn diện cho runner, từ race-kit đầy đủ (có gel, muối điện giải) đến các trạm tiếp nước được bố trí thuận tiện, giúp các VĐV duy trì sức bền suốt cuộc đua mà không phải lo lắng về việc thiếu dưỡng chất trong quá trình thi đấu. Các mốc thời gian cũng được hiển thị rõ ràng dọc đường chạy, giúp runner và pacer kiểm soát tốc độ dễ dàng hơn.

Với tất cả những yếu tố này, VnExpress Marathon All-Star 2026 sẽ không chỉ là giải đấu đẳng cấp có áp chuẩn thành tích đầu vào, mà còn hứa hẹn là "thiên đường PR mới" cho người chạy marathon hướng tới mục tiêu cải thiện thành tích.

Lan Anh

VnExpress Marathon All-Star 2026 diễn ra ngày 25/1/2026, mở đăng ký từ 30/10. Giá Bib công bố lần lượt là 850.000 đồng cho cự ly 21km và 1,15 triệu đồng cho cự ly 42km. Năm nay, VM All-Star tiếp tục áp chuẩn thành tích đầu vào. VĐV nam cần có thành tích 42km dưới 4 tiếng, 21km dưới 2 tiếng. VĐV nữ là dưới 5 tiếng full marathon và dưới 2 tiếng 20 phút half marathon. Đồng thời, giải mở cơ hội tham gia cho cộng đồng qua việc ra mắt hạng mục Bib trải nghiệm, số lượng giới hạn 100 suất mỗi cự ly. VĐV mua Bib này không được yêu cầu phải đạt chuẩn đầu vào. Giá Bib trải nghiệm lần lượt là 1,1 triệu đồng cho 21km và 1,5 triệu đồng cho 42km. VĐV quan tâm xác minh thành tích và đăng ký tại đây.

Lan Anh