Vì sao túi khí không bung khi xe con rúc gầm xe tải?

Khi rúc gầm xe tải, túi khí trên một số xe không bung vì vị trí va chạm là cột A, nơi không được trang bị cảm biến va chạm.

Túi khí có tác dụng chính là tạo ra lớp đệm hấp thụ xung lực tác động trực tiếp đến những người ngồi trên xe, giúp hạn chế chấn thương ở phần đầu và giữa cơ thể khi xảy ra tai nạn.

Theo ước tính của Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), khi được sử dụng cùng dây an toàn, người ngồi trong xe có thể giảm đến 61% nguy cơ tử vong trong các vụ va chạm trực diện, so với mức giảm 50% khi chỉ có dây an toàn, và 34% khi chỉ có túi khí.

Túi khí không bung dù kính lái vỡ nát. Ảnh: Bodyshopbusiness

Theo thiết kế, túi khí sẽ bung trong vòng 0,002-0,003 giây, có nghĩa là tức thời, khi va chạm xảy ra. Tuy nhiên, không phải mọi va chạm đều khiến túi khí bung, mà điều này phụ thuộc vào loại va chạm, mức độ nghiêm trọng của va chạm, vị trí của các cảm biến va chạm, loại xe và số lượng túi khí trên xe.

Túi khí không được thiết kế để bung trong mọi trường hợp, vì khi bung với tốc độ nhanh, túi khí có thể gây thương tích nghiêm trọng đến vùng đầu hoặc ngực của những người ngồi trên xe, nếu lúc xảy ra va chạm mà đầu và mặt ở gần túi khí.

Thông thường, túi khí ở vô-lăng, táp-lô sẽ được kích hoạt khi xe phát hiện có va chạm trực diện với lực mạnh, túi khí rèm kích hoạt khi va chạm bên hông hoặc xe bị lật. Trên một số xe, các trường hợp như va chạm phía trước với lực nhỏ, va chạm hướng chéo, và xe "chui gầm" xe tải có thể không kích hoạt túi khí, vì lực va chạm không đủ mạnh, hoặc không có cảm biến tại các điểm va chạm của xe trên cột A.

Khuyến cáo về các trường hợp túi khí không bung, trong đó có mục chui gầm xe tải, trong hướng dẫn sử dụng một mẫu xe Nhật. Ảnh: Hồ Tân

Theo quy chuẩn an toàn của đa số các quốc gia, các khuyến cáo về túi khí, cũng như các trường hợp túi khí bung hoặc không bung phải được ghi rõ ở sách hướng dẫn sử dụng của xe, được đính kèm với mỗi xe bán ra. Nếu thất lạc sách hướng dẫn sử dụng, tài xế có thể tham khảo thông tin này trên website của nhà sản xuất, hoặc yêu cầu bản in từ các đại lý chính hãng.

Hồ Tân