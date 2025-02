Vì sao trời lạnh dễ đau đầu?

Tôi hay bị đau nhức đầu, mệt mỏi khi thời tiết thay đổi, có phải do thiếu máu hay bệnh lý về não? (Trang, 28 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Cơn đau đầu thường do nhiều nguyên nhân như ốm sốt, tăng huyết áp, thiếu máu não, bệnh lý u não hoặc rối loạn tâm lý trầm cảm...

Trường hợp lạnh đột ngột gây co mạch, tăng huyết áp dẫn đến tăng áp lực nội sọ, làm tăng nguy cơ xuất hiện cơn đau đầu. Vào mùa lạnh, huyết áp thường tăng cao so với mùa hè, kéo theo các biến chứng tim mạch. Thời tiết lạnh làm tăng tiết các catecholamin (một loại nội tiết tố) trong máu, dẫn đến co mạch ngoại biên, làm tăng lượng máu trở về tim và tăng huyết áp. Tuy nhiên, đa số người dân không biết hoặc chưa kiểm soát tốt huyết áp của mình. Ngoài ra, nhóm người cao tuổi, suy giảm miễn dịch, khi tiếp xúc với lạnh dễ mệt mỏi, đau đầu hơn.

Trong điều kiện thời tiết như hiện nay, người cao tuổi nên hạn chế ra ngoài và luôn đảm bảo cơ thể được giữ ấm. Gia đình có thể sử dụng máy hút ẩm để không khí được khô thoáng. Thường xuyên vệ sinh họng và môi trường sạch sẽ, tránh bụi bặm trong nhà để hạn chế tình trạng nhiễm trùng.

Sử dụng khẩu trang khi đi đường hoặc tiếp xúc với môi trường nhiều khói bụi. Hạn chế lưu thông những lúc đường đông, tránh khu vực ô nhiễm. Tập luyện thể dục phù hợp, nâng cao sức khỏe, cải thiện sức đề kháng. Hạn chế tập lúc sáng sớm hay tập luyện quá sức để tránh nguy cơ nhiễm lạnh hoặc đột quỵ.

Người già tránh tâm lý chủ quan, dùng thuốc không điều độ, tự ý bỏ thuốc hoặc trì hoãn so với ngày thường. Khi có dấu hiệu như ho, khạc tăng, sốt cần đi khám, can thiệp sớm, hiệu quả điều trị cao hơn.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh

Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế Phương Đông

Thành viên hội bệnh mạch máu Việt Nam