Vì sao tóc rụng nhiều?

Rụng tóc có thể báo hiệu các vấn đề sức khỏe như rối loạn tuyến giáp, bệnh tự miễn, mất cân bằng nội tiết tố, thiếu hụt dinh dưỡng và nhiễm trùng.

Tóc rụng từ 50 đến 100 sợi một ngày là bình thường, có thể do căng thẳng, rối loạn hormone hoặc đơn giản là nang tóc đột ngột bước vào giai đoạn "nghỉ ngơi". Thông thường, mỗi nang tóc trên da đầu trải qua chu kỳ độc lập với ba giai đoạn chính gồm anagen (tăng trưởng), catagen (biến đổi) và telogen (nghỉ ngơi). Sự kết thúc của giai đoạn telogen sau khoảng 3 tháng được đánh dấu bằng rụng tóc khỏi nang lông.

Rụng tóc có thể xảy ra với bất kỳ ai, song rụng đột ngột hoặc liên tục có thể là dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Nhận biết các triệu chứng và tìm cách khắc phục kịp thời có vai trò quan trọng để kiểm soát rụng tóc hiệu quả và duy trì sức khỏe mái tóc.

Rối loạn tuyến giáp

Mất cân bằng tuyến giáp như suy giáp và cường giáp có thể làm gián đoạn chu kỳ phát triển của tóc. Tuyến giáp điều hòa quá trình trao đổi chất, tổng hợp protein, do đó, bất kỳ sự mất cân bằng nào cũng có thể khiến tóc giòn, mỏng hoặc rụng từng mảng.

Rụng tóc thường xảy ra cùng với các triệu chứng bệnh tuyến giáp khác như mệt mỏi, thay đổi cân nặng, da khô, thay đổi tâm trạng. Sự bất thường về hormone tuyến giáp có thể dẫn đến rụng tóc. Trong nhiều trường hợp, phục hồi nồng độ hormone tuyến giáp thông qua điều trị thích hợp hoặc thay đổi lối sống giúp tóc lấy lại độ chắc khỏe và độ dày tự nhiên theo thời gian.

Chứng rụng tóc từng mảng

Rụng tóc từng mảng là tình trạng tự miễn, trong đó hệ thống miễn dịch tấn công nhầm vào nang tóc, dẫn đến rụng tóc đột ngột và từng mảng. Bệnh có thể ảnh hưởng đến bất kỳ vùng nào có tóc hay lông, bao gồm da đầu, lông mày và râu. Người bị rụng tóc từng mảng có thể nhận thấy những đốm hói nhỏ, tròn và lan rộng theo thời gian.

Di truyền và căng thẳng là nguyên nhân gây ra tình trạng này. Tóc có thể mọc lại tự nhiên nhưng các phương pháp điều trị như tiêm corticosteroid hoặc các dung dịch bôi ngoài da có thể đẩy nhanh quá trình phục hồi.

Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS)

PCOS là rối loạn nội tiết tố phổ biến ở phụ nữ, gây dư thừa androgen, có thể phá vỡ quá trình phát triển bình thường của tóc. Điều này thường dẫn đến tóc mỏng trên da đầu đồng thời làm tăng lông không mong muốn trên mặt hoặc cơ thể. Phụ nữ mắc PCOS cũng có thể gặp phải tình trạng chu kỳ kinh nguyệt không đều, mụn trứng cá và tăng cân. Kiểm soát PCOS thông qua chế độ ăn uống, tập thể dục và thuốc có thể giúp cân bằng nồng độ hormone, giảm mỏng tóc, thúc đẩy tóc mọc khỏe mạnh hơn.

Thiếu máu do thiếu sắt

Sắt rất cần thiết cho quá trình sản xuất hemoglobin, một chất vận chuyển oxy đến nang tóc. Thiếu sắt có thể hạn chế nguồn cung cấp oxy, làm tóc yếu đi, dễ rụng hơn. Tóc mỏng do thiếu máu, thiếu sắt thường kèm mệt mỏi, da nhợt nhạt, khó thở và móng giòn. Bổ sung thực phẩm giàu sắt hoặc thực phẩm chức năng theo hướng dẫn của bác sĩ có thể kích thích tóc mọc lại trong vài tháng.

Bệnh tiểu đường

Lượng đường huyết cao mạn tính ở bệnh tiểu đường có thể gây tổn thương mạch máu, giảm lưu thông máu đến nang tóc và làm chậm quá trình phát triển, khiến tóc dần mỏng đi. Sự mất cân bằng nội tiết tố liên quan đến bệnh tiểu đường làm gián đoạn chu kỳ tóc bình thường. Các triệu chứng như đi tiểu thường xuyên, khát nước quá mức, mệt mỏi và vết thương chậm lành thường đi kèm với loại rụng tóc này. Duy trì lượng đường trong máu ở mức khỏe mạnh thông qua chế độ ăn uống, tập thể dục và dùng thuốc là cách để ngăn ngừa rụng tóc thêm.

Bệnh lupus

Lupus là bệnh tự miễn mạn tính gây viêm da, khớp và các cơ quan nội tạng. Nang tóc có thể bị tổn thương do viêm hoặc sẹo, dẫn đến tóc mỏng, rụng từng mảng. Một số người bị gãy tóc hoặc tóc giòn trước khi các mảng hói xuất hiện rõ rệt. Kiểm soát bệnh lupus bằng thuốc theo toa và điều chỉnh lối sống thường giúp giảm rụng tóc, dù tốc độ mọc lại có thể khác nhau tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Nhiễm trùng da đầu

Các bệnh nhiễm nấm như hắc lào có thể ảnh hưởng đến da đầu, làm suy yếu nang tóc, khiến tóc rụng ở những vùng bị nhiễm trùng. Nhiễm trùng thường đi kèm với các mảng đỏ, ngứa hoặc có vảy, đôi khi có mủ, rỉ dịch. Tóc rụng nhiều có thể tạo thành các mảng hói. Điều trị kịp thời bằng kem chống nấm hoặc thuốc uống thường giúp loại bỏ nhiễm trùng và thúc đẩy tóc mọc lại, dù quá trình phục hồi có thể mất vài tuần.

Bảo Bảo (Theo Times of India)