Lý do nên đến TP HCM chạy bộ vào tháng 3

Tháng 3 là thời điểm TP HCM bước vào cuối mùa khô, thời tiết ổn định, ít mưa và mát về đêm, tạo thuận lợi cho các giải chạy đường dài mở màn năm mới.

Điều kiện khí hậu phù hợp để chạy dài

Theo thống kê nhiều năm, hiếm có mưa lớn tại TP HCM trong tháng 3. Nếu có mưa, chỉ xuất hiện rải rác. Nhiệt độ dao động 23-33 độ C, thấp hơn các tháng cao điểm nắng nóng (tháng 4-5).

Độ ẩm không khí trung bình cũng thấp hơn giai đoạn từ tháng 5 trở đi - thời điểm bước vào mùa mưa. Nhờ đó, runner hạn chế được tình trạng mất nước nhanh, sốc nhiệt hoặc tăng nhịp tim đột ngột khi thi đấu.

VĐV VM Ho Chi Minh City Midnight xuất phát từ nửa đêm. Ảnh: VnExpress Marathon

Với các giải chạy ban đêm như VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight, điều kiện thời tiết càng trở nên dễ chịu hơn. Từ sau 22h, nhiệt độ thường giảm còn khoảng 25-27 độ C, phù hợp để duy trì pace ổn định, đặc biệt ở các cự ly từ 10km trở lên.

Trải nghiệm giải chạy đêm lớn nhất Việt Nam

VM Ho Chi Minh City Midnight, diễn ra ngày 22/3, là giải chạy đêm quy mô lớn nhất cả nước. Việc thi đấu vào ban đêm giúp runner tránh nắng nóng, đồng thời trải nghiệm một TP HCM ít tiếng còi xe, với bầu không khí dịu lại sau 23h. Ánh sáng từ những công trình kiến trúc nổi bật tạo thêm động lực để runner sải bước.

Cung đường của giải dự kiến đưa VĐV đi qua công viên Tao Đàn, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, phố đi bộ Nguyễn Huệ... Đây là những địa danh quen thuộc nhưng mang diện mạo mới về đêm.

Các đại lộ trung tâm TP HCM có mặt đường rộng, nhiều đoạn được chiếu sáng tốt, tạo tầm nhìn rõ cho runner. Những khu vực tối, ban tổ chức giải thường bố trí xe máy hoặc xe ôtô điện chiếu sáng.

Runner sải bước qua phố đi bộ Nguyễn Huệ về đêm. Ảnh: VnExpress Marathon

Thời điểm 'mở máy' sau Tết

Sau một năm thi đấu, đa phần runner lên kế hoạch nghỉ ngơi bên bạn bè, người thân vào dịp Tết Nguyên Đán. Quá trình tập luyện cũng vì thế được nới lỏng. Diễn ra sau Tết ba tuần, VM Ho Chi Minh City Midnight trở thành lựa chọn phù hợp để làm "đòn bẩy" cho runner khởi động mùa giải mới.

Năm 2025, 12.000 runner đăng ký, đưa giải trở thành sự kiện chạy đêm lớn nhất Việt Nam. Còn năm nay, chỉ 20 ngày sau mở cổng bán Bib, đã có 9.000 người ghi danh. Điều này cho thấy nhu cầu thi đấu đầu năm tại TP HCM rất lớn. Việc tham gia một sự kiện chạy bộ quy mô lớn cùng bạn bè đầu năm cũng mang tính kết nối cao, và phần nào là nghi thức cầu may năm mới đối với runner.

Nhiều VĐV chọn giải chạy đêm để mở màn năm mới. Ảnh: VnExpress Marathon

Thời điểm thuận tiện để kết hợp du lịch - thể thao

Thời tiết khô ráo vào tháng 3 tại TP HCM phù hợp cho cả các hoạt động tham quan chứ không chỉ chạy bộ. Là một trong những điểm đến du lịch lớn nhất cả nước, TP HCM không chỉ có các trung tâm mua sắm, các bảo tàng hay không gian nghệ thuật mà còn sở hữu văn hoá ẩm thực đêm phong phú.

Với runner đến từ miền Bắc hay miền Trung, nơi đầu năm có thể còn lạnh hoặc mưa phùn, TP HCM là điểm đến ấm áp. Tháng 3 không phải mùa cao điểm du lịch, giúp runner tối ưu chi phí lưu trú và di chuyển.

Sau Tết, TP HCM thường tràn ngập sức sống để đón chào năm mới. Đường phố vẫn còn những nét trang trí lộng lẫy, trong khi guồng công việc chưa thực sự căng thẳng trở lại. Đây là dịp lý tưởng để du khách cảm nhận nét riêng của thành phố.

Lan Anh