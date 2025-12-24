Vì sao tập gym vẫn mỡ máu cao?

Tôi tập gym nghiêm túc một năm qua với lịch tập 6 buổi/tuần, dùng thực phẩm bổ sung như whey protein, BCAA, vì sao mỡ máu vẫn cao? (Thành, 34 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Tập luyện là rất quan trọng, có thể làm giảm được LDL-C (mỡ máu xấu) và tăng HDL-C (mỡ máu tốt), song không phải tập nhiều là tốt mà cần vừa phải và đúng cách.

Tập gym thường xuyên giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng khối cơ và hỗ trợ chuyển hóa. Tuy nhiên khi bổ sung quá mức thực phẩm chức năng hay ăn uống sai cách có thể khiến lượng cholesterol xấu (LDL) tăng cao. Thêm vào đó, yếu tố stress do luyện tập quá độ cũng góp phần làm rối loạn lipid máu, đặc biệt là ở nam giới dưới 40 tuổi.

Nhiều sản phẩm tăng cơ chứa lượng chất béo và choresterol cao giúp người dùng tăng trọng lượng nhanh, vô tình dẫn tới tăng LDL (choresterol xấu) và triglycerid trong máu. Chưa kể, sử dụng quá liều có thể khiến gan và thận quá tải, ảnh hưởng quá trình chuyển hóa lipid. Đặc biệt, steroid đồng hóa ẩn trong một số sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể làm thay đổi cấu trúc lipid máu, tăng LDL, thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch. Nhiều người tin rằng chỉ cần bổ sung thực phẩm chức năng là đủ, bỏ qua rau xanh, trái cây, chất xơ... khiến quá trình chuyển hóa chất béo kém hiệu quả.

Thịt đỏ có lượng chất béo bão hòa cao hơn các loại thịt trắng như thịt gà, cá, ăn thường xuyên có thể khiến nồng độ mỡ máu tăng. Các loại hải sản cũng chứa lượng cholesterol khá cao, không nên ăn với lượng lớn và thường xuyên. Một số loại dầu thực vật như dầu dừa, dầu cọ không có cholesterol nhưng chứa nhiều axit béo bão hòa, không tốt cho người mắc bệnh tim mạch.

Mỡ máu cao ở người tập gym làm giảm hiệu quả tập luyện, khiến máu lưu thông kém, giảm oxy và dinh dưỡng đến cơ bắp, làm bạn dễ mệt mỏi và phục hồi chậm hơn. Cholesterol xấu tích tụ lâu ngày làm hẹp mạch máu, tăng rủi ro đau tim, đột quỵ - kể cả khi bạn có ngoại hình săn chắc.

Người bị rối loạn mỡ máu nên trao đổi với bác sĩ trước khi bắt đầu một lộ trình tập luyện. Người trên 50 tuổi không nên vận động quá mạnh, luôn giữ cơ thể đủ nước trong khi tập luyện; mặc quần áo và giày tập thoải mái.

Bác sĩ Phan Thái Tân

Tốt nghiệp Đại học Y Dược TP HCM và Học viện Dinh dưỡng tích hợp IIN (Mỹ)