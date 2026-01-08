Vì sao tắm nước nóng khi trời rét cũng gây đột quỵ?

Nhiều thông tin cho rằng tắm nước nóng trong những ngày nhiệt độ giảm sâu cũng có nguy cơ đột quỵ, vì sao? (Minh, 39 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Tắm vào ban đêm sai cách (như nước quá lạnh hoặc quá nóng) đều có thể gây xáo trộn nhịp sinh học, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Nếu tắm nước quá lạnh sẽ làm giảm đột ngột nhiệt độ cơ thể, dẫn đến co mạnh các động mạch và tĩnh mạch, tăng áp lực lên hệ thống tim mạch, tăng nguy cơ đột quỵ thì tắm nước quá nóng cũng gây áp lực lên hệ thống tim mạch vì giãn mạch đột ngột.

Khi tắm bằng nước trên 38 độ C sau khi ở ngoài trời về hoặc vừa tiếp xúc không khí lạnh, mạch máu có xu hướng giãn nhanh trong vài giây. Lúc này thành mạch phải chịu áp lực lớn, dễ rách gây xuất huyết não hoặc hình thành huyết khối gây tắc mạch. Ngoài ra, thói quen xối nước ấm trực tiếp lên đầu có thể làm cho não và các mạch máu vùng đầu - cổ chịu tác động nhiệt đột ngột. Tác động nhiệt không chỉ làm thay đổi huyết áp mà còn ảnh hưởng đến nhịp tim và hệ thần kinh tự động. Khi mạch giãn nhanh, tim buộc phải tăng nhịp để bơm máu bù.

Đặc biệt, cơ thể lạnh run mà tắm nóng ngay thì nguy cơ đột quỵ tăng cao do tim và não phải chịu sốc nhiệt liên tiếp. Người vừa trải qua quá trình làm việc căng thẳng hoặc vận động mạnh, đi tắm ngay càng tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, gây xuất huyết não, nhồi máu não do cục máu đông hình thành trong động mạch.

Khi bước vào nhà tắm, thay vì vội vàng dội nước vào người, nên dùng bàn tay vỗ nhẹ toàn bộ cơ thể (lực tay làm da hơi rát nhẹ) giúp máu huyết luôn thông. Không dội thẳng nước vào đầu ngay mà dội nước theo nguyên tắc từ phần xa tới gần, từ thấp lên cao: Rửa tay chân, rửa mặt và tắm từ phần cổ trở xuống trước, để cơ thể làm quen với nhiệt độ nước một khoảng ngắn (khoảng 1-2 phút), sau đó mới tắm đầu. Người chỉ gội đầu cũng nên học cách rửa tay chân, rửa mặt trước rồi mới xối nước lên đầu.

Ngoài ra, nên dùng bông tắm xơ mướp mềm chà khô toàn bộ làn da để làm sạch tế bào chết, tăng cường hoạt động của hệ bạch huyết, hệ tuần hoàn, giúp khí huyết lưu thông rất tốt. Nên tắm trước 20h, thời gian tắm chỉ trong khoảng 10 phút, nhiệt độ hợp lý là khoảng 40 độ. Không tắm khi quá đói hay quá no, khi say rượu hay mệt mỏi hoặc vừa ngủ dậy. Nếu bắt buộc phải tắm buổi tối, nên tắm trong một môi trường an toàn như kín gió.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh

Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam