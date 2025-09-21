Vì sao suy nghĩ tiêu cực tăng nguy cơ mắc zona thần kinh?

Tôi 50 tuổi, từng mắc zona thần kinh, được bác sĩ khuyên cố gắng giữ tâm lý thoải mái, tích cực để phòng tái phát bệnh, vì sao? (Diệu Linh, Đà Nẵng)

Trả lời:

Người suy nghĩ tiêu cực thường có tâm trạng bi quan, căng thẳng, buồn bã, mất tự tin, không hài lòng về cuộc sống. Tình trạng này kéo dài sẽ làm tăng sản xuất cortisol - một loại hormone gây ức chế miễn dịch, làm giảm sản xuất kháng thể bảo vệ cơ thể. Khi hệ miễn dịch bị suy yếu, cơ thể sẽ dễ bị các tác nhân gây bệnh tấn công, trong đó có virus Varicella zoster (VZV) gây ra bệnh zona thần kinh.

Virus này "ngủ đông" trong rễ hoặc hạch thần kinh sau khi mắc thủy đậu. Khi gặp điều kiện thuận lợi như cơ thể lão hóa, hệ miễn dịch suy giảm, mắc bệnh nền mạn tính, căng thẳng tâm lý, virus sẽ tái kích hoạt gây bệnh zona.

Việc suy nghĩ tiêu cực kéo dài, liên tục cũng làm cơ thể kiệt quệ, gây ra biến chứng đau đầu, chóng mặt, đau ngực, khó thở, nhịp tim nhanh, kiệt sức, khó ngủ. Nếu tình trạng này kéo dài dễ làm bạn rơi vào trầm cảm, rối loạn lo âu, sang chấn tâm lý... phải sử dụng thuốc cũng làm hệ miễn dịch suy giảm, tạo điều kiện cho virus VZV tái hoạt động.

Suy nghĩ tiêu cực kéo dài gây ra căng thẳng tâm lý, tăng sản xuất hormone cortisol ức chế miễn dịch, làm giảm kháng thể bảo vệ cơ thể. Ảnh minh họa: Vecteezy

Để tránh mắc bệnh zona thần kinh, bạn nên học cách suy nghĩ tích cực, tìm đến các mối quan hệ lành mạnh, trò chuyện vui vẻ với bạn bè, người thân nhiều hơn. Bạn cũng có thể tham gia các hoạt động dã ngoại, câu lạc bộ từ đó giúp cuộc sống ý nghĩa hơn. Trong sinh hoạt hàng ngày, bạn cần ăn uống đủ chất dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, thường xuyên vận động để tăng cường sức đề kháng và nâng cao thể trạng.

Zona thần kinh đã có vaccine phòng ngừa. Hiệu quả ngăn bệnh và ngừa tái phát đến 97% ở người từ 50 tuổi và từ 70-87% ở người từ 18 tuổi bị suy giảm miễn dịch do bệnh lý, giảm hơn 90% biến chứng đau thần kinh sau zona và các biến chứng khác. Lịch tiêm gồm hai mũi cách nhau 1-2 tháng theo chỉ định của bác sĩ. Bạn đã 50 tuổi, từng mắc zona thần kinh thì nên đi tiêm vaccine càng sớm càng tốt để có thể phòng tái phát và các biến chứng do bệnh này gây ra.

Bác sĩ Lê Thị Minh Nguyệt

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC