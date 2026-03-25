Vì sao Starlink chỉ được phép có 600.000 thuê bao tại Việt Nam?

Dù đã có giấy phép cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam, Starlink chỉ được triển khai tối đa 600.000 thuê bao trong giai đoạn đầu.

Theo quyết định của Chính phủ ngày 23/3/2025, SpaceX, công ty sở hữu Starlink, có thể thí điểm dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp, với một số điều kiện như lượng thuê bao tối đa 600.000, phải đảm bảo yêu cầu về quốc phòng, an ninh. Thời gian thí điểm thực hiện trong 5 năm kể từ ngày doanh nghiệp thành lập tại Việt Nam, nhưng phải kết thúc trước 1/1/2031

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó cục trưởng Viễn thông - Bộ Khoa học và Công nghệ cho hay, con số 600.000 được đưa ra do cơ quan quản lý phải khoanh vùng phạm vi để theo dõi, đánh giá, do dịch vụ mới trong giai đoạn thí điểm.

Một nguyên nhân khác xuất phát từ yếu tố kỹ thuật. Khác với mạng cáp quang hay di động mặt đất có thể mở rộng bằng cách kéo thêm cáp, dựng thêm trạm, Internet vệ tinh bị giới hạn bởi chính hạ tầng trên quỹ đạo. Mỗi vệ tinh có một lượng băng thông nhất định, tối đa khoảng 60 Gbps, và phải chia cho toàn bộ người dùng trong vùng phủ. Vì vậy, bài toán khi triển khai Internet vệ tinh không chỉ nằm ở việc có bao nhiêu người muốn sử dụng, mà còn phụ thuộc hệ thống có thể phục vụ bao nhiêu người mà vẫn đảm bảo chất lượng.

Vùng phủ của một vệ tinh nhỏ nhất cũng có quy mô khoảng 300 km vuông. Khi số thuê bao tăng lên trong cùng khu vực, băng thông bị chia nhỏ, tốc độ giảm xuống. Do đó, 600.000 thuê bao được xem là "ngưỡng kỹ thuật" trong điều kiện hiện tại nếu muốn giữ tốc độ Internet khoảng 100 Mbps mỗi người.

Nhu cầu thực tế của Internet vệ tinh cũng không lớn. Đại diện Cục Viễn thông cho biết thuê bao Starlink ở một số nước trong khu vực hiện dao động từ 100.000 đến 300.000. Ví dụ ở Indonesia, mật độ dân số bằng một nửa so với Việt Nam nhưng địa hình chia cắt bởi nhiều đảo, nên đây là thị trường lý tưởng cho Internet vệ tinh. Tuy nhiên, lượng người dùng ở đảo quốc này chỉ khoảng 150.000-200.000.

Nhìn từ góc độ thị trường, 600.000 thuê bao chỉ chiếm 1-2% thị phần Internet cố định ở Việt Nam (hiện có 25 triệu thuê bao). Do đó, Cục Viễn thông cho rằng sự xuất hiện của dịch vụ không tác động nhiều tới các doanh nghiệp trong nước, trong khi người dân có thêm phương án lựa chọn linh hoạt tùy theo nhu cầu.

Thiết bị Internet vệ tinh Starlink của SpaceX trong lần thử nghiệm tại Hòa Lạc, Hà Nội, tháng 10/2023. Ảnh: Lưu Quý

Dù quy mô không lớn, Internet vệ tinh được nhìn nhận là một mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện hạ tầng viễn thông ở những nơi mạng mặt đất chưa thể vươn tới. Dịch vụ mang đến Internet băng rộng trên biển, trên không và những khu vực khó khăn, ít người sinh sống.

Không dừng ở việc cung cấp Internet cho người dùng cuối, Starlink còn đóng vai trò bổ trợ trong những tình huống đặc biệt. Theo cơ quan quản lý, khi xảy ra bão lớn hoặc ngập lụt, hệ thống truyền dẫn mặt đất có thể bị gián đoạn. Việc khắc phục cột điện, cột truyền dẫn bị gãy đổ thường phức tạp, tốn rất nhiều thời gian. Khi đó, Internet vệ tinh có thể được sử dụng để thiết lập đường truyền tạm thời, kết nối các trạm BTS với mạng lõi.

"Internet vệ tinh giúp khôi phục kết nối rất nhanh, trong lúc chờ xử lý sự cố", ông Cương cho hay.

Trong một số trường hợp, Internet vệ tinh cũng có thể trở thành luồng truyền dẫn chính cho trạm BTS ở những khu vực heo hút, giúp nhà mạng triển khai dịch vụ một cách kinh tế hơn so với việc phải kéo hàng chục km cáp quang đường núi.

Starlink là dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX phát triển, thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, hoạt động với vệ tinh quỹ đạo thấp cách mặt đất khoảng 550 km, thấp hơn nhiều so với vệ tinh địa tĩnh truyền thống ở độ cao hơn 35.000 km. Giữa tháng 2, sau khi hoàn tất thủ tục, công ty chính thức được cấp phép tại Việt Nam, song chưa công bố thời gian triển khai dịch vụ cho thị trường trong nước.

Trọng Đạt

