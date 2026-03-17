Giá Starlink chênh thế nào so với dịch vụ Internet tại Việt Nam

Dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của SpaceX có giá dự kiến 2,2 triệu đồng mỗi tháng tại Việt Nam, được cho là đắt đỏ đối với người dùng cá nhân.

Theo Cục Viễn thông - Bộ Khoa học và Công nghệ, Starlink đưa ra phương án kinh doanh với giá cước 85 USD (2,2 triệu đồng) mỗi tháng ở Việt Nam, bên cạnh tiền mua bộ thiết bị đầu cuối 350 USD.

Giá chính thức sẽ được xác định khi doanh nghiệp bắt đầu cung cấp dịch vụ và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như hoàn tất đầu tư hệ thống gateway, cân đối chi phí vận hành thực tế, nhưng nhiều khả năng không chênh lệch nhiều so với con số dự kiến này.

Theo một chuyên gia viễn thông, Starlink, dịch vụ do công ty SpaceX của Elon Musk cung cấp, sẽ đứng ở một vị trí đặc biệt trên thị trường Internet Việt Nam: đắt hơn nhiều so với những dịch vụ phổ biến như cáp quang hay di động, nhưng lại rẻ hơn đáng kể so với giải pháp Internet vệ tinh hiện có.

Tại Việt Nam, Internet di động hiện có giá thấp nhất. Theo thống kê của công ty nghiên cứu thị trường BMI Research, năm 2025, doanh thu trung bình trên mỗi thuê bao di động tại Việt Nam (ARPU) là 2-3 USD, tương đương 50.000 - 80.000 đồng mỗi tháng.

Giá Internet cố định nhỉnh hơn một chút. Gói cáp quang cơ bản của ba nhà mạng Viettel, VNPT và FPT mới được áp dụng giá khởi điểm 190.000-195.000 đồng từ tháng 3. Có nghĩa, thuê bao Starlink dự kiến phải trả cao hơn 10 lần.

Trong khi đó, Internet vệ tinh đã được triển khai từ những năm 2000, chủ yếu dưới hình thức dịch vụ VSAT do VNPT cung cấp, nhưng ít được người dùng phổ thông biết đến. Khách hàng của VSAT là tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu kết nối ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo và lĩnh vực đặc thù, với giá 5-20 triệu đồng mỗi tháng cho một điểm kết nối.

Tuy giá chênh lệch cả chục lần, tốc độ giữa Starlink và các dịch vụ Internet phổ biến trong nước không khác biệt quá lớn.

Theo dữ liệu từ công cụ đo lường Ookla Speedtest, tốc độ Internet di động của Việt Nam đạt trung bình 188,15 Mbps, Internet cố định khoảng 288,76 Mbps, trong khi Starlink ở mức 104,71 Mbps tính trên toàn cầu. Như vậy, xét về tốc độ, Starlink không tạo lợi thế vượt trội so với hạ tầng Internet hiện có.

Tuy nhiên, nếu đặt cạnh VSAT, Starlink lại rẻ hơn đáng kể. VSAT (Very Small Aperture Terminal) là hệ thống Internet vệ tinh sử dụng chảo thu phát hai chiều, kết nối với vệ tinh địa tĩnh. Khác với Starlink bán theo gói thuê bao, gói VSAT thường được bán theo băng thông. Một kết nối VSAT phổ biến có tốc độ từ 512 Kbps đến 2 Mbps, tương đương tốc độ Internet gia đình cách đây một thập kỷ.

Sự khác biệt về giá giữa các loại hình Internet chủ yếu xuất phát từ chi phí xây dựng và vận hành hệ thống.

Internet cố định và di động dựa trên hạ tầng mặt đất. Sau khi xây dựng mạng lưới trạm phát sóng và tuyến cáp, chi phí phục vụ mỗi thuê bao sẽ giảm dần khi số lượng người dùng tăng. Trong khi đó, Internet vệ tinh đòi hỏi chi phí đầu tư rất lớn ngay từ đầu.

Đến hết 2025, SpaceX đã phóng 10.000 vệ tinh lên quỹ đạo thấp để tạo thành mạng lưới phủ sóng toàn cầu. Mỗi vệ tinh Starlink cũng có chi phí sản xuất đắt đỏ, dao động từ 500.000 đến một triệu USD tùy thế hệ. Thế nhưng, tuổi thọ vệ tinh rất ngắn, phải thay thế liên tục sau mỗi chu kỳ, thường là 5 năm.

Ngoài phí chế tạo vệ tinh, việc phóng tên lửa cũng tiêu tốn hàng chục triệu USD. Một vụ phóng Falcon 9 - phương tiện chính đưa vệ tinh Starlink lên quỹ đạo - có giá dịch vụ 67 triệu USD, theo SpaceX. Mỗi lần phóng, tên lửa mang lên theo 29 vệ tinh Starlink.

The Motley Fool ước tính việc thay thế và duy trì chòm vệ tinh có thể tiêu tốn của SpaceX khoảng 8,2 tỷ USD mỗi năm, khi hệ thống đạt quy mô hàng chục nghìn vệ tinh.

Đổi lại cho chi phí đầu tư lớn là khả năng phủ sóng gần như toàn cầu. Vệ tinh hoạt động ở độ cao khoảng 550 km, thấp hơn nhiều so với vệ tinh địa tĩnh truyền thống (hơn 35.000 km). Nhờ vậy, Internet Starlink có độ trễ thấp hơn và tốc độ truyền dữ liệu cao hơn. Quy mô hàng triệu người dùng giúp Starlink lần đầu kéo giá Internet vệ tinh xuống mức tiệm cận dịch vụ đại chúng.

Thiết bị Internet vệ tinh Starlink của SpaceX trong lần thử nghiệm tại Hòa Lạc, Hà Nội, tháng 10/2023. Ảnh: Lưu Quý

Tại Việt Nam, theo Cục Viễn thông, mạng di động 4G hiện phủ sóng tới 99.8%, 5G cũng phủ hơn 90% dân số. Hơn 87% hộ gia đình Việt Nam sử dụng Internet cáp quang và mạng lưới cáp quang đã phủ sóng 100% xã trên toàn quốc.

Trong bối cảnh đó, Phó cục trưởng Viễn thông Nguyễn Anh Cương nhận định Starlink gia nhập không phải để cạnh tranh với mạng di động và cố định hiện hữu. Thay vào đó, đây là "mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái hạ tầng số chất lượng cao của Việt Nam".

Dịch vụ này mang đến Internet băng rộng trên biển, trên không và những khu vực đặc biệt khó khăn, ít người sinh sống, những nơi mạng cố định, di động khó tiếp cận. "Starlink còn là một kênh dự phòng hiệu quả khi hệ thống mạng mặt đất gặp sự cố trong các tình huống thiên tai, thảm họa", Phó cục trưởng nhận định.

Trọng Đạt