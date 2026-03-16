Internet vệ tinh Starlink dự kiến có giá 2,2 triệu mỗi tháng tại Việt Nam

Dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam dự kiến có giá thiết bị 9,2 triệu và cước thuê bao hàng tháng 2,2 triệu đồng.

Theo thông tin từ Cục Viễn thông - Bộ Khoa học và Công nghệ, dịch vụ Starlink cho người dùng cá nhân tại Việt Nam có giá 435 USD tháng đầu tiên, trong đó tiền mua bộ thiết bị đầu cuối khoảng 350 USD, và 85 USD (2,2 triệu đồng) cho mỗi tháng tiếp theo.

SpaceX, đơn vị cung cấp Starlink, là doanh nghiệp nước ngoài đầu tiên được Việt Nam cho phép thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh. Để sử dụng, người dùng phải mua bộ thiết bị thu phát tín hiệu vệ tinh trước khi đăng ký thuê bao. Sau khi lắp đặt, họ trả tiền cước hàng tháng để duy trì kết nối. Starlink áp dụng hình thức thu phí trọn gói, không tính theo dung lượng sử dụng.

Mức giá nói trên là phương án kinh doanh dự kiến được Starlink đưa ra. Theo cơ quan quản lý, con số chính thức sẽ được xác định khi doanh nghiệp bắt đầu cung cấp dịch vụ và tiến hành kê khai giá. Mức cuối cùng phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như hoàn tất đầu tư hệ thống gateway và cân đối chi phí vận hành khi triển khai thực tế.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó cục trưởng Viễn thông, nhận định đây là "mức giá hợp lý" nếu so với mặt bằng chung. Ông cho biết Starlink áp dụng chính sách giá tương đối đồng đều giữa các quốc gia cùng khu vực. "Các nước ở châu Âu, Đông Nam Á hay châu Phi thường có mức giá tương đồng", ông nói.

Thực tế, tại Philippines, dịch vụ của tỷ phú Elon Musk hiện khoảng 2.700 peso, tương đương 50 USD mỗi tháng, trong khi ở Indonesia là 750.000 rupiah, tương đương 45 USD. Giá ở châu Âu, như tại Đức và Pháp, khoảng 40-70 Euro.

Tại Nhật Bản, cước dịch vụ khoảng 6.000-7.000 yen, hay 45-50 USD mỗi tháng. Trong khi đó ở Mỹ, gói cước dành cho khách hàng cá nhân tại nhà là 120 USD.

Ngoài gói hộ gia đình, Starlink còn cung cấp gói cho doanh nghiệp với cước cao hơn, đổi lại là khả năng phục vụ nhiều thiết bị và ưu tiên băng thông. Hãng cũng có gói dành cho di động, hàng hải và hàng không, nhưng đắt đỏ do yêu cầu thiết bị chuyên dụng.

Theo ông Cương, xét về chất lượng và giá cước, Internet vệ tinh khó cạnh tranh trực tiếp với mạng viễn thông mặt đất tại Việt Nam. Tuy nhiên, dịch vụ này có thể đáp ứng ngay nhu cầu tại những khu vực chưa có hạ tầng viễn thông.

Thiết bị Internet vệ tinh Starlink của SpaceX trong lần thử nghiệm tại Hòa Lạc, Hà Nội, tháng 10/2023. Ảnh: Lưu Quý

Trong giai đoạn đầu, dịch vụ dự kiến triển khai với bốn trạm gateway và tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối. Cục Viễn thông cho hay, quy mô này tương đối nhỏ so với thị trường Internet cố định tại Việt Nam, hiện có 25 triệu thuê bao. Số thiết bị Starlink tối đa chỉ tương đương 1-2% quy mô thị trường.

Trong khi đó, ông Đoàn Quang Hoan, Phó chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, đánh giá Starlink khó trở thành nhà cung cấp băng rộng phổ quát tại Việt Nam. Theo ông, Internet vệ tinh phù hợp hơn khi kết hợp với mạng viễn thông mặt đất để phục vụ một số lĩnh vực đặc thù, đặc biệt là kinh tế biển.

Starlink là dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX phát triển, thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, hoạt động với vệ tinh quỹ đạo thấp cách mặt đất khoảng 550 km, thấp hơn nhiều so với vệ tinh địa tĩnh truyền thống ở độ cao hơn 35.000 km.

Hệ thống Internet vệ tinh quỹ đạo thấp được kỳ vọng góp phần bổ sung cho hạ tầng viễn thông hiện có, tăng cường khả năng kết nối, đặc biệt tại các khu vực khó triển khai hạ tầng truyền dẫn mặt đất hoặc cần tăng cường khả năng dự phòng. Đây là một trong những giải pháp nhằm nâng cao năng lực hạ tầng số, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số và chuyển đổi số quốc gia.

Trọng Đạt

