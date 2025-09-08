Vì sao Onana thất bại ở Man Utd?

Thủ môn Andre Onana gia nhập Man Utd hè 2023 với hy vọng trở thành "cầu thủ kiến thiết đeo găng", nhưng mộng vỡ nhanh chóng.

Andre Onana trong trận Man Utd gặp Leicester trên sân Old Trafford, thành phố Manchester, Vương quốc Anh, ngày 10/11/2024. Ảnh: Reuters

Man Utd chi khoảng 60 triệu USD để đưa Onana từ Inter Milan về trấn giữ khung thành, sau hơn một thập kỷ gắn bó với thủ thành Tây Ban Nha David de Gea. Đây là bước ngoặt chiến lược, từ một thủ môn thiên về phản xạ, sang mẫu hiện đại, chơi chân tốt và sẵn sàng tham gia triển khai lối chơi từ phần sân nhà. Onana được kỳ vọng trở thành "cầu thủ kiến thiết đeo găng", nền tảng cho hệ thống của HLV Erik ten Hag khi đó.

Tuy nhiên, lý thuyết đã nhanh chóng va chạm thực tế. Ở Ajax và Inter, Onana tỏa sáng nhờ thi đấu trong một cấu trúc rõ ràng. Hàng thủ chắc chắn, tuyến giữa kiểm soát bóng tốt, và các đồng đội đều thoải mái khi giữ bóng dưới áp lực. Trong môi trường đó, khả năng chuyền dài, phân phối và vị trí dâng cao của anh trở thành vũ khí lợi hại.

Tại Old Trafford, sự ổn định đó không bao giờ tồn tại. Hàng thủ liên tục chấn thương, tuyến giữa thiếu kiểm soát, còn hàng công gây áp lực thiếu đồng bộ. Sự hỗn loạn ấy khiến Onana lộ rõ hạn chế. Anh không phải mẫu thủ môn thích nghi tốt với hỗn loạn, mà cần nhịp điệu và sự chắc chắn để phát huy.

Ngay từ những ngày đầu, tín hiệu xấu đã xuất hiện. Trong trận giao hữu gặp Lens, Onana bị lốp bóng khi dâng lên hơn 30 m, khiến sự dũng cảm từng được ca ngợi ở Ajax trở thành trò lố. Ở Ngoại hạng Anh, ngay trận ra mắt gặp Wolves, anh phạm lỗi khi tranh bóng bổng với Sasa Kalajdzic, đáng lẽ phải bị thổi phạt đền. Tại Champions League, cú sút đơn giản của Leroy Sane cũng xuyên qua tay anh, buộc thủ môn này phải xin lỗi công khai sau trận thua Bayern Munich 3-4.

Đỉnh điểm là chuyến làm khách ở Galatasaray tại Champions League, nơi Onana mắc liên tiếp sai lầm, như phá bóng hỏng, chuyền lỗi và thủng lưới những bàn không đáng. Trận đấu đó phơi bày sự mong manh của anh trước áp lực.

Dù vậy, Onana từng có giai đoạn phục hồi. Sau thảm bại ở Istanbul, anh thi đấu chắc chắn hơn trong phần lớn năm 2024, với những pha cản phá và phát động tấn công chính xác. Nhưng sự ổn định không kéo dài. Chỉ vài tháng sau, các lỗi nhỏ trở lại, tích tụ thành sự ngờ vực. Tới cuối năm, mỗi pha phản công đối thủ đều khiến CĐV Man Utd thấp thỏm vì lo sợ thủ môn lại mắc sai lầm.

Thủ môn Andre Onana mừng bàn thắng thứ hai của Man Utd trong trận lượt đi tứ kết Europa League với Lyon trên sân Groupama, thành phố Lyon, Pháp tối 10/4/2025. Ảnh: Reuters

Ngoài sân cỏ, những rắc rối càng làm tình hình tệ hơn. Tháng 4/2025, Onana khẩu chiến với cựu cầu thủ Nemanja Matic - người công khai bênh vực De Gea. Thủ thành 29 tuổi bị tiền vệ Serbia coi là "tệ bậc nhất lịch sử Man Utd". Điều đó gợi lại ký ức tại World Cup 2022, khi Onana bất đồng với HLV Rigobert Song và rời tuyển Cameroon giữa giải đấu. Hai vụ việc cho thấy anh cá tính, sẵn sàng bảo vệ quan điểm, nhưng cũng dễ rơi vào thế đối đầu cô lập.

Tháng 4/2025, Onana mắc lỗi trực tiếp trong trận hòa Lyon 2-2 ở lượt đi tứ kết Europa League, chỉ một ngày sau phát ngôn của Matic. Nhiều CĐV coi đó là giọt nước tràn ly. Những sai lầm trước đó từng được cho qua vì anh cần thời gian thích nghi, nhưng lần này không còn sự cảm thông.

Khi trở lại tập trung hè 2025, Onana càng mất điểm. Thủ thành Cameroon cầu gia hạn hợp đồng dù phong độ kém khiến nội bộ lục đục. Anh còn dính chấn thương và thiếu thể lực thi đấu. Với một thủ môn cần sự tự tin và ổn định như Onana, những yếu tố này khiến niềm tin càng sụp đổ.

Ngay cả kỹ thuật đặc trưng của anh, như tư thế thủ thành chân rộng cũng phản tác dụng. Thay vì giúp cản phá nhanh các cú sút sệt, nó trở thành gánh nặng khi anh không đủ sắc bén. Các động tác thiếu dứt khoát khiến phản xạ của anh chậm đi, để lọt những bàn thua đơn giản.

Sai lầm mới nhất, trong trận gặp Grimsby Town tại League Cup, gần như chấm dứt mọi cơ hội của Onana. Anh để cú dứt điểm của Charles Vernam lọt qua khe hẹp ở cột gần, lỗi cơ bản với bất kỳ thủ môn nào. Tình huống này giống như giọt nước tràn ly, khiến đó có thể là trận đấu cuối cùng của Onana cho đội bóng.

Rút cục, Man Utd phải hành động. Họ đưa về Senne Lammens để thay thế, còn Onana sang Trabzonspor theo dạng cho mượn.

Cách đây hai năm, không gia hạn với De Gea và chiêu mộ Onana được coi là quyết định hợp lý của Man Utd. Và hiện tại, người hâm mộ "Quỷ đỏ" tiếp tục ủng hộ Lammens và hoan nghênh việc Onana bị tống khứ sang Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng nếu Onana tỏa sáng ở Trabzonspor, còn Lammens gây thất vọng mùa này, sẽ không nhiều người cảm thấy bất ngờ.

Xuân Bình (theo Athletic)