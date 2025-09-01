Man City, Man Utd mua thủ môn mới

Man City và Man City lần lượt chiêu mộ thủ môn Gianluigi Donnarumma và Senne Lammens trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Theo Athletic, Man Utd đạt thỏa thuận 25 triệu USD với Royal Antwerp để mua Senne Lammens, kèm 5 triệu USD phụ phí. Thủ môn 23 tuổi đã đồng ý điều khoản cá nhân trong bản hợp đồng kéo dài 5 năm và đang trên đường tới Manchester để hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế cũng như ký hợp đồng mới.

Lammens khởi động bên phía Club Brugge, trước trận gặp Atletico Madrid trên sân Metropolitano, thành phố Madrid, Tây Ban Nha, vòng bảng Champions League ngày 12/10/2022. Ảnh: Reuters

Trước đó, vị trí thủ môn không nằm trong kế hoạch chuyển nhượng của "Quỷ Đỏ". Tuy nhiên, những sai lầm liên tiếp của Andre Onana và Altay Bayindir khiến ban lãnh đạo đội bóng phải nhanh chóng hành động. Họ đạt thỏa thuận cá nhân với thủ môn Emiliano Martinez lẫn Lammens. Nhưng do không đàm phán được phí chuyển nhượng Martinez với Aston Villa, Man Utd chiêu mộ Lammens thay thế.

Onana gia nhập Man Utd từ Inter hè 2023 với phí chuyển nhượng 60 triệu USD, chưa bắt chính trận nào ở ngoại hạng Anh mùa này. Bayindir gần đây được sử dụng, nhưng cũng mắc lỗi trong các tình huống cố định.

Lammens 23 tuổi, cao 1,93 m, trưởng thành từ lò đào tạo Club Brugge, trước khi gia nhập Antwerp năm 2023. Anh mới chơi 52 trận tại giải vô địch Bỉ, qua hơn hai mùa giải cho Antwerp. Dù chưa khoác áo tuyển Bỉ, anh vẫn nằm trong danh sách dự phòng ở vòng loại World Cup 2026.

Cùng thời điểm, Man City tiễn thủ môn Ederson sang Fenerbahce với giá 16 triệu USD, để chiêu mộ Donnarumma. PSG đồng ý bán thủ thành hay nhất thế giới năm 2021, với giá 41 triệu USD, kèm 5 triệu USD phụ phí cho Man City. Thủ môn 26 tuổi cũng sẽ kiểm tra y tế tại Manchester hôm nay 1/9, giống Lammens.

Donnarumma mừng chiến thắng của PSG trước Liverpool ở lượt về vòng 1/8 Champions League trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương quốc Anh tối 11/3/2025. Ảnh: Reuters

Donnarumma là thủ môn hàng đầu thế giới, giành giải Yashin ở lễ trao Quả Bóng Vàng 2021. Anh nhiều khả năng đoạt giải này lần thứ hai năm nay, khi giúp PSG đoạt cú ăn ba mùa trước. Tuy nhiên, anh không còn nằm trong kế hoạch của HLV Luis Enrique mùa này.

Ederson, 32 tuổi, gắn bó với City từ năm 2017, là trụ cột trong cú ăn ba lịch sử năm 2023. Dù vậy, thủ thành Brazil có dấu hiệu sa sút phong độ trong vài năm qua, đồng thời mất suất bắt chính vào tay thủ môn 22 tuổi James Trafford. Trình độ của Trafford chưa thể thuyết phục HLV Pep Guardiola, vì thế Man City quyết tâm đón Donnarumma về Etihad.

Hoàng An (theo Athletic)