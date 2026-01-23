Vì sao người viêm màng não sợ ánh sáng?

Vì sao người bị viêm màng não lại rất sợ ánh sáng, bệnh có nguy hiểm không? (Minh Trí, 30 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Viêm màng não là bệnh nhiễm trùng cấp tính hệ thần kinh trung ương, khi lớp màng bao quanh não và tủy sống bị viêm nhiễm. Việc người bệnh sợ ánh sáng có liên quan đến phản ứng viêm tại màng não, lớp màng có vai trò bao quanh và bảo vệ não, tủy sống.

Khi màng não bị viêm sẽ dẫn đến sưng phù, căng phồng như quả bóng bơm hơi, kích thích và chèn ép liên tục dây thần kinh số 5 hay còn gọi dây thần kinh sinh ba chi phối vùng mắt, trán, mặt. Từ đó, người bệnh trở nên nhạy cảm, chỉ cần tia sáng nhỏ lọt vào mắt cũng cảm thấy đau nhức dữ dội. Ngoài ra, người bệnh cũng có các biểu hiện khác như đau đầu, cứng cổ, không cúi đầu được, nôn vọt.

Viêm màng não gây tổn thương não, co giật, hoặc tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Người bệnh cũng có thể gặp các di chứng lâu dài như liệt, điếc, suy giảm thính lực, thị lực, trí nhớ, rối loạn tâm thần...

Các loại vi khuẩn và virus như não mô cầu, phế cầu, Hib, cúm, viêm não Nhật Bản, sởi, quai bị, herpes simplex, thủy đậu, tay chân miệng... đều có thể gây viêm màng não. Nguồn lây bệnh đa dạng, có thể lây qua đường hô hấp, qua tiếp xúc dịch tiết từ người bệnh, do vector muỗi truyền...

Tiêm chủng là biện pháp hiệu quả nhất để phòng các tác nhân gây bệnh viêm não, viêm màng não. Mỗi độ tuổi cần tiêm các loại vaccine khác nhau.

Vaccine ngừa Hib gây viêm màng não, có loại đơn giá dành cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến 15 tuổi và loại phối hợp trong mũi tiêm 6 trong 1, chỉ định cho trẻ từ 2 tháng tuổi, có thể tiêm sớm từ 6 tuần tuổi. Vaccine phế cầu giúp ngừa viêm phổi, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa, viêm xoang, gồm phế cầu 10, 13, 15, 20 và 23, lịch tiêm tùy độ tuổi.

Còn vaccine não mô cầu cũng có tác dụng phòng viêm màng não, ngừa 5 nhóm huyết thanh phổ biến gây bệnh gồm A, B, C, Y, W-135. Vaccine cúm tiêm được từ 6 tháng tuổi và tiêm nhắc mỗi năm một mũi. Mọi người cần rà soát lịch sử tiêm phòng để tiêm đầy đủ và tiêm nhắc các mũi tiếp theo đúng phác đồ.

Bác sĩ Lê Thị Gấm

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC