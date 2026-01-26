Vì sao người bị uốn ván điều trị tích cực vẫn cảm nhận đau đớn?

Người bệnh uốn ván vẫn tỉnh táo và cảm nhận rõ đau đớn, dù phải điều trị tích cực, có đúng không? (Đặng Khải, 27 tuổi, Long An)

Trả lời:

Khi xâm nhập vào cơ thể, vi khuẩn uốn ván phát triển tại vết thương trong môi trường yếm khí và tiết ra độc tố thần kinh tetanospasmin. Độc tố này theo máu và hệ thần kinh lên tủy sống, thân não, gây co thắt cơ, tăng trương lực cơ và đau. Bệnh thường khởi đầu với co cứng cơ nhai, mặt, gáy rồi lan ra toàn thân.

Ở thể nặng, cơ hô hấp bị co thắt khiến bệnh nhân khó thở, suy hô hấp; lực co mạnh có thể gây rách cơ, gãy xương. Người bệnh vẫn tỉnh táo, cảm nhận rõ đau đớn và lo sợ vì độc tố chỉ ảnh hưởng thần kinh vận động. Do đó, bác sĩ phải dùng thuốc giãn cơ, an thần liều cao và hỗ trợ thở máy qua mở khí quản, lúc này bệnh nhân không còn tỉnh táo và không cảm nhận đau.

Bệnh uốn ván khiến người bệnh nằm điều trị hồi sức tích cực kéo dài nhiều tháng, gây tốn kém hàng trăm triệu đồng điều trị. Chưa kể, người thân phải nghỉ việc để chăm sóc, sau khi xuất viện, người bệnh vẫn cần 6-12 tháng để hồi phục.

Bệnh nhân uốn ván nặng được sử dụng thuốc an thần, thở máy qua mở khí quản. Ảnh: Khánh Hòa

Mầm bệnh uốn ván có mặt ở mọi nơi trong môi trường tự nhiên, thường ở trong đất cát. Người nhiễm phải vi khuẩn qua vết thương hở như trầy xước, vết cắt, rạch hoặc dẫm phải đinh, dằm, gai...

Do đó, ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng uốn ván trong đời sống hàng ngày thông qua các biện pháp như: tạo thói quen giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, có biện pháp phòng hộ như mang bao tay, ủng khi lao động, tiêm vaccine ngừa uốn ván.

Hiện Việt Nam lưu hành nhiều vaccine phòng bệnh, gồm loại đơn và loại phối hợp như: 6 trong 1; 5 trong 1; 4 trong 1 phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt; 3 trong 1 phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván; 2 trong 1 phòng bạch hầu, uốn ván. Tùy vào độ tuổi và lịch sử tiêm chủng, bác sĩ sẽ tư vấn loại vaccine và liệu trình phù hợp. Người đã điều trị khỏi bệnh cũng cần tiêm ngừa, bởi mắc bệnh uốn ván không sinh ra kháng thể miễn dịch.

Bác sĩ Bùi Công Sự

Quản lý Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC