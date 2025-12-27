Vì sao muỗi đốt bạn nhiều hơn người khác?

Muỗi có xu hướng đốt những người thở ra nhiều CO2, nhiệt độ cơ thể cao, có các chất hóa học trên da và mùi cơ thể hấp dẫn chúng hơn.

Muỗi cái hút máu người và động vật khác để lấy thức ăn cần thiết cho sinh sản. Chúng dùng khứu giác, cảm giác và thị giác để chọn đối tượng hút máu, một số loài kén chọn hơn. Muỗi gây sốt xuất huyết có thể truyền virus sang người khỏe mạnh qua vết chích.

Giải phóng khí CO2

Khí carbon dioxide (CO2) là một trong những tín hiệu mà muỗi nhận thấy đầu tiên trước khi tiếp cận con người, được giải phóng mỗi khi bạn thở ra. Muỗi có thể phát hiện CO2 từ khoảng cách lên tới 9 m. Người thở ra nhiều CO2, có tỷ lệ trao đổi chất cao, cơ thể cao lớn, phụ nữ mang thai hoặc vừa tập thể dục thường thu hút muỗi hơn. Sau đó, muỗi sử dụng tín hiệu thị giác để tập trung vào mục tiêu.

Màu sắc trang phục

Quần áo ảnh hưởng đến khả năng muỗi nhận diện và đốt người. Khi phát hiện CO2, muỗi tìm các màu sắc và độ tương phản cao để dễ nhận diện vật chủ. Chúng bị thu hút bởi các bước sóng dài và màu tối, trong khi quần áo sáng màu ít tương phản với bầu trời, giúp bạn tránh muỗi đồng thời giữ mát cơ thể. Vì vậy, chọn quần áo sáng màu và vải che phủ cơ thể là cách đơn giản giúp giảm nguy cơ bị muỗi đốt.

Nhiệt độ

Người uống rượu, vừa tập thể dục, phụ nữ mang thai hoặc thừa cân dễ thu hút muỗi hơn những người khác do những thay đổi về hóa học da, nhiệt độ cơ thể, trao đổi chất và hormone. Ngoài CO2 và tín hiệu thị giác, nhiệt độ cơ thể cao là yếu tố then chốt giúp muỗi xác định vị trí mạch máu gần da khi tiếp cận vật chủ.

Nhóm máu

Những người có nhóm máu khác nhau sở hữu các protein (kháng nguyên) đặc hiệu trên bề mặt hồng cầu. Có 4 nhóm máu chính: A (chỉ có kháng nguyên A), B (chỉ có kháng nguyên B), AB (cả A và B) và O (không có kháng nguyên A hay B). Một số người còn tiết các kháng nguyên này trong dịch cơ thể như nước bọt hoặc nước mắt, gọi là người tiết kháng nguyên. Ví dụ, người nhóm máu A tiết kháng nguyên loại A, nhóm O tiết kháng nguyên H - tiền chất của A và B. Muỗi dường như bị thu hút nhiều hơn đối với người nhóm máu O so với các nhóm máu khác.

Mùi cơ thể

Nếu bạn bị muỗi đốt nhiều hơn người khác, có thể do mùi cơ thể hấp dẫn chúng. Một số yếu tố ảnh hưởng đến mùi cơ thể đối với muỗi gồm:

Hợp chất trên da: Các hợp chất như amoniac và axit lactic khiến một số người hấp dẫn muỗi hơn.

Vi khuẩn trên da: Những người có số lượng vi khuẩn nhiều nhưng ít đa dạng, đặc biệt vi khuẩn tạo mùi như staphylococcus, thường bị muỗi đốt nhiều hơn.

Di truyền: Muỗi bị thu hút nhiều hơn bởi mùi trên tay của cặp song sinh cùng trứng so với cặp song sinh khác trứng.

Bảo Bảo (Theo Very Well Health, Times of India)