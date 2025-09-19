Vì sao một nam sinh viên 18 tuổi vẫn bị lừa bắt cóc online?

Vì sao dù đã có rất nhiều thông tin cảnh báo, nhưng vẫn có người sập bẫy lừa bắt cóc online?

"Là sinh viên, đã 18 tuổi, tôi không hiểu tại sao có thể bị thao túng đến như vậy khi suốt thời gian qua trên tất cả các kênh phương tiện đều cảnh báo nội dung lừa đảo kiểu như thế này".

Độc giả Đức Tài thắc mắc như trên, sau thông tin một nam sinh viên 'ra biên giới làm việc với Công an Campuchia' vừa được cảnh sát giải cứu.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai nhận trình báo của người phụ nữ về việc con trai bị nhóm người lạ khống chế, bắt cóc, đòi chuyển 200 triệu đồng "chuộc mạng". Gia đình không thể liên lạc được với nam sinh.

Thu thập nhanh các thông tin xung quanh, cảnh sát phát hiện nạn nhân đang trên xe taxi di chuyển về hướng cửa khẩu Mộc Bài. Đánh giá nam sinh có thể gặp nguy hiểm, ngay trong đêm, các trinh sát phối hợp Công an TP HCM, Tây Ninh chốt chặn và đuổi theo chiếc taxi.

Đến 23h, cảnh sát giải cứu được nạn nhân trong tình trạng hoảng loạn tinh thần. Đến lúc này nam sinh mới biết mình đã sập bẫy "bắt cóc online".

Độc giả nickname sodironboy chung thắc mắc: "Ai cũng có internet, smartphone, PC, Laptop, giới trẻ thì càng tiếp cận mạng xã hội, thông tin thường xuyên hơn, vậy mà nhiều thanh thiếu niên nhẹ dạ đến vậy.

Nói thật vần đề đến trẻ con 5 tuổi cũng trả lời được - bố ơi, mẹ ơi, người lớn ơi, chú công an ơi cháu không sai phạm gì mà bị người ta đổ tội?

Người sập bẫy lừa đảo kiểu truyền thống chuyển tiền online có thể bảo vì bị kẻ lừa đảo đe dọa, sẵn cầm điện thoại nên chuyển khoản luôn. Đằng này bị đe dọa, tự cắt liên lạc, tự bắt xe, tự thuê nhà trọ, tự vượt biên giới, một loạt hành động mà đến người lớn muốn làm cũng là một quá trình.

Cả quá trình như vậy vẫn làm theo, không liên lạc gia đình, bố mẹ, không tìm giúp đỡ tại đồn công an gần nhất, nhưng bỏ tiền, bỏ công sức làm theo một loạt chỉ dẫn lằng nhằng của người lạ".

Thời gian qua, tình trạng "bắt cóc online" liên tục xảy ra trên cả nước. Các băng nhóm tội phạm ở nước ngoài đã dùng thủ đoạn giả danh các cơ quan tố tụng để hù dọa nạn nhân, cung cấp tài khoản cá nhân Facebook, Zalo để gọi điện cho gia đình buộc đưa tiền chuộc. Công an các tỉnh thành nhiều lần khuyến cáo người dân, đặc biệt các bạn trẻ cần nâng cao nhận thức, sớm phát hiện hành vi lừa đảo công nghệ cao để tránh bị sập bẫy.

Hữu Nghị tổng hợp