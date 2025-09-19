Cảnh sát giải cứu nam sinh 'ra biên giới làm việc với Công an Campuchia'

Đồng NaiTaxi đang chở nam sinh về hướng cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh, bị các trinh sát chặn lại, giải cứu, trước khi bị đưa qua Campuchia.

Ngày 19/9, Công an Đồng Nai đã bàn giao thanh niên 18 tuổi, đang học đại học ở TP HCM, cho gia đình ở phường Long Bình, sau quá trình giải cứu "nghẹt thở". Cơ quan điều tra tiếp tục lấy lời khai những người liên quan để làm rõ việc nạn nhân bị "bắt cóc online" bởi nhóm tội phạm lừa đảo công nghệ cao.

Cảnh sát giải cứu nạn nhân (mặc quần đùi) trong đêm. Ảnh: Thái Hà

Trước đó hai ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai nhận trình báo của người phụ nữ về việc con trai bị nhóm người lạ khống chế, bắt cóc, đòi chuyển 200 triệu đồng "chuộc mạng". Gia đình không thể liên lạc được với nam sinh.

Thu thập nhanh các thông tin xung quanh, cảnh sát phát hiện nạn nhân đang trên xe taxi di chuyển về hướng cửa khẩu Mộc Bài. Đánh giá nam sinh có thể gặp nguy hiểm, ngay trong đêm, các trinh sát phối hợp Công an TP HCM, Tây Ninh chốt chặn và đuổi theo chiếc taxi.

Đến 23h, cảnh sát giải cứu được nạn nhân trong tình trạng hoảng loạn tinh thần. Đến lúc này nam sinh mới biết mình đã sập bẫy "bắt cóc online".

Cậu cho biết, trưa 16/9 nhận điện thoại của người phụ nữ xưng là shipper đang giao hàng đến, đề nghị kết bạn qua Zalo để liên lạc. Một lúc sau có tài khoản Zalo gọi video đến, xưng là cán bộ công an, vừa bắt nữ shipper và người này khai có giao dịch ma túy, rửa tiền với nam sinh. "Cán bộ điều tra" yêu cầu cậu hợp tác, giữ bí mật, không được tiết lộ thông tin cho người thân và bạn bè, nếu không sẽ bắt giam.

Cơ quan điều tra xác định, theo yêu cầu của nhóm tội phạm giả danh cảnh sát, nam sinh đã thuê khách sạn, tự nhốt mình, cài đặt ứng dụng Zoom. Từ đó, cậu bị chúng thao túng tâm lý, khống chế, giám sát bằng cách cho nhìn thấy phòng làm việc cảnh sát đang lấy lời khai tội phạm, để buộc "con mồi" đưa tài khoản Facebook, Zalo. Chúng dùng tài khoản này gọi điện cho gia đình, yêu cầu đưa 200 triệu để chuộc con, nếu không sẽ đưa qua biên giới bán.

Khi nhận ra người thân của nam sinh không hợp tác (người mẹ trình báo công an), chúng yêu cầu nạn nhân lên xe chạy về hướng cửa khẩu Mộc Bài để "làm việc với Công an Campuchia", nói sẽ bố trí phương tiện đưa đi nhận dạng nghi phạm.

Thời gian qua, tình trạng "bắt cóc online" liên tục xảy ra trên cả nước. Các băng nhóm tội phạm ở nước ngoài đã dùng thủ đoạn giả danh các cơ quan tố tụng để hù dọa nạn nhân, cung cấp tài khoản cá nhân Facebook, Zalo để gọi điện cho gia đình buộc đưa tiền chuộc. Công an các tỉnh thành nhiều lần khuyến cáo người dân, đặc biệt các bạn trẻ cần nâng cao nhận thức, sớm phát hiện hành vi lừa đảo công nghệ cao để tránh bị sập bẫy.

Đón con trai bình an trở về, gia đình nam sinh đã đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai gửi lời cảm ơn. "Tôi không biết nói gì hơn. Nếu không có các anh hành động kịp thời, có lẽ con tôi đã gặp nguy hiểm", mẹ nạn nhân nói.

Phước Tuấn