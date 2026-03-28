Vì sao Liverpool để Salah rời đi tự do?

AnhMối bất hòa với HLV Arne Slot, phong độ sa sút cùng áp lực tài chính khiến Liverpool chấp nhận để Mohamed Salah rời đi ngay hè 2026, khép lại hành trình của một huyền thoại theo cách không trọn vẹn.

Quyết định để Salah rời đi mà không thu phí chuyển nhượng được xem là lựa chọn khó khăn nhưng cần thiết của ban lãnh đạo Liverpool, đứng đầu là Tập đoàn Fenway Sports Group (FSG). Vì vậy, hai bên thống nhất điều chỉnh hợp đồng, rút ngắn một năm trong thời hạn hợp đồng xuống ngày 30/6/2026. Điều này đồng nghĩa Salah sẽ tự do rời sân Anfield, trái ngược với trường hợp của Trent Alexander-Arnold - hậu vệ người Anh từng bị chỉ trích khi ra đi theo dạng tương tự nhưng giúp CLB thu về khoảng 11 triệu USD.

Mohamed Salah và HLV Arne Slot thất vọng sau trận Liverpool thua PSV 1-4 trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương Quốc Anh tối 26/11/2025. Ảnh: Reuters

Thực tế, từ khi Salah công khai chỉ trích Liverpool vào tháng 12/2025, hai bên đều tìm cách chấm dứt sớm hợp đồng. Nhưng ở tuổi 33, tiền đạo người Ai Cập không nhận được sự quan tâm như kỳ vọng trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Mức phí chuyển nhượng cùng yêu cầu lương khoảng 546.000 USD mỗi tuần khiến nhiều CLB e ngại.

Còn trước đó, hè 2025, Liverpool chỉ muốn gia hạn một năm, nhưng Salah từ chối. Trớ trêu thay, kết cục hiện tại gần như tương tự - anh ở lại thêm một mùa trước khi rời đi tự do, trong bối cảnh không còn hài lòng với HLV cũng như cuộc sống tại CLB.

Theo mô hình vận hành dựa trên dữ liệu của FSG, ban lãnh đạo từng lo ngại Salah sẽ bước vào chu kỳ suy giảm phong độ. Nếu nhìn lại, việc chia tay từ mùa hè trước có thể là lựa chọn hợp lý hơn. Tuy nhiên, khi đó Salah vừa giành danh hiệu Vua phá lưới và dẫn đầu danh sách kiến tạo Ngoại hạng Anh, khiến quyết định chia tay trở nên quá mạo hiểm.

Trong kịch bản đó, mọi khó khăn của Liverpool mùa này có thể đã bị quy trách nhiệm cho việc để Salah ra đi. Ở một góc độ nào đó, ban lãnh đạo cần người hâm mộ chứng kiến sự sa sút để chấp nhận quyết định chia tay.

Trong nội bộ, Salah vẫn nhận được sự yêu mến từ đồng đội và nhân viên CLB, và mối quan hệ này được cho là sẽ không thay đổi cho đến khi anh rời đi. Tuy nhiên, với ban lãnh đạo và ban huấn luyện, đặc biệt là Arne Slot, cầu thủ người Ai Cập vẫn giữ lập trường cứng rắn.

Mohamed Salah chụp ảnh sau khi gia hạn 2 năm với Liverpool hồi tháng 4/2025. Ảnh: Liverpool FC

Salah luôn xem mình thuộc nhóm cầu thủ hàng đầu thế giới và tin rằng cần được đối xử tương xứng. Cùng với người đại diện lâu năm Ramy Abbas, anh không chấp nhận việc không còn là lựa chọn số một. Khi quan điểm này không còn được HLV chia sẻ, xung đột trở thành điều không thể tránh khỏi.

Khả năng Salah tiếp tục ở lại trong vai trò dự bị là điều không thể xảy ra. Khi đóng góp chuyên môn không còn đảm bảo suất đá chính, việc chia tay chỉ còn là vấn đề thời gian. Trước đó, Salah từng mâu thuẫn với cựu HLV Jurgen Klopp sau khi bị loại khỏi đội hình trong trận gặp West Ham hồi tháng 4/2024. Với Arne Slot, tình hình hiện tại được cho là không thể hàn gắn.

Về phía Liverpool, việc cầu thủ hưởng lương cao nhất đội thường xuyên ngồi dự bị tạo ra áp lực lớn về mặt cấu trúc đội hình - điều mà không CLB nào có thể duy trì lâu dài. Đáng chú ý, trong video thông báo chia tay, Salah không nhắc đến bất kỳ cá nhân nào trong ban lãnh đạo, ban huấn luyện hay đồng đội, mà chỉ gửi thông điệp tới người hâm mộ.

Salah phản ứng với Jurgen Klopp trong trận West Ham 2-2 Liverpool ngày 27/4/2024. Ảnh: Reuters

Hiện tại, sự chú ý tại Anfield đang dồn vào tương lai của Slot. Dù vẫn nhận được sự ủng hộ từ FSG, điều đó không đồng nghĩa với việc vị trí của ông được đảm bảo lâu dài. Các lãnh đạo như Michael Edwards và Richard Hughes đều còn hợp đồng đến mùa hè năm sau, nhưng chưa chắc sẽ tiếp tục gắn bó, trong bối cảnh Hughes nhận được sự quan tâm từ Al Hilal.

10 tuần cuối mùa giải sẽ mang ý nghĩa quan trọng với tất cả các bên. Với Liverpool, đó là cơ hội cứu vãn mùa giải bằng một suất dự Champions League. Với Salah, đây là thời điểm để khép lại hành trình tại Anfield bằng một cái kết ấn tượng, qua đó củng cố quan điểm rằng anh đã không được đối xử xứng đáng trong mùa giải này.

Hồng Duy (theo Telegraph)