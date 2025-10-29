Vì sao Gyokeres thất bại ở Brighton?

AnhCuộc tái ngộ Brighton ở Cup Liên đoàn hôm nay là cơ hội để tiền đạo Viktor Gyokeres chứng minh năng lực, sau khi bị đội bóng này thải loại với mức phí chỉ 1,3 triệu USD.

Brighton nổi tiếng là một trong những CLB "săn ngọc thô" giỏi nhất Ngoại hạng Anh. Họ từng phát hiện và nâng tầm Moises Caicedo, Marc Cucurella, Ben White hay Alexis Mac Allister - bốn thương vụ mang về 400 triệu USD chỉ trong bốn năm.

Nhưng giữa chuỗi thành công đó, họ đã đánh rơi Viktor Gyokeres.

Gyokeres đi bóng trong trận Brighton gặp Man Utd ở vòng bốn Cup Liên đoàn trên sân American Express, Brighton, Anh ngày 30/9/2020.

CLB vùng biển Nam nước Anh từng sở hữu Gyokeres, nhưng liên tục đẩy tiền đạo người Thụy Điển sang khoác áo St. Pauli, Swansea, Coventry theo dạng cho mượn, trước khi bán đứt cho Coventry với giá vỏn vẹn 1,3 triệu USD năm 2021.

Chỉ hai năm sau, Sporting chi số tiền kỷ lục CLB 27 triệu USD để tuyển mộ Gyokeres. Tại Bồ Đào Nha, tiền đạo sinh năm 1998 nhanh chóng vươn tầm, ghi 97 bàn qua 102 trận rồi cập bến Arsenal với tổng phí 86 triệu USD ở kỳ chuyển nhượng hè 2025.

"Chúng tôi luôn biết Viktor là một tài năng lớn, và điều đó đã được chứng minh", Giám đốc điều hành Brighton Paul Barber nói với Sky Sports. "Chỉ là thời điểm khi đó, mọi thứ chưa chín muồi".

Khi mới đến Anh, Gyokeres không đá tiền đạo cắm. Anh chơi lệch trái nhiều hơn. Josh Kerr - đồng đội cũ của Gyokeres ở đội U23 Brighton - nhớ lại: "Đội đá 4-3-3 với Connolly ở vị trí trung phong, còn Viktor giỏi xâm nhập từ cánh. Cậu ấy có tốc độ, sức mạnh và thích lao vào khung thành từ biên".

Những pha đi bóng từ hành lang trái ấy sau này trở thành thương hiệu của Gyokeres. Phần lớn bàn thắng anh ghi cho Sporting, và cả pha lập công đầu tiên trong màu áo Arsenal ở trận thắng Nottingham Forest 3-0 ở trận đấu sớm nhất vòng 4 Ngoại hạng Anh, đến từ các pha chạy chéo từ biên trái vào trung lộ.

"Cậu ấy là một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất khi có bóng từ giữa sân và băng lên. Sức mạnh và tốc độ khiến đối thủ không kịp xoay xở", Kerr ca ngợi đồng đội cũ.

Không chỉ mạnh mẽ, Gyokeres còn đạt tần suất hoạt động cao (work-rate), đóng góp lớn vào lối chơi tập thể. Anh liên tục pressing tầm cao và không ngại lùi sâu hỗ trợ phòng ngự - phẩm chất được HLV Mikel Arteta đánh giá rất cao ở Arsenal, dù từng trải qua chuỗi 6 trận tịt ngòi.

Gyokeres ăn mừng bàn ấn định tỷ số trong trận Arsenal thắng Atletico 4-0 ở lượt ba vòng bảng Champions League trên sân Emirates, London, Anh ngày 21/10/2025. Ảnh: Opta

Gyokeres được trao cơ hội đầu tiên ở Brighton mùa 2020-2021, khi HLV Graham Potter còn tại vị. Chàng trai lúc đó mới 21 tuổi ghi một bàn và có một kiến tạo ở Cup Liên đoàn, thậm chí đá chính trước Man Utd ở Cup Liên đoàn - nhưng đó cũng là lần cuối anh khoác áo "Chim mòng biển".

"Thời điểm đó, Brighton chưa dám chơi mạo hiểm", Kerr phân tích. "CLB còn lo trụ hạng nên rất ít cầu thủ trẻ được trao cơ hội. Nếu Viktor đến muộn hơn vài năm, có lẽ cậu ấy đã có chỗ đứng khác".

Brighton khi ấy chọn giải pháp an toàn: cho Gyokeres đi mượn đến Swansea rồi Coventry. Chính tại đây, anh tìm lại bản năng sát thủ. Khi được đá trung phong thường xuyên, Gyokeres bùng nổ và nhanh chóng trở thành thủ lĩnh hàng công. "Cậu ấy muốn được ổn định và đá chính nhiều hơn, điều chúng tôi khi đó không thể đảm bảo", Barber thừa nhận. "Quyết định ra đi là của Viktor, và rõ ràng đó là lựa chọn đúng đắn".

Gia nhập Coventry, Gyokeres thay đổi hoàn toàn. Anh lao vào tập thể hình, tăng cơ bắp, trở thành như cỗ máy. "Cậu ấy nỗ lực phi thường. Giờ nhìn Viktor, ai cũng thấy rõ điều đó, một tiền đạo toàn diện", Kerr cho biết.

Các bàn của Gyokeres cho Coventry Các bàn của Gyokeres trong màu áo Coventry.

Mùa đầu tiên đá trọn vẹn ở hạng nhì Anh Championship, Gyokeres ghi 21 bàn. Mùa sau, con số ấy là 24. Từ đó, con đường đến Sporting rồi Arsenal mở ra. Tại Bồ Đào Nha, Gyokeres tiếp tục phát triển, vừa làm tường, vừa pressing, vừa ghi bàn từ nhiều vị trí.

Điều khiến anh được yêu mến là tính cách giản dị, giữ mối quan hệ tốt với bạn cũ. "Tôi nhắn Viktor xin vé xem Thụy Điển đá ở Slovenia, cậu ấy gửi ngay", Kerr kể. "Có người khác sẽ nghĩ mình nổi tiếng rồi, nhưng Viktor thì không. Cậu ấy vẫn là chàng trai tốt bụng ngày nào".

Khi được hỏi Brighton có tiếc nuối không, Paul Barber mỉm cười và đáp: "Tôi không nói là để vuột mất. Tôi thích nghĩ rằng cậu ấy đã phát triển vượt qua chúng tôi. Brighton góp một phần trong hành trình đó, và chúng tôi tự hào về điều ấy. Chỉ mong cậu ấy đừng ghi bàn vào lưới chúng tôi thôi".

Hồng Duy (theo Sky Sports)