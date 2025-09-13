Arsenal thắng đậm nhờ tân binh

AnhMartin Zubimendi và Viktor Gyokeres cùng ghi bàn giúp Arsenal thắng Nottingham Forest 3-0 ở trận đấu sớm nhất vòng bốn, qua đó tạm vươn lên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh.

Arsenal toàn thắng bảy trận sân nhà gần nhất trước Nottingham Forest với tổng tỷ số 22-2. Chiến thắng tưng bừng trên sân nhà ngày 13/9 giúp Arsenal có chín điểm, hơn Liverpool về hiệu số nhưng đá nhiều hơn một trận. Đội bóng của Mikel Arteta gây áp lực lên Liverpool - CLB làm khách của tân binh Burnley ngày mai 14/9.

Các cầu thủ Arsenal mừng bàn trong trận thắng Nottingham Forest 3-0 ở vòng bốn Ngoại hạng Anh trên sân Emirates, London, Anh ngày 13/9. Ảnh: Reuters

Trên sân Emirates ngày13/9, Arsenal tạo thế trận một chiều. Chủ nhà kiểm soát bóng 55%, dứt điểm 16 lần với 5 cú trúng đích - so với 3 và 1 của Nottingham Forest - đội thi đấu trận đầu tiên dưới thời Ange Postecoglou.

Arsenal ra sân với năm tân binh trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, và bốn trong số đó để lại dấu ấn. Phút 32, Noni Madueke đá phạt góc bên cánh phải bị Chris Wood đánh đầu phá ra. Zubimendi - tiền vệ được tuyển mộ với mức phí 68 triệu USD từ Real Sociedad - đón lõng ở ngoài vòng cấm và vô lê tung nóc lưới thủ thành Matz Sels.

Viktor Gyokeres đệm cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: AP

Ngay phút đầu tiên của hiệp hai, Arsenal đã nhân đôi cách biệt nhờ pha phối hợp của hai tân binh. Eberechi Eze - cầu thủ đá chính thay Gabriel Martinelli - thoát xuống bên trái rồi căng ngang cho Viktor Gyokeres đệm vào lưới trống.

Eze kiến tạo ngay trong lần tạo cơ hội đầu tiên trong màu áo Arsenal. Eze cũng trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên ghi bàn hoặc kiến tạo cho Arsenal trong lần đầu đá chính tại Ngoại hạng Anh, kể từ Alex Oxlade-Chamberlain trước Man Utd vào tháng 1/2012. Gyokeres thì ghi bàn thứ ba cho Arsenal, sau cú đúp trong trận thắng Leeds 5-0 ở vòng 2 Ngoại hạng Anh.

Ngày thi đấu thăng hoa của Arsenal khép lại ở phút 79. Ngay sau khi vào thay Eze, Leandro Trossard tạt từ cánh trái vào vòng cấm để Zubimendi tranh chấp đánh đầu về góc gần, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-0.

Zubimendi ghi hai bàn đầu tiên trong màu áo Arsenal, và lần đầu lập cú đúp ở trận thứ 240 cấp CLB (236 trận cho Real Sociedad và 4 cho Arsenal).

Martin Zubimendi mừng bàn ấn định tỷ số 3-0. Ảnh: PA

Tân binh khác là Noni Madueke cũng thi đấu nổi bật, dù không kiến tạo hay ghi bàn. Đá chính thay đồng hương Bukayo Saka, tiền vệ người Anh liên tục khoan phá cánh phải của Nottingham Forest. Tình huống đáng chú ý nhất đến ở phút 59, khi Madueke mớm bóng vừa tầm để Gyokeres thoát xuống sút một chạm về góc gần trúng khung gỗ.

Vết gợn trong chiến thắng của Arsenal là việc thủ quân Martin Odegaard gặp vấn đề và nhường chỗ cho Ethan Nwaneri ngay phút 18. Danh sách chấn thương của Arsenal hiện có Saka, Kai Havertz, William Saliba, Gabriel Jesus và Christian Norgaard.

Ngày 16/9, Arsenal sang Tây Ban Nha làm khách của Bilbao ở lượt đầu Champions League mùa 2025-2026.

Hồng Duy