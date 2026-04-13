Vì sao Green Paradise Cần Giờ là đường chạy xanh nhất VnExpress Marathon?

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ sở hữu sắc xanh hiện diện xuyên suốt cung đường, khác với các giải còn lại trong hệ thống.

So với những cung đường đã thành thương hiệu của VnExpress Marathon, Cần Giờ không tạo dấu ấn bằng chiều sâu di sản hay cảnh quan hùng vĩ của địa hình đèo, cầu. Bản sắc của giải nằm ở cấu trúc cảnh quan xanh xuyên suốt, nơi runner đi giữa một hành lang sinh thái kéo dài với rừng ngập mặn, không gian mở và ven biển.

Sắc xanh bao trùm đường Rừng Sác - điểm nhấn của cung đường VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ. Ảnh: Vingroup

"Mỗi giải trong hệ thống đều có một trục trải nghiệm riêng, nhưng không phải địa phương nào cũng hướng đến việc lấy không gian xanh làm yếu tố chủ đạo", đại diện ban tổ chức nói.

Xuyên suốt hệ thống từ trước đến nay, bản sắc của các đường chạy VnExpress Marathon chủ yếu được định hình bởi công trình biểu tượng, cấu trúc đô thị, yếu tố văn hóa hoặc lợi thế mặt đường. Huế nổi bật với không gian di sản, nơi runner băng qua Kinh thành, sông Hương và các công trình cổ. Hà Nội và TP HCM khai thác nhịp sống đô thị đêm cùng chuỗi biểu tượng trung tâm. Trong khi đó, Hải Phòng được nhiều runner xem là đường đua lý tưởng để hướng đến thành tích nhờ mặt đường phẳng, ít cua gấp.

"Những mảng cây xanh vẫn xuất hiện đan xen trên các lộ trình, nhưng chưa phải yếu tố trung tâm để định nghĩa toàn bộ cuộc đua từ trước đến nay. Với Cần Giờ, đây là bước đi mới của hệ thống khi lần đầu tiên chúng tôi đưa runner vào một cung đường mà yếu tố này trở thành trải nghiệm xuyên suốt hành trình", đại diện ban tổ chức cho biết.

Cụ thể, khoảng 80% lộ trình đi qua khu vực có cây xanh hoặc không gian mở, gồm rừng ngập mặn và ven biển, tỷ lệ cao nhất trong hệ thống VnExpress Marathon hiện nay. Nếu hai cự ly ngắn thiên về trải nghiệm ven biển, thì cự ly 21 và 42 km đưa runner vào trục Duyên Hải - Rừng Sác, nơi hệ sinh thái rừng đước phủ dày hai bên, tạo cảm giác như chạy giữa một hành lang xanh tự nhiên.

Yếu tố này không chỉ tạo lợi thế về cảnh quan mà còn cải thiện rõ rệt trải nghiệm thi đấu. Những khu vực có mảng xanh dày cùng mặt nước thường giúp giảm bớt cảm giác oi nóng, tạo bóng mát tự nhiên và mang lại điều kiện dễ chịu hơn so với các cung đường thuần đô thị, với nhiệt độ thấp hơn 2-3 độ C so với nội đô TP. HCM. Điều này đặc biệt quan trọng ở các cự ly dài, khi việc duy trì thân nhiệt và nhịp thở ổn định ảnh hưởng trực tiếp đến thể lực.

Hệ sinh thái rừng, sông tại Cần Giờ. Ảnh: Vingroup

Bên cạnh đó, sự chuyển lớp cảnh quan giữa rừng ngập mặn và ven biển giúp hành trình không bị lặp lại trong một sắc thái duy nhất. Đường chạy vì thế vừa giữ được cảm giác xanh xuyên suốt, vừa tạo sự thay đổi đủ rõ để duy trì hứng thú cho runner qua từng chặng. Thiết kế cung đường cũng hướng đến tối ưu thành tích khi có ít điểm rẽ, ít quay đầu, hỗ trợ vận động viên giữ nhịp ổn định để chinh phục kỷ lục cá nhân (PR).

"Mục tiêu của chúng tôi là biến cung đường tại đây trở thành một trải nghiệm thiên nhiên trọn vẹn, nơi runner không chỉ chạy qua cảnh quan, mà thực sự được đắm mình trong sắc xanh xuyên suốt cuộc đua", đại diện ban tổ chức nói.

Sự xuất hiện của Cần Giờ trong hệ thống VnExpress Marathon cho thấy xu hướng dịch chuyển sang những điểm đến có bản sắc riêng, trong đó thiên nhiên đóng vai trò trung tâm. Đây cũng là xu hướng chung của các giải chạy quốc tế, khi ngày càng nhiều sự kiện lựa chọn những không gian gắn với hệ sinh thái tự nhiên để tạo nên trải nghiệm khác biệt.

Hải Long