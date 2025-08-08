Ai dễ bị đột quỵ?

Gần đây khi đọc tin tức, tôi thấy đột quỵ ngày càng nhiều và ngày càng trẻ hóa. Vậy ai có nguy cơ dễ bị đột quỵ? (Thanh, 48 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Những người có nguy cơ cao bị đột quỵ thường rơi vào các nhóm có yếu tố nguy cơ về tim mạch, chuyển hóa và lối sống. Nguy cơ tăng dần theo số lượng yếu tố nguy cơ mà một người mắc phải. Các yếu tố nguy cơ chính bao gồm

Bệnh lý tim mạch

- Tăng huyết áp: Yếu tố nguy cơ quan trọng nhất.

- Bệnh tim.

- Rung nhĩ (atrial fibrillation) – dễ hình thành huyết khối gây tắc mạch não.

- Suy tim, nhồi máu cơ tim, bệnh van tim.

- Xơ vữa động mạch cảnh: Mảng xơ vữa dễ vỡ gây tắc mạch não.

Rối loạn chuyển hóa

- Đái tháo đường: Tăng nguy cơ cả nhồi máu và xuất huyết não.

- Rối loạn lipid máu: Thúc đẩy xơ vữa động mạch.

- Béo phì và hội chứng chuyển hóa.

Thói quen sinh hoạt

- Hút thuốc lá (tăng nguy cơ 2–4 lần).

- Uống nhiều rượu bia.

- Ít vận động thể lực, chế độ ăn nhiều muối và chất béo bão hòa.

- Căng thẳng kéo dài.

Yếu tố sinh học và di truyền

- Tuổi >55 (nguy cơ tăng theo tuổi).

- Nam giới có nguy cơ cao hơn nữ trước mãn kinh.

- Tiền sử gia đình có người bị đột quỵ hoặc bệnh tim mạch sớm.

- Một số rối loạn đông máu hoặc bệnh mạch máu bẩm sinh.

Ngoài ra, một số tình trạng bệnh lý khác như ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA), bệnh thận mạn, viêm mạch hoặc rối loạn miễn dịch mạch máu.

Trong số các nhóm người trên, nhóm có nguy cơ rất cao bao gồm nên được theo dõi và dự phòng tích cực gồm người huyết áp cao kèm đái tháo đường và hút thuốc; rung nhĩ hoặc có huyết khối trong tim; người từng bị cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA) hoặc đột quỵ nhẹ trước đó.

Bác sĩ Trần Đức Cảnh

Phó trưởng khoa Nội soi và thăm dò chức năng - Bệnh viện K Trung Ương