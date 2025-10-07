Vì sao cần phòng RSV cho trẻ dưới một tuổi?

Virus hợp bào hô hấp RSV gây viêm tiểu phế quản, viêm phổi ở trẻ dưới một tuổi, khó dự đoán ca nặng, cần phòng ngừa sớm.

Thông tin được các chuyên gia nêu tại chuỗi hội thảo về phòng ngừa virus hợp bào hô hấp (RSV), diễn ra tại TP HCM và Hà Nội hôm 2-3/10.

PGS.TS.BS Vũ Huy Trụ, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết RSV là một trong những tác nhân virus thường gặp nhất ở trẻ nhiễm trùng hô hấp phải nhập viện, theo một số nghiên cứu tại các bệnh viện ở Việt Nam. Ví dụ nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 11/2014 đến tháng 6/2015 trên các trẻ nhiễm trùng hô hấp dưới từ 2-24 tháng, ghi nhận 73,7% mẫu (143/164) phân lập được virus đường hô hấp, trong đó RSV là tác nhân virus thường gặp nhất, chiếm 51%.

Chuỗi hội thảo về phòng ngừa virus hợp bào hô hấp (RSV) thu hút nhiều đại biểu tham dự. Ảnh: Mộc Thảo

RSV cũng được chứng minh là nguyên nhân gây viêm tiểu phế quản và viêm phổi nhiều nhất ở trẻ dưới một tuổi. Theo nghiên cứu thống kê tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng từ tháng 10/2016 tới tháng 9/2017, có 377 trẻ từ 2 tuổi trở xuống bị viêm tiểu phế quản do RSV phải nhập viện điều trị. Gần 80% các trường hợp nhập viện là trẻ dưới 12 tháng, trong đó nhóm dưới 6 tháng chiếm tỉ lệ cao nhất là 57%.

Theo PGS Huy Trụ, triệu chứng khi nhiễm RSV có thể nhẹ, gồm ho, hắt hơi, sổ mũi, quấy khóc. Khi trở nặng, trẻ sốt cao, bỏ bú, thở nhanh, thở rút lõm lồng ngực, tím tái, suy hô hấp, có thể tử vong nếu không điều trị kịp thời.Tuy nhiên khó dự đoán chính xác trẻ nào có nguy cơ trở nặng. Ngoài ra, bệnh nhi dưới một tuổi nhiễm RSV có thể tăng nguy cơ khò khè kéo dài, viêm tai giữa, hen suyễn nhiều năm sau.

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết bệnh do RSV ảnh hưởng đến sự phát triển khỏe mạnh và toàn diện của trẻ trong năm đầu đời. Tuy nhiên, nhiễm RSV chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, điều trị chủ yếu hỗ trợ làm giảm triệu chứng. Virus này cũng lây lan rất nhanh, cao gấp ba lần cúm, cứ một trẻ nhiễm có khả năng lây cho 4-5 trẻ khác. Do đó, trẻ dưới một tuổi nên được dự phòng RSV từ sớm.

PGS.TS.BS Vũ Huy Trụ khám bệnh hô hấp cho trẻ tại Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. Ảnh: Đình Lâm

Cách dự phòng RSV được các chuyên gia khuyến cáo cho trẻ sau khi sinh ra gồm: hạn chế cho trẻ đến nơi đông người, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Gia đình tránh để trẻ tiếp xúc với trẻ có biểu hiện bệnh. Tại nhà, gia đình làm sạch đồ chơi, các vật dụng thường dùng, duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý cho trẻ nhỏ. Trẻ nên bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, có thể tham vấn ý kiến bác sĩ.

Do triệu chứng khi nhiễm RSV tương tự các bệnh lý về đường hô hấp khác, chuyên gia khuyến cáo gia đình đưa con tới cơ sở y tế khi có các biểu hiện ho, khò khè, sốt... Gia đình không tự điều trị hoặc áp dụng các biện pháp chưa kiểm chứng để tránh bệnh trở nặng, biến chứng.

