Vì sao cần phòng bệnh sùi mào gà?

Sùi mào gà do virus HPV gây ra, có thể tái phát nhiều lần song chưa có phương pháp điều trị triệt để, do đó cần phòng ngừa bằng nhiều phương pháp.

BS.CKI Nguyễn Công Luận, Quản lý Y khoa, Hệ thống tiêm chủng VNVC, cho biết có nhiều cách để điều trị sùi mào gà, chia làm hai nhóm chính: sử dụng thuốc và các thủ thuật.

Nếu dùng thuốc, bệnh nhân được chỉ định các loại kem hoặc dung dịch để bôi lên tổn thương sùi mào gà trong nhiều tuần, cho đến khi nốt sùi mào gà biến mất. Phương pháp phẫu thuật khuyến cáo cho các trường hợp mụn cóc diện tích lớn, số lượng nhiều; khu vực có thay đổi tiền ung thư hoặc không đáp ứng phương pháp dùng thuốc. Phẫu thuật gồm các phương pháp như cắt bỏ, đông lạnh, đốt cháy nốt sùi.

Minh họa nam giới khám, tư vấn về bệnh sùi mào gà. Ảnh: Vecteezy

Tuy nhiên, trong quá trình điều trị, sùi mào gà có thể tái phát. Lý do, một số tế bào ở da và niêm mạc bộ phận sinh dục nhiễm virus nhưng biểu hiện bệnh chậm hơn. Hiện không có phương pháp loại bỏ virus HPV vĩnh viễn trong tất cả tế bào, chỉ có tác dụng làm giảm triệu chứng hoặc loại trừ thương tổn.

Song, quá trình điều trị kéo dài có thể khiến người bệnh cảm thấy mệt mỏi. Như Quang Minh (23 tuổi), có sùi mào gà ở ống hậu môn, mỗi lần đi vệ sinh cảm thấy đau, rát. Tại bệnh viện, anh được điều trị bằng laser. Lần thứ nhất sau khi đốt, nốt sùi mọc lại chỉ sau 5 ngày, bác sĩ chỉ định đốt lần hai và tiêm vaccine HPV để phòng các chủng virus khác.

Nhẩm tính chi phí, Minh cho biết mỗi lần điều trị tốn kém khoảng ba triệu đồng - số tiền khá lớn vì chàng trai mới đi làm. Bên cạnh đó, nỗi mặc cảm mắc bệnh tình dục khiến Minh không thể chia sẻ về bệnh với người thân, mỗi ngày đều mong mỏi sớm khỏi bệnh.

Còn Quốc Chiến (29 tuổi), cho biết đã tốn kém tới 24 triệu đồng cho 8 lần đốt sùi mào gà ở hậu môn bằng laser, song nốt sùi mọc lại dày hơn. Đợt này, Chiến tới bệnh viện tuyến trung ương để điều trị. "Tiền mất nhưng bệnh vẫn không khỏi nên tôi rất chán nản, hy vọng lần này có thể giải quyết dứt điểm", Chiến nói.

Sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục thường gặp, do HPV gây ra. Đa số người bệnh mắc sùi mào gà do quan hệ tình dục không an toàn, có nhiều bạn tình. Triệu chứng điển hình là những nốt sùi nhỏ màu hồng hoặc nâu nhạt, xuất hiện ở vùng kín, gây ngứa, đau rát hoặc chảy máu khi quan hệ tình dục.

Theo bác sĩ Luận, sùi mào gà ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống. Người bệnh có thể mệt mỏi toàn thân, chán ăn, sút cân, đau rát khi quan hệ tình dục, giảm ham muốn tình dục. Bệnh nhân cũng có thể mang bệnh suốt đời ở tình trạng biểu hiện triệu chứng hoặc không triệu chứng.

Do đó, bác sĩ Luận cho rằng cách tốt nhất là giữ cơ thể không mắc sùi mào gà thông qua nhiều biện pháp. Mọi người nên duy trì lối sống lành mạnh, tránh quan hệ tình dục với người không rõ về tình trạng sức khỏe, luôn sử dụng bao cao su đúng cách.

Mọi người vệ sinh cá nhân sạch sẽ, khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện bệnh đồng thời đến cơ sở y tế kiểm tra ngay khi triệu chứng, biểu hiện nghi mắc sùi mào gà.

Bác sĩ Luận nhấn mạnh, người dân cần chủ động tiêm vaccine HPV để phòng bệnh. Đây là biện pháp chủ động, hiệu quả cao. Vaccine HPV hiện đã có loại tiêm cho cả nam và nữ từ 9-45 tuổi với hiệu quả lên đến hơn 90%.

Nam giới tiêm vaccine HPV tại VNVC. Ảnh: Gia Nghi

Các bằng chứng khoa học chỉ ra kháng thể sinh ra từ vaccine có thể duy trì ở nồng độ cao, không suy giảm theo thời gian. Trẻ em từ 9-14 tuổi có phác đồ tiêm phòng 2 mũi Gardasil 9, giúp phòng bệnh sớm và tiết kiệm chi phí.

Bên cạnh đó, vaccine vẫn có giá trị bảo vệ với người đã quan hệ tình dục, có gia đình, sinh con. Vaccine còn giúp phòng tái nhiễm cho người đã điều trị sùi mào gà hoặc phát triển các loại ung thư do HPV.

Đối với nam giới, tiêm chủng là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất, trong bối cảnh chưa có phương pháp tầm soát virus hoặc sàng lọc ung thư do HPV cho nhóm này.

Nhật Linh