Vì sao bông cải xanh là 'thần dược' sức khỏe?

Bông cải xanh tốt cho việc cải thiện tuần hoàn và lưu lượng máu, đồng thời có thể giúp ngăn ngừa một số bệnh liên quan đến tuổi tác.

Theo Michael Pollan, tác giả của cuốn sách "The Omnivore's Dilemma" và "In Defense of Food", rau có thể hoạt động như là một loại thuốc phòng ngừa. Chúng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe hơn các chất bổ sung đắt tiền.

Pollan tin rằng lấy vitamin từ thực phẩm tốt hơn nhiều so với các loại thuốc bổ sung. Cơ thể con người tiến hóa để lấy chất dinh dưỡng từ thực phẩm chứ không phải từ thuốc, nên các chất bổ sung thường không có tác dụng trừ khi người uống bị thiếu hụt một chất rất cụ thể nào đó.

Ý kiến này được nhiều bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, nhà nghiên cứu thực phẩm bổ sung độc lập và chuyên gia hàng đầu về tuổi thọ tán thành.

Trong số những loại thực vật giàu dưỡng chất, Pollan cho biết, một họ rau thuộc họ cải, cụ thể là Brassicas, mang lại rất nhiều lợi ích cho việc tăng cường sức khỏe.

Brassicas bao gồm một số loại cây như bắp cải, cải xoăn, súp lơ trắng, bông cải xanh và cải Brussels. Chúng rất tốt cho việc cải thiện tuần hoàn và lưu lượng máu, đồng thời có thể giúp ngăn ngừa một số bệnh liên quan đến tuổi tác.

Các nhà khoa học tin rằng bông cải xanh và các loại rau họ cải khác có chứa các chất hóa học gốc lưu huỳnh gọi là glucosinolates, khiến các loại rau này có vị đắng. Khi chúng ta cắt, nhai và tiêu hóa các loại rau họ cải, những hóa chất mạnh này sẽ phân hủy thành các hợp chất hoạt tính sinh học có thể giúp ngăn ngừa một số dạng ung thư. Tuy nhiên, việc ép hợp chất này thành một viên thuốc không có tác dụng tương tự như việc tiêu thụ nó dưới dạng thực phẩm nguyên chất.

Các nghiên cứu đã liên tục chỉ ra rằng khả dụng sinh học của các chất bổ sung dinh dưỡng, tức lượng chất dinh dưỡng mà cơ thể chúng ta hấp thụ, có thể rất khác nhau, từ không có tác dụng cho đến độc hại. Các chất bổ sung không được quản lý tốt nên thường rất khó để biết cơ thể bạn đang nạp được gì và gần như không thể biết liệu các chất bổ sung bạn dùng đang giúp ích hay gây hại nhiều hơn.

Ngược lại, đã có rất nhiều bằng chứng về lợi ích sức khỏe lâu dài của việc ăn nhiều rau tươi như bông cải xanh. Những người ăn nhiều bông cải xanh có xu hướng ít bị đột quỵ hơn, tim khỏe mạnh hơn, ít mỡ bụng hơn, nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 thấp hơn và ít suy giảm nhận thức hơn. Các nhà khoa học không nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Ngoài chế độ ăn nhiều rau, Pollan còn uống vitamin tổng hợp. Nghiên cứu gần đây cho thấy rằng vitamin tổng hợp hàng ngày có thể có lợi đôi chút cho trí nhớ làm việc của người lớn tuổi.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nhìn chung vẫn đồng ý rằng không có chất bổ sung nào có thể sánh được với chế độ ăn kiêng và tập thể dục tốt trong việc giúp ngăn ngừa nhiều bệnh mãn tính.

Khánh Linh (Theo Business Insider)