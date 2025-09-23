Vì sao Mbappe mất giải Gerd Muller vào tay Gyokeres?

PhápViệc Victor Gyokeres giành giải Gerd Muller tại gala Quả Bóng Vàng 2025 tối 22/9 gây tranh cãi vì từng thua Kylian Mbappe ở giải Giày Vàng châu Âu.

Gerd Muller là giải thưởng tôn vinh tiền đạo ghi bàn nhiều nhất mùa. Việc Gyokeres đoạt giải này mùa 2024-2025 gây tranh cãi vì tại cuộc đua tranh Giày Vàng châu Âu trước đó, tiền đạo người Thụy Điển về thứ hai sau Kylian Mbappe.

Câu trả lời cho vấn đề nằm ở tiêu chí của từng giải. Giày Vàng châu Âu chỉ tính số bàn được ghi cho CLB tại các giải vô địch quốc gia. Mỗi quốc gia cũng có hệ số riêng tùy theo đẳng cấp. Giải vô địch Tây Ban Nha - La Liga có hệ số 2 điểm cho mỗi bàn, nên với 31 bàn, Mbappe giành 62 điểm và Giày Vàng châu Âu. Còn giải vô địch Bồ Đào Nha chỉ có hệ số 1,5 điểm cho mỗi bàn, nên với 39 bàn, Gyokeres chỉ có 58,5 điểm và về thứ hai.

Gyokeres phát biểu sau khi nhận danh hiệu Gerd Muller tại Gala Quả Bóng Vàng tối 22/9. Ảnh: Arsenal

Khác với Giày Vàng châu Âu, tiêu chí của giải Gerd Muller là số bàn nhiều nhất được ghi cho CLB và đội tuyển quốc gia trên mọi đấu trường, mà không phân biệt hệ số. Gyokeres về nhất với 63 bàn, gồm 54 bàn cho CLB Sporting và 9 bàn cho tuyển Thụy Điển. Mbappe chỉ có 48 bàn, gồm 44 bàn cho Real Madrid và 4 bàn cho tuyển Pháp.

Giải Gerd Muller được lấy theo tên trung phong nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá Đức, người từng giành Euro 1972, World Cup 1974, ba Cup C1 liên tiếp, hai Giày Vàng châu Âu, danh hiệu Vua phá lưới World Cup 1970 và Euro 1972.

Giải ra đời vào năm 2021. Robert Lewandowski đăng quang hai lần đầu, trước khi Erling Haaland lên ngôi năm 2023. Năm 2024, Mbappe và Harry Kane cùng giành giải.

Sau mùa bùng nổ với Sporting, Gyokeres gia nhập Arsenal với giá 73 triệu USD kèm 11 triệu phụ phí. Qua 6 trận chơi cho "Pháo Thủ", tiền đạo 27 tuổi ghi được ba bàn.

Thanh Quý (theo Marca)