Gyokeres ghi bàn, Arsenal đoạt Emirates Cup

AnhTiền đạo 86 triệu USD Viktor Gyokeres ghi bàn đầu tiên, giúp Arsenal thắng Bilbao 3-0 trong trận tranh Emirates Cup.

Đây là trận giao hữu cuối cùng của Arsenal trước khi đấu Man Utd ở vòng một Ngoại hạng Anh mùa 2025-2026 trên sân Old Trafford ngày 17/8.

Vì thế, HLV Mikel Arteta sử dụng đội hình mạnh nhất. Trong đó, tâm điểm là tiền đạo đình đám Gyokeres - người được tuyển mộ với tổng phí 86 triệu USD từ Sporting.

Tiền đạo người Thụy Điển để lại dấu ấn với bàn mở tỷ số ở phút 34. Từ quả tạt một chạm bên cánh phải của Martin Zubimendi, Gyokeres băng cắt đánh đầu chéo góc tung lưới thủ thành Unai Simon. Sau đó, người hâm mộ Arsenal lần đầu chứng kiến màn ăn mừng mặt nạ đặc trưng của Gyokeres tại Emirates.

Zubimendi cũng là tân binh của Arsenal, được tuyển mộ từ Real Sociedad với tổng phí 68 triệu USD. Nhà vô địch Euro 2024 là sự thay thế cho Thomas Partey - tiền vệ gia nhập Villarreal theo dạng chuyển nhượng tự do.

Sang hiệp hai, đến lượt tân binh khác suýt kiến tạo cho Gyokeres. Phút 62, cầu thủ chuyển đến từ Chelsea Noni Madueke tạt một chạm từ cánh trái. Lần này, Gyokeres bay người đánh đầu, nhưng bóng dội cột. Đến phút 70, trung phong 27 tuổi nhường chỗ cho Kai Havertz.

Sự có mặt của Gyokeres dường như khiến Havertz quyết tâm thể hiện mình. Phút 83, tiền đạo người Đức bứt tốc từ phần sân nhà, đón đường chuyền của Bukayo Saka, xâm nhập vòng cấm rồi sút chân trái chéo góc ấn định tỷ số 3-0, dù bị hậu vệ Bilbao đẩy mất trụ.

Bàn còn lại của Arsenal được ghi do công Saka. Phút 37, Gabriel Martinelli thoát xuống rồi chuyền ngang cho tiền vệ người Anh đệm vào lưới trống.

Arsenal chụp ảnh cùng danh hiệu Emirates Cup sau trận. Ảnh: Arsenal FC

Dù thắng 3-0, Arsenal và Bilbao vẫn bước vào loạt luân lưu. Tại đây, Bilbao đá hỏng hai quả, còn Ethan Nwaneri là người duy nhất bỏ lỡ bên phía Arsenal. Ở lượt thứ bảy, Zubimendi thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 6-5.

Thầy trò Arteta khép lại quá trình tiền mùa giải, lần lượt thắng Milan 1-0, Newcastle 3-2, thua Tottenham 0-1, Villarreal 2-3, rồi thắng Bilbao hôm qua.

Đội hình thi đấu của Arsenal: Raya, Timber ( Lewis-Skelly 64), Saliba, Gabriel (Mosquera 63), Calafiori (White 46), Zubimendi, Rice ( Merino 83), Odegaard (Nwaneri 83), Martinelli (Madueke 46), Saka, Gyokeres (Havertz 71)

Hồng Duy tổng hợp