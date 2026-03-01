Vì sao Arsenal liên tiếp mắc sai lầm trong cuộc đua vô địch?

AnhDù đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, những lỗi cá nhân liên tục từ đầu năm 2026 là dấu hiệu cho thấy áp lực vô địch đang bào mòn sự chắc chắn từng là nền tảng cho thành công của họ.

Arsenal đang hình thành một thói quen đáng lo trong năm 2026, là "tự bắn vào chân mình". Đoàn quân dưới trướng Mikel Arteta đang đứng thứ hai ở một thống kê tiêu cực - số bàn thua xuất phát từ sai lầm cá nhân. Chỉ có Tottenham (5) mắc lỗi dẫn đến bàn thua nhiều hơn Arsenal (4) trong năm dương lịch này.

Giai đoạn từ trận ra quân gặp Man Utd ngày 17/8 đến hết ngày 31/12, Arsenal chỉ mắc một lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua - ít nhất giải. Đó là tình huống Martin Zubimendi mất bóng ở giữa sân dẫn đến việc Richarlison ghi bàn trong trận Arsenal thắng Tottenham 4-1 hồi tháng 11.

Khi ấy, câu hỏi được đặt ra là liệu Arsenal có thể tái lập kỷ lục phòng ngự của Chelsea mùa 2004-2005 (chỉ thủng lưới 15 bàn), hay thậm chí lập cột mốc mới hay không. Nhưng từ đầu năm 2026, những vết rạn bắt đầu lộ rõ.

Gabriel Magalhaes và David Raya phối hợp thiếu ăn ý, khiến Arsenal bị thủng lưới ở phút bù trong trận hòa Wolves 2-2 ở vòng 31 Ngoại hạng Anh trên sân Molineux, Wolverhampton, West Midlands, Anh ngày 18/2/2026. Ảnh: Yahoo Sports

Trận gặp Bournemouth, trung vệ Gabriel Magalhaes phòng ngự thiếu quyết đoán, để Evanilson trừng phạt. Trước Man Utd, Zubimendi mắc sai lầm ở giữa sân, tạo điều kiện để Bryan Mbeumo tận dụng.

Trong cuộc chạm trán Wolves, sự thiếu ăn ý giữa Gabriel và thủ môn David Raya trong vòng cấm khiến Tom Edozie ghi bàn ở phút bù giờ, bóng còn chạm chân Riccardo Calafiori đổi hướng bay vào lưới.

Mới nhất, trong trận thắng Tottenham 4-1, Declan Rice mất bóng ngay sát vòng cấm, tạo điều kiện để Randal Kolo Muani ghi bàn gỡ hòa. Một khoảnh khắc bất cẩn hiếm thấy từ cầu thủ vốn ổn định bậc nhất đội hình Arsenal mùa này.

Những sai lầm nối tiếp nhau, không còn là sự cố đơn lẻ. Đáng chú ý, đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Man City chưa thủng lưới bàn nào từ lỗi cá nhân trong năm 2026. Sự tương phản phản ánh khác biệt về mức độ tập trung ở giai đoạn quyết định. Trong cuộc đua mà từng chi tiết nhỏ có thể định đoạt ngôi vương, sự do dự dù chỉ một giây cũng phải trả giá.

HLV Mikel Arteta phản ứng trong trận Arsenal hòa Sunderland 2-2 ở vòng 11 Ngoại hạng Anh trên sân The Light, Sunderland, Anh ngày 8/11/2025. Ảnh: Shutterstock

Theo chuyên gia tâm lý thể thao Paul McVeigh, vấn đề của Arsenal lúc này không nằm ở hệ thống chiến thuật hay năng lực chuyên môn, mà ở trạng thái tinh thần.

Ông cho rằng khi cầu thủ đạt đến "trạng thái dòng chảy" - tức trạng thái tập trung cao độ, thi đấu hoàn toàn theo bản năng và không bị áp lực chi phối - họ sẽ chơi thứ bóng đá tự nhiên và hiệu quả nhất. Khi đó, các động tác xử lý được thực hiện gần như vô thức, dựa trên hàng nghìn giờ tập luyện tích lũy trước đó.

"Trong trạng thái này, cầu thủ không cần suy nghĩ quá nhiều. Cơ thể họ phản ứng một cách tự nhiên. Nhưng khi bắt đầu ý thức rõ về áp lực, về tầm quan trọng của từng khoảnh khắc, sự trôi chảy ấy sẽ bị gián đoạn", McVeigh phân tích.

Theo ông, việc ba mùa liên tiếp về nhì Ngoại hạng Anh khiến cầu thủ Arsenal dễ nhạy cảm hơn trước sức ép. Khi cuộc đua bước vào giai đoạn quyết định, họ không chỉ thi đấu với đối thủ, mà còn phải chiến đấu với suy nghĩ "không được phép mắc sai lầm".

"Các cầu thủ Man City đã nhiều lần vô địch trong 5 năm qua. Họ hiểu cảm giác vượt qua vạch đích và có niềm tin rằng mình sẽ làm được. Phần lớn đội hình Arsenal thì chưa từng trải qua điều đó. Sự khác biệt nằm ở kinh nghiệm chiến thắng", McVeigh nói.

Ông nhấn mạnh rằng những sai lầm của các cầu thủ chủ chốt như Declan Rice hay Gabriel Magalhaes không bắt nguồn từ sự yếu kém chuyên môn, mà từ sự dao động rất nhỏ về mức độ tập trung. Trong một cuộc đua sít sao, chỉ một thoáng chần chừ hay một quyết định thiếu dứt khoát cũng đủ tạo ra khác biệt.

"Khi bạn bắt đầu nghĩ quá nhiều về kết quả, bạn không còn chơi bóng một cách tự nhiên nữa", McVeigh nói thêm. "Đó là cuộc chiến diễn ra trong đầu, trước khi nó xuất hiện trên sân".

Thế hệ huyền thoại của Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2003-2004 với thành tích bất bại. Ảnh: Arsenal FC

McVeigh - cựu cầu thủ Tottenham, Norwich City, Burnley, Luton Town, từng đối đầu Arsenal mùa 2003-2004 và cho rằng đội hình hiện tại không thể so sánh với thế hệ bất bại. Khi đó, những Thierry Henry, Patrick Vieira hay Robert Pires không chỉ vượt trội chuyên môn mà còn sở hữu sự tự tin tuyệt đối của những nhà vô địch World Cup.

"Cảm giác khi đối đầu họ gần như siêu phàm. Henry cầm bóng đi bộ, như thể nói rằng: 'Đừng lao vào tôi nếu không muốn bị làm bẽ mặt'. Họ có niềm tin nội tại rằng mình sẽ chiến thắng, và niềm tin đó lan tỏa khắp đội hình", ông nhớ lại.

Theo McVeigh, sự khác biệt lớn nhất nằm ở kinh nghiệm chiến thắng. Thế hệ 2004 quy tụ nhiều cầu thủ đã quen với các danh hiệu lớn, trong khi Arsenal hiện tại vẫn đang học cách chịu đựng áp lực của cuộc đua đường dài.

Tin tích cực với Arsenal là vấn đề có thể khắc phục. McVeigh cho rằng đội bóng có thể áp dụng các phương pháp như hình dung tích cực (visualisation), khẳng định bản thân (affirmation), thiết lập mục tiêu ngắn hạn, thảo luận nhóm và làm việc sâu hơn với chuyên gia tâm lý.

"Các CLB đều có chuyên gia tâm lý. Vấn đề là cầu thủ có thực sự tìm đến và làm việc với họ hay không. Sự tin tưởng giữa cầu thủ và nhà tâm lý học rất quan trọng, bởi họ luôn lo ngại thông tin có thể được chia sẻ với HLV", ông nói thêm.

Bản thân Arteta từng khẳng định phòng ngự là trách nhiệm tập thể và không thể thỏa hiệp. Bộ đôi trung vệ William Saliba, Gabriel, cùng các hậu vệ biên như Jurrien Timber, vẫn được xem là nền tảng cho tham vọng vô địch.

Từ tháng 8 đến hết tháng 12, Arsenal chỉ thủng lưới 13 bàn sau 19 trận - nền tảng quan trọng giúp họ duy trì vị trí dẫn đầu. Nhưng từ đầu năm 2026, đội bóng đã nhận 8 bàn thua chỉ trong 9 vòng. Những trận đấu từng được kiểm soát chặt chẽ nay xuất hiện khoảnh khắc thiếu dứt khoát. Ở đẳng cấp cao nhất, chỉ một nhịp xử lý chậm hay một quyết định thiếu chính xác cũng có thể phải trả giá.

Arsenal vẫn nắm lợi thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, để đi trọn chặng đường và chấm dứt hơn 20 năm chờ đợi danh hiệu, họ không chỉ cần duy trì chất lượng chuyên môn mà còn phải giữ được sự tỉnh táo ở những thời điểm then chốt. Nếu các sai lầm cá nhân tiếp diễn, áp lực có thể từ động lực trở thành gánh nặng.

Hồng Duy (theo Daily Mail)