Arsenal đang phòng ngự xuất sắc thế nào

Với trung bình mỗi bàn thua qua 4 trận trên mọi đấu trường mùa này, Arsenal đang đứng trước cơ hội vượt hoặc tiệm cận những kỷ lục phòng ngự hiếm có.

Qua 12 trận đã đấu, gồm 8 ở Ngoại hạng Anh, một ở Cup Liên đoàn và ba tại Champions League, thầy trò Arteta mới nhận ba bàn thua.

Lịch sử bóng đá Anh mới ghi nhận ba trường hợp nhận số bàn thua tương tự qua 12 trận đầu mùa giải trên mọi đấu trường. Đó là Man Utd của mùa 1991-1992 dưới thời Sir Alex Ferguson. Hai tập thể của Chelsea cũng đạt được thành tích này: thời Jose Mourinho mùa 2004-2005 và thời Luiz Felipe Scolari mùa 2008-2009.

Cả ba bàn thua của Arsenal đều diễn ra ở Ngoại hạng, trong khi ở Champions League và Cup Liên đoàn Anh, "Pháo Thủ" chưa phải vào lưới nhặt bóng lần nào.

Tiền đạo Nick Woltemade (số 27) mừng bàn mở tỷ số trận Newcastle thua Arsenal 1-2 trên sân St James' Park ở vòng 6 Ngoại hạng Anh ngày 28/9. Ảnh: AFP

Dominik Szoboszlai ghi bàn từ quả đá phạt hàng rào ở phút 83 trong chiến thắng 1-0 của Liverpool tại Anfield. Erling Haaland mở tỷ số cho Man City ở phút thứ 9 sau một pha phản công trong trận hòa 1-1 tại Emirates. Và Nick Woltemade đánh đầu từ quả tạt cánh trái của Sandro Tonali cho Newcastle trong hiệp một tại St James’ Park, trước khi Arsenal ngược dòng thắng 2-1.

Tính trung bình, Arsenal chỉ để thủng lưới một bàn sau mỗi 4 trận ở mọi đấu trường mùa này. Xét trong số các đội thuộc giải đấu cao nhất nước Anh - trước cả kỷ nguyên Ngoại hạng, kỷ lục về tỷ lệ bàn thua cả mùa ở mọi đấu trường đang thuộc về Liverpool mùa 1978-1979. Tập thể của Bob Paisley khi ấy nhận 26 bàn thua sau 54 trận, tỷ lệ 0,48 bàn thua/trận. Còn Arsenal hiện tại, đang là 0,25 bàn thua/trận.

Nếu chỉ xét riêng ở mặt trận Ngoại hạng Anh (trước đây là giải VĐQG Anh), cũng Liverpool mùa 1978-1979 đang nắm giữ kỷ lục về tỷ lệ thủng lưới, với 16 bàn thua sau 42 vòng đấu, tức 0,381 bàn thua/trận ở thời kỳ còn 22 đội tranh tài tại hạng đấu cao nhất nước Anh. Song, tỷ lệ này của Arsenal hiện đang tốt hơn, với chỉ 0,375 bàn thua/trận.

Thực tế, hàng thủ từ lâu đã là điểm mạnh của Arsenal, khi họ phòng ngự tốt nhất Ngoại hạng Anh hai mùa gần đây. Và kể từ tháng 8/2023, Arsenal để thủng lưới ít hơn Man City 18 bàn và Liverpool 27 bàn ở giải đấu.

Ngoài ra, Arsenal chỉ để thủng lưới một bàn trong mùa này khi trung vệ William Saliba có mặt trên sân. Trong ba bàn thua của Arsenal, bàn của Liverpool đến sau khi Saliba rời sân vì chấn thương, và bàn của Newcastle được ghi trước khi anh vào sân ở hiệp hai. Nói cách khác, sau 12 giờ 50 phút Saliba thi đấu trên sân, "Pháo Thủ" mới để lọt lưới một bàn, khẳng định tầm ảnh hưởng then chốt của trung vệ người Pháp.

Trung vệ William Saliba (trái) bắt tay tiền đạo Kai Havertz sau trận Arsenal thắng Man Utd 1-0 ở vòng 1 Ngoại hạng Anh ngày 17/8/2025 trên sân Old Trafford, Manchester. Ảnh: AFP

Các đối thủ của Arsenal tại Ngoại hạng đã không tung ra được bất kỳ cú dứt điểm trúng đích nào buộc thủ thành David Raya phải cản phá trong gần 4 giờ đồng hồ đến nay, gồm 56 phút cuối trận gặp Newcastle và trọn vẹn các trận tiếp theo gặp West Ham và Fulham.

Nhờ hàng thủ đó, Arsenal đang chịu ít cú dứt điểm trúng đích nhất tại giải (18 lần), xếp sau là Aston Villa và Man City với cùng 24 cú dứt điểm trúng đích phải nhận. Tính từ mùa Ngoại hạng 2003-2004, kỷ lục về số cú dứt điểm trúng đích phải nhận ít nhất của một đội đang được nắm giữ bởi Chelsea 2004-2005 và Man City 2018-2019, với cùng 83 lần. Theo phép tính tỷ lệ thuận dựa trên con số hiện thời, Arsenal có thể khép lại mùa Ngoại hạng Anh này với 86 cú dứt điểm trúng đích phải nhận.

Man Utd 36 lần chạm bóng trong vùng cấm Arsenal ở trận mở màn mùa giải, nhưng kể từ đó, các đối thủ của thầy trò Arteta chỉ đạt trung bình 12 lần chạm bóng như vậy qua mỗi trận. Trong khi trung bình tại giải, một đội ghi nhận 24 lần để đối phương chạm bóng trong vùng cấm mỗi trận.

Tổng cộng, Arsenal để các đối thủ tại Ngoại hạng Anh mùa này 120 lần chạm bóng trong vùng 16m50 của đội. Tính từ mùa 2008-2009 khi số liệu về chạm bóng bắt đầu được ghi nhận, đội để đối thủ chạm bóng ít nhất trong vùng cấm của mình là Man City 2017-2018, với 389 lần. Cũng theo phép tính tỷ lệ thuận dựa trên đà hiện tại, Arsenal dự kiến sẽ có 570 lần xét ở hạng mục này.

Trong tất cả các mục tiêu kỷ lục mà Arsenal đang cho thấy dấu hiệu chinh phục, kỷ lục được quan tâm nhiều nhất vẫn là số bàn thua ít nhất trong một mùa Ngoại hạng Anh, hiện thuộc về Chelsea mùa 2004-2005, với chỉ 15 bàn thua. Đứng thứ hai trong danh sách là Arsenal mùa 1998-1999 của Arsene Wenger, với 17 bàn.

Tại họp báo trước trận tiếp Crystal Palace ở vòng 9 Ngoại hạng, Arteta được hỏi có phải ông đang tìm cách tái hiện lại thành công được xây dựng từ nền tảng hàng thủ bốn người như Wenger trước kia. HLV người Tây Ban Nha đáp: "Tôi chỉ nhìn lại lịch sử bóng đá nói chung, và các đội có thành tích phòng ngự tốt nhất thường vô địch, trừ ba mùa gần đây mà Arsenal trải qua ở Ngoại hạng. Số liệu thống kê cho thấy như vậy. Nền tảng phòng ngự càng vững chắc, khả năng chiến thắng của chúng tôi càng cao".

Hoàng Thông tổng hợp