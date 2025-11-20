Vì sao ăn nhạt, uống nhiều nước vẫn có thể hại thận?

Nhiều thông tin cho rằng ăn nhạt, uống nhiều nước cũng có nguy cơ ảnh hưởng chức năng thận, tại sao? (Trang, 36 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Quan điểm ăn mặn hại thận tuy đúng, nhưng không có nghĩa ăn nhạt tuyệt đối và uống thật nhiều nước là an toàn. Ngược lại, nếu lạm dụng, đây cũng là con đường gây rối loạn điện giải và làm suy thận. Bản chất thực sự không phải là "ăn nhạt hay ăn mặn", mà là "ăn uống bao nhiêu là đủ".

Muối không chỉ tạo vị mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc cân bằng điện giải, duy trì huyết áp và hoạt động của tế bào. Ăn quá nhiều natri được chứng minh gây tăng nguy cơ tim mạch và suy thận. Nhưng ăn quá ít muối cũng khiến cơ thể rối loạn điện giải, hạ huyết áp, mệt mỏi kéo dài và làm thận hoạt động kém hiệu quả.

Tương tự, nhu cầu nước của mỗi người phụ thuộc tuổi tác, thể trạng, mức vận động và bệnh lý đi kèm. Nếu uống nước quá mức khuyến nghị, cơ thể sẽ phải tăng thải nước, dẫn đến hạ natri máu, gây nhức đầu, nôn, mệt mỏi, chuột rút, thậm chí phù não. Người có bệnh lý tiềm ẩn như tim mạch, gan, rối loạn chuyển hóa càng dễ gặp nguy hiểm.

Nhìn chung, việc ăn nhạt hay detox cơ thể trong 1-2 ngày có thể chấp nhận được, nhưng kéo dài thì không nên. Trước khi áp dụng bất kỳ chế độ ăn đặc biệt nào, cần được thăm khám, tư vấn về lượng nước và lượng muối phù hợp.

Nguyên nhân khiến tình trạng suy thận ngày càng trẻ hóa phần lớn đến từ lối sống thiếu khoa học. Giới trẻ có xu hướng sử dụng nhiều đồ ăn nhanh, ăn uống thừa năng lượng, đồng thời lại lười vận động, thức khuya, dùng chất kích thích... tất cả đều góp phần làm thận suy yếu. Ăn nhạt vừa phải, uống đủ nước theo nhu cầu, hạn chế đồ ăn nhanh và đồ uống có đường, tăng rau củ và trái cây, kết hợp vận động thường xuyên mới là cách bảo vệ thận bền vững. Quan trọng nhất vẫn là sự điều độ và phù hợp với cơ thể mỗi người.

Ăn nhạt nhưng không đúng cách cũng có thể gây hại thận. Ảnh: Bùi Thủy

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng

Giám đốc Trung tâm tư vấn, phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát béo phì

Viện Dinh dưỡng Quốc gia