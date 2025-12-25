Vĩ Ly: 'Tôi chạy 5 tiếng mỗi ngày nhưng không bỏ học'

Vô địch VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 ngay lần đầu chạy 42km, sinh viên Hoàng Viết Vĩ Ly xem thử thách lớn nhất không nằm trên đường đua, mà ở việc cân bằng lịch học kín tuần với 5 giờ tập luyện mỗi ngày.

Lần đầu thử sức ở cự ly full marathon, Hoàng Viết Vĩ Ly cán đích với thời gian 2 tiếng 26 phút 44 giây. Đáng chú ý, trong khoảng hai phần ba chặng đường, anh không xuất hiện trong nhóm dẫn đầu, trước khi tăng tốc từ km29 và lần lượt vượt qua những runner dày dạn kinh nghiệm ở cự ly này để lên ngôi vô địch.

Hoàng Viết Vĩ Ly về nhất 42km VnExpress Marathon Hải Phòng 2025 với thời gian 2 tiếng 26 phút 44 giây. Ảnh: VnExpress Marathon

Là sinh viên năm ba Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, với Ly, việc duy trì lịch tập khoảng 5 giờ mỗi ngày song song với lịch học kín tuần từ thứ Hai tới thứ Sáu là áp lực lớn nhất.

"Thông thường, các runner tập xong sẽ nghỉ ngơi, giãn cơ để phục hồi, nhưng nhiều hôm, tôi chạy xong là phải về thay quần áo đi học luôn", Ly chia sẻ.

Để kịp giờ lên lớp, anh duy trì thói quen dậy từ 4h15. Buổi sáng, anh tập luyện đến khoảng 6h45 rồi đi học. Buổi chiều, sau khi kết thúc giờ học khoảng 16h, anh thu xếp đồ đạc, trở lại sân tập đến 19h. Tổng thời lượng tập luyện mỗi ngày vào khoảng 5 tiếng.

Nhịp sinh hoạt dồn dập khiến Ly không ít lần phải ăn tối muộn. "Có hôm tập nặng, học xong 17h mới ra được sân, tôi tập tới 20h30 mới về. Nấu cơm, sinh hoạt, giặt giũ mất thêm một tiếng nữa. Có hôm 22h tôi mới ăn cơm xong", anh kể.

Vĩ Ly vượt Minh Tâm ở VM Hải Phòng Vĩ Ly vượt Trịnh Minh Tâm để vô địch VM Hải Phòng.

Dù vậy, Ly vẫn cố gắng duy trì lịch sinh hoạt này. Nam runner tin rằng nếu không dậy sớm, anh sẽ thiếu cả thời gian tập lẫn thời gian hồi phục. "Có những lần ngủ muộn hay dậy muộn, cái giá phải trả là đến lớp muộn vài phút, tôi phải nhờ bạn bè báo cáo hoặc xin thầy cô thông cảm", anh cho hay.

Chàng trai quê Bắc Ninh thừa nhận có giai đoạn cảm thấy chán chường và mệt mỏi. Nhưng anh tự động viên bằng những suy nghĩ giản đơn. "Tôi nghĩ mình đã đặt mục tiêu thì phải quyết tâm thực hiện. Việc học cho tôi lối đi, chạy bộ rèn cho tôi ý chí. Tôi yêu chạy, nhưng tuyệt đối không bao giờ bỏ việc học", Ly nói. Anh tin việc học và chạy bộ sẽ cùng kiến tạo ước mơ trở thành giáo viên thể chất, xa hơn là huấn luyện viên điền kinh.

Ít ai ngờ, trước khi trở thành một người đầy tính kỷ luật, cơ duyên đến với điền kinh của Vĩ Ly bắt đầu từ sự ham vui của một cậu học sinh trung học cơ sở. Năm lớp 6, anh theo bạn bè vào câu lạc bộ chạy của trường, chủ yếu để có lý do ra ngoài chơi. Dần dần, những buổi chạy trở thành thói quen.

Vĩ Ly bắt đầu tham gia các giải phong trào và giành giải nhất Giải chạy việt dã truyền thống huyện Lạng Giang cự ly 4km, qua đó được chọn đi thi cấp tỉnh. Tại đây, anh đọ tài với nhiều chân chạy xuất sắc của Bắc Giang, trong đó có Phạm Tiến Sản, một trong những runner marathon hàng đầu Việt Nam. Kết quả, Ly về ba.

Nam runner từng về nhất 21km tại VnExpress Marathon Hạ Long 2025 hồi tháng Năm. Ảnh: VnExpress Marathon

Thành tích ấy mở ra bước ngoặt. Năm lớp 8, Vĩ Ly được tuyển chọn vào Trung tâm Huấn luyện Thể thao Bắc Giang, lần đầu bước vào con đường tập luyện chuyên nghiệp. Từ đó đến hết lớp 12, anh gắn bó với môi trường huấn luyện tỉnh, trước khi đơn vị này trở thành Trung tâm Huấn luyện Thể thao Bắc Ninh sau khi địa giới hành chính thay đổi.

Để chuẩn bị cho VnExpress Marathon Hải Phòng ngày 21/12, Ly phải tăng khối lượng đáng kể so với khi tập cự ly sở trường 21km. "Bình thường tôi chạy khoảng 10-20km, nhưng khi tập cho 42km thì phải nâng lên 30-40km", anh cho biết. Các buổi long run cũng tăng từ khoảng 25km lên 35-40km, khiến anh có hôm phải dậy từ 3h30 để kịp lịch trong ngày.

Sau chiến thắng tại Hải Phòng, Ly cho biết chưa xem 42km là hướng đi chính. Anh vẫn ưu tiên cự ly sở trường 21km để đảm bảo cân bằng việc học, đồng thời có thời gian hồi phục nhằm duy trì phong độ. Nói về cảm xúc khi lần đầu vô địch 42km trong sự nghiệp, Ly chia sẻ: "Huy chương hay thứ hạng rất quý, nhưng trân quý nhất là chạy bộ đã khiến tôi trở nên kiên trì và biết trân trọng cuộc sống này hơn".

Hải Long