Nguyên liệu trôi nổi trong tiệm bánh mì gây ngộ độc cho hơn 300 người

Sở An toàn thực phẩm TP HCM ghi nhận tiệm Bánh mì cóc cô Bích dùng nhiều nguyên liệu mua lẻ, không hóa đơn, chế biến tại nhà, một chi nhánh hoạt động chưa đăng ký kinh doanh.

Tính đến trưa 12/11, 316 người đã phải nhập viện do rối loạn tiêu hóa sau khi ăn bánh mì của tiệm "Bánh mì cóc cô Bích", trong đó một bệnh nhân diễn tiến nặng. Báo cáo điều tra sơ bộ của Sở An toàn thực phẩm TP HCM cho thấy tiệm "Bánh mì cóc cô Bích" có giấy phép kinh doanh tại số 112A Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông, từ năm 2020. Tuy nhiên, một chi nhánh khác tại số 363 Lê Quang Định, phường Bình Lợi Trung, lại hoạt động nhưng chưa đăng ký kinh doanh.

Cơ sở thuê mặt bằng khoảng 20 m², trang bị một xe bánh mì inox, 3 tủ mát và một tủ đông. Chủ cơ sở cho biết tự mua nguyên liệu, không có hóa đơn và tự chế biến gà, bơ và dưa chua. Trong đó, gà mua tại cơ sở ở đường Lê Đức Thọ, mỗi ngày khoảng 50-60 kg ức gà, chế biến tại nhà và sử dụng hết trong ngày. Bơ được làm từ trứng gà, dầu ăn và chanh, nguồn trứng mua ở đường Điện Biên Phủ, mỗi ngày khoảng 120 trứng. Dưa chua mua ở cơ sở nhỏ lẻ, về rửa, ngâm muối và bán hết trong ngày. Pate nhập từ cơ sở ở đường Nguyễn Thiện Thuật. Chả lụa có phiếu mua hàng 35 kg ngày 5/11.

Theo Sở Y tế TP HCM, trong 316 ca nhập viện, 252 người đã xuất viện, 64 bệnh nhân đang được điều trị. Hầu hết bệnh nhân đều tạm ổn định, ngoại trừ một trường hợp nặng phải hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Bệnh nhân này có nhiều bệnh nền phức tạp như viêm phổi, tăng huyết áp, rung nhĩ, hiện đã cai máy thở và đang thở oxy qua mũi.

Vụ việc xảy ra từ ngày 4 đến 6/11, với các triệu chứng phổ biến là tiêu chảy, sốt, đau bụng và nôn ói. Độ tuổi trung bình của các bệnh nhân là 30. Cơ quan chức năng nghi ngờ vi khuẩn Salmonella là tác nhân gây ra vụ ngộ độc hàng loạt này.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc và xử lý các vi phạm của cơ sở.

Tiệm bánh mì đã đóng cửa từ 7/11 đến nay. Ảnh: Lê Phương

Ngành y tế ghi nhận tác nhân Salmonella enteritidis và Salmonella spp từ mẫu cấy máu và phân. Sở Y tế TP HCM đã phối hợp với Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) thu thập mẫu bệnh phẩm, thực hiện xét nghiệm nuôi cấy vi sinh và giải trình tự gene các chủng phân lập được để làm rõ nguyên nhân và các yếu tố liên quan.

Ngộ độc thực phẩm thường xảy ra khi ăn phải thực phẩm nhiễm vi sinh vật hoặc độc tố, như Staphylococcus aureus, Salmonella, Shigella, E.coli, Clostridium perfringens hay Bacillus cereus. Việc xác định nguyên nhân cần dựa trên kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm, mẫu phân hoặc chất nôn, thời gian xuất hiện triệu chứng, diễn biến bệnh và phân tích dịch tễ. Chỉ khi tổng hợp đầy đủ dữ liệu, cơ quan chức năng mới có thể kết luận chính thức về tác nhân gây ngộ độc.

Sở Y tế TP HCM khuyến cáo người dân không nên hoang mang hay suy diễn từ một kết quả xét nghiệm đơn lẻ. Tuy nhiên, mỗi người cần chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc, ăn chín uống sôi, bảo quản thức ăn đúng cách và tuân thủ các nguyên tắc an toàn vệ sinh thực phẩm để phòng tránh ngộ độc.

Lê Phương