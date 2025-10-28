VF 6 và Yaris Cross ăn khách nhất nhóm xe gầm cao cỡ B

Thị phần hai mẫu VF 6 và Yaris Cross chiếm hơn 50% phân khúc CUV cỡ B sau ba quý đầu 2025.

Trong gần 4 năm qua, không cái tên nào nắm giữ ngôi vương doanh số xe gầm cao (CUV) cỡ B quá một năm. Từ 2022 đến 2024, lần lượt Kia Seltos, Hyundai Creta, Mitsubishi Xforce lên ngôi đầu rồi lại về sau đối thủ. Sang 2025, điều này một lần nữa tái lập khi VinFast VF 6 trước cơ hội lật đổ Xforce để về nhất.

Sau ba quý đầu 2025, VF 6 chiếm đến 31% thị phần phân khúc với mức bán 14.425 xe, nhiều hơn khoảng 4.700 xe so với mẫu xe xếp thứ hai - Yaris Cross. VF 6 là mẫu xe thuần điện duy nhất công bố số liệu bán hàng.

Nhờ ưu đãi miễn lệ phí trước bạ của Chính phủ, miễn phí sạc từ VinFast cùng đa dạng các chính sách khuyến mãi, VF 6 trở thành mẫu xe được khách hàng cá nhân, doanh nghiệp ưa chuộng cho mục đích sử dụng thường ngày lẫn kinh doanh dịch vụ.

Seltos từng lập kỷ lục toàn phân khúc khi bán 16.122 vào 2021. Với mức bán trung bình 1.600 xe/tháng, VF 6 có thể kết thúc 2025 với kỷ lục mới và lần đầu trở thành xe ăn khách nhất phân khúc.

Nếu chỉ tính riêng mảng xe xăng, tăng trưởng doanh số toàn phân khúc CUV cỡ B gần như đứng yên tại chỗ khi có 32.471 xe tiêu thụ sau ba quý đầu 2025. Sức mua của khách với dòng xe động cơ đốt trong chững lại. Cạnh tranh diễn ra chủ yếu giữa các mẫu xe cùng hạng hơn là nhu cầu dịch chuyển sang phân khúc khác.

Toyota Yaris Cross có ba tháng kinh doanh thành công khi là mẫu xe tăng trưởng doanh số cao nhất phân khúc, 40% (VF 6 không có số liệu cùng kỳ 2024 nên chưa thể đánh giá mức tăng trưởng). Từ đầu năm đến tháng 9, Yaris Cross là một trong những mẫu xe được khuyến mãi, giảm giá nhiều nhất.

Một mẫu Yaris Cross lăn bánh tại Gia Lai. Ảnh: Phạm Trung

Sau hơn một năm làm quen thị trường, bên cạnh khía cạnh kích cầu từ hãng lẫn đại lý, yếu tố thương hiệu cùng những giá trị thực dụng đem đến sức hấp dẫn cho mẫu xe Toyota. Yaris Cross hiện là mẫu xe chủ lực của hãng Nhật, vượt qua cả chiếc sedan ăn khách là Vios.

Doanh số của Yaris Cross đạt 9.655 xe sau ba quý, chiếm khoảng 21% thị phần phân khúc. Tạo khoảng cách với Mitsubishi Xforce chừng 1.600 xe khi năm 2025 còn ba tháng, mẫu xe Toyota nhiều khả năng lật đổ ngôi vương của đối thủ vừa mới lập được sau một năm ở mảng xe xăng.

Xforce vẫn là một trong hai sản phẩm chủ lực của Mitsubishi bên cạnh Xpander nhưng tầm ảnh hưởng không còn lớn như giai đoạn 2024. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số của Xforce sau ba quý đầu 2025 giảm 19%. Các đối thủ cạnh tranh với Xforce như Honda HR-V, Kia Seltos, Hyundai Creta cũng giảm nhưng mức thấp hơn nhiều, khoảng 2-7%.

Với sự xuất hiện của VF 6 cùng sức mạnh ngày càng tăng của Yaris Cross và Xforce, thị phần của hai mẫu xe từng bán chạy nhất phân khúc là Creta và Seltos dần bị thu hẹp. Cơ hội để hai mẫu xe Hàn trở lại ngôi đầu doanh số là không cao.

Phân khúc CUV cỡ B càng hàng loạt cái tên khác như Geely Coolray, Omoda C5, MG ZS, BYD Atto 2... nhưng hãng, nhà phân phối không công bố số liệu bán hàng.

Phạm Trung