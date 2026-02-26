VF 6 và Xforce vẫn ăn khách nhất nhóm CUV cỡ B đầu 2026

Mẫu xe thuần điện VinFast và chạy xăng của Mitsubishi lần lượt chiếm hai vị trí dẫn đầu doanh số xe gầm cao đô thị cỡ B tháng 1.

Phong độ của VinFast VF 6 và Mitsubishi Xforce, bộ đôi ăn khách nhất phân khúc năm 2025 tiếp tục duy trì ở tháng đầu 2026. Hai mẫu xe này chiếm khoảng một nửa lượng bán ra của toàn phân khúc CUV cỡ B.

So với tháng 1, hầu hết các mẫu xe trong phân khúc đều giảm do nhu cầu của khách đổ dồn vào tháng cuối 2025 với các chương trình khuyến mãi được đẩy mạnh và tâm lý mua xe sớm nhằm kịp hoàn tất thủ tục lăn bánh trước Tết. VF 6 giảm gần 30% lượng bán nhưng vẫn dẫn đầu nhờ mức bán vượt trội so với phần còn lại.

Tháng 1, mẫu xe VinFast bán ra gần 2.500 xe, bỏ xa các đối thủ chạy xăng. Đa dụng cho mục đích sử dụng cá nhân lẫn kinh doanh dịch vụ, chi phí vận hành rẻ và chi phí lăn bánh thấp (ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho xe điện) vẫn là những thế mạnh riêng biệt của mẫu xe thương hiệu Việt.

Mitsubishi Xforce lăn bánh tại TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Xforce khởi đầu 2026 suôn sẻ khi duy trì vị thế ăn khách nhất xe động cơ đốt trong. Sản phẩm của Mitsubishi đáp ứng thị hiếu ưa chuộng của phần đông khách hàng Việt về một mẫu xe có thương hiệu lâu năm, nhập khẩu nhưng giá cạnh tranh như xe lắp ráp, nhiều tiện nghi và công nghệ.

Bất ngờ lớn nhất đầu 2026 là Hyundai Creta vượt Toyota Yaris Cross, vươn lên nhóm ba sản phẩm bán chạy nhất phân khúc. Trước đây, những vị trí này thường trực thuộc về VF 6, Xforce và mẫu xe Toyota. Tuy nhiên, chênh lệch doanh số của Creta với đối thủ Nhật không nhiều (hơn 70 xe).

Bộ ba Kia Seltos, Honda HR-V và Mazda CX-3 vẫn giữ các thứ hạng bán chậm nhất phân khúc. Ngoài sức hút yếu hơn, những mẫu xe này cũng ít khuyến mãi hơn các đối thủ nhóm đầu vốn thường xuyên duy trì ưu đãi 50-100% lệ phí trước bạ.

Phân khúc CUV cỡ B còn các mẫu như Lynk & Co 06, BYD Atto 2, Geely Coolray, Skoda Kushaq... nhưng các hãng không công bố số liệu bán hàng.

Phạm Trung