Vết nứt trên kính lái: khi nào hàn, khi nào thay?

Vết nứt nhỏ trên kính ôtô nếu không xử lý có thể lan rộng, làm giảm độ bền, ảnh hưởng tầm nhìn và gây nguy hiểm khi va chạm.

Kính chắn gió ôtô không chỉ che mưa, chắn bụi mà còn là bộ phận quan trọng trong cấu trúc chịu lực của xe. Trong trường hợp va chạm, tấm kính này giúp giữ vững khung nóc, hỗ trợ túi khí bung đúng hướng và bảo vệ người ngồi bên trong.

Khi kính xuất hiện vết nứt, đặc biệt là loại kính nhiều lớp, khả năng chịu lực sẽ bị giảm rõ rệt. Dưới tác động của rung lắc, nhiệt độ thay đổi hay một cú va đập nhỏ, vết nứt có thể lan nhanh, dẫn đến tình trạng vỡ toác hoặc tách lớp, gây nguy hiểm cho người lái và hành khách.

Vết nứt kính trên kính lái ôtô. Ảnh: Autonation Mobile Service

Trên thực tế, một vết nứt nhỏ trên kính ôtô hiếm khi được giữ nguyên trạng thái, mà sẽ dần nứt lan rộng theo thời gian. Khi xe vận hành, thân xe luôn rung và xoắn nhẹ, khiến điểm nứt chịu tác động liên tục và lan dần ra theo thời gian. Bên cạnh đó, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, chẳng hạn xe đang phơi nắng rồi gặp mưa hoặc được rửa bằng nước lạnh, cũng làm kính giãn nở không đồng đều, khiến vết nứt lan nhanh.

Ngoài ra, việc đóng cửa mạnh, đi đường gồ ghề hay thậm chí tiếng rung từ loa công suất lớn đều có thể làm kéo dài đường nứt. Cuối cùng, khi bụi hoặc nước lọt vào trong lớp nứt, gặp hơi nóng sẽ gây giãn nở, tạo áp lực bên trong và làm kính tách lớp nhanh hơn. Chính vì vậy, vết nứt dù rất nhỏ cũng có thể phát triển thành khe dài nếu không được xử lý sớm.

Khi nào nên thay kính chắn gió khi bị nứt?

Không phải mọi vết nứt trên kính đều cần thay ngay. Với những trường hợp vết nứt nhỏ, ngắn dưới 10 cm, nằm ở vùng mép kính và ngoài tầm nhìn trực tiếp của người lái, kỹ thuật viên có thể can thiệp bằng cách bơm keo chuyên dụng để chặn nứt lan rộng.

Vết nứt kính được sửa bằng cách bơm keo resin chuyên dụng. Ảnh: AIS Windshield Experts

Lớp keo chuyên dụng này là nhựa quang hóa (resin), sau khi kỹ thuật viên bơm vào vết nứt sẽ chiếu tia UV để đông cứng, cuối cùng là làm phẳng bề mặt. Phương pháp này giúp cải thiện tầm nhìn và ngăn nứt lan, nhưng chỉ hiệu quả với nứt nhỏ, mới phát sinh. Nếu vết nứt đã bám bụi, thấm nước hoặc kéo dài đến mép kính, việc bơm keo sẽ không còn tác dụng. Ngoài ra, cách bơm keo này không giúp kính khôi phục độ bền và khả năng chịu lực như nguyên bản.

Trong trường hợp vết nứt nằm ở vùng trung tâm, ngang tầm nhìn của tài xế, hoặc vết nứt dài trên 10 cm, phân nhánh, lan đến mép kính, tách lớp hoặc ố mờ giữa hai lớp kính, việc thay mới là bắt buộc để đảm bảo an toàn khi vận hành xe. Đặc biệt với những mẫu xe có hệ thống hỗ trợ lái (ADAS), sử dụng camera và cảm biến gắn trực tiếp lên kính, bất kỳ biến dạng nào của kính lái cũng có thể khiến camera hoặc radar hoạt động sai lệch, làm giảm hiệu quả của các tính năng an toàn chủ động.

Một số người chọn dán tạm băng keo trong để ngăn bụi, nước lọt vào vết nứt. Cách này có thể giúp giữ nguyên tình trạng, ngăn nứt lan rộng trong ngắn hạn, nhưng chủ xe chỉ nên xem như giải pháp cầm chừng vài ngày, không thể thay thế việc sửa chữa hoặc thay kính đúng kỹ thuật. Vì vậy, ngay khi phát hiện hư hại, chủ xe nên mang xe đến garage uy tín để được kiểm tra và tư vấn, thay vì tự xử lý hoặc để lâu không khắc phục.

Hồ Tân