Velosar cung cấp trang phục cho VnExpress Marathon thêm hai năm

Thương hiệu Velosar trở thành đối tác chiến lược, cung cấp toàn bộ trang phục thi đấu và vận hành cho hệ thống VnExpress Marathon trong giai đoạn 2026-2027.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác diễn ra chiều 28/1 tại Hà Nội giữa VnExpress Marathon và Công ty cổ phần Venicii Việt Nam (đơn vị sở hữu thương hiệu Velosar). Đây là bước tiếp nối sau mùa giải 2025 thành công, nâng tầm quan hệ hai bên lên cấp độ chiến lược dài hạn.

Theo đó, trong hai năm tới, Velosar sẽ cung cấp toàn bộ áo thi đấu, áo finisher (hoàn thành cuộc đua), trang phục cho pacer (người dẫn tốc), crew (nhân sự vận hành) và tình nguyện viên tại tất cả giải đấu thuộc hệ thống.

Đại diện VnExpress Marathon (trái) và Velosar ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Tùng Đinh

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Ngô Mạnh Cường, Tổng giám đốc FPT Online, Phó ban tổ chức VnExpress Marathon, cho biết VnExpress Marathon hiện tổ chức trung bình 12-13 giải mỗi năm. Mục tiêu của VnExpress Marathon không chỉ là mở rộng quy mô cộng đồng mà còn từng bước hoàn thiện công tác tổ chức để tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.

"Để đi nhanh và xa, chúng tôi cần những đối tác chiến lược cùng hệ giá trị, trong đó trải nghiệm vận động viên là ưu tiên hàng đầu. Với runner, trang phục không chỉ để nhận diện mà phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe cho vận động cường độ cao", ông Cường nhấn mạnh. Đại diện ban tổ chức cũng đánh giá cao chất liệu và thiết kế mà Velosar đã cung cấp trong lần hợp tác đầu tiên năm 2025.

Về phía đối tác, ông Phan Minh Chính, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Venicii Việt Nam, cho biết Velosar ấn tượng với quy mô cộng đồng VnExpress Marathon, hiện quy tụ khoảng 300.000 runner. Ông cho biết toàn bộ sản phẩm cung cấp cho giải được sản xuất tại nhà máy từng gia công cho nhiều thương hiệu quốc tế.

"Chìa khóa của sự hợp tác này là chất lượng. Các sản phẩm tới đây sẽ được phát triển ở tiêu chuẩn cao nhất nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho runner", ông Chính khẳng định.

Ông Ngô Mạnh Cường (trái) tặng bộ huy chương VM 2025 cho ông Phan Minh Chính. Ảnh: Tùng Đinh

Hai bên cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, phát triển các dòng sản phẩm thời trang phục vụ sự kiện thể thao, giải trí, kinh tế, cũng như thúc đẩy mô hình bán hàng kết hợp online và offline, tận dụng thế mạnh công nghệ và hệ sinh thái của mỗi bên.

"Lễ ký kết là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của VnExpress Marathon và Velosar, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng trải nghiệm cho vận động viên và xây dựng hệ sinh thái chạy bộ ngày càng chuyên nghiệp tại Việt Nam", đại diện VnExpress Marathon đánh giá.

VnExpress Marathon là hệ thống giải chạy do Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT (FPT Online) vận hành. Các giải đấu được tổ chức thường niên tại nhiều thành phố du lịch như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Hạ Long, Nha Trang, Quy Nhơn, Huế..

Velosar là thương hiệu thời trang thể thao Việt Nam, thuộc sở hữu của Venicii Việt Nam, chuyên cung cấp trang phục cho nhiều môn thể thao như chạy bộ, pickleball, hiking, trekking, gym, yoga, bơi lội...

Lan Anh