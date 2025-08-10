Vẻ nóng bỏng của bạn gái Timothée Chalamet

Theo Page Six, Kylie Jenner đang tận hưởng dịp sinh nhật tuổi 28. Cô là em gái Kim Kardashian và siêu mẫu Kendall Jenner, nổi tiếng sau chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians.
Năm 2016, cô mở công ty mỹ phẩm Kylie Cosmetics, nhanh chóng được đón nhận. Một năm sau, Kylie đứng thứ 59 trong danh sách 100 ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất năm của Forbes.
Theo Page Six, Kylie Jenner đang tận hưởng dịp sinh nhật tuổi 28. Cô là em gái Kim Kardashian và siêu mẫu Kendall Jenner, nổi tiếng sau chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians.
Năm 2016, cô mở công ty mỹ phẩm Kylie Cosmetics, nhanh chóng được đón nhận. Một năm sau, Kylie đứng thứ 59 trong danh sách 100 ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất năm của Forbes.
Người đẹp được hâm mộ do gu thời trang, lối sống sành điệu, có gần 400 triệu người theo dõi trên Instagram.
Người đẹp được hâm mộ do gu thời trang, lối sống sành điệu, có gần 400 triệu người theo dõi trên Instagram.
Trong các sự kiện thời trang hay những chuyến nghỉ dưỡng, cô thường diện trang phục khoe trọn vóc dáng gợi cảm.
Trong các sự kiện thời trang hay những chuyến nghỉ dưỡng, cô thường diện trang phục khoe trọn vóc dáng gợi cảm.
Kylie Jenner diện áo thun baby tee và chân váy ngắn - một trong những cách phối đồ được cô yêu thích.
Kylie Jenner diện áo thun baby tee và chân váy ngắn - một trong những cách phối đồ được cô yêu thích.
Theo StyleCraze, Kylie Jenner chăm chỉ tập luyện với huấn luyện viên thể hình. Cô từng cho biết thích tập các bài cardio ở cường độ cao, liên tục thay đổi các động tác để đốt calo.
Theo StyleCraze, Kylie Jenner chăm chỉ tập luyện với huấn luyện viên thể hình. Cô từng cho biết thích tập các bài cardio ở cường độ cao, liên tục thay đổi các động tác để đốt calo.
Ngoài tập luyện, người đẹp nấu bữa tại nhà, ăn nhiều giàu và protein để luôn khỏe mạnh. Cô uống rượu vang một lần một tuần và nhịn ăn gián đoạn, nhằm tăng cường trao đổi chất, trẻ hóa cơ thể.
Ngoài tập luyện, người đẹp nấu bữa tại nhà, ăn nhiều giàu và protein để luôn khỏe mạnh. Cô uống rượu vang một lần một tuần và nhịn ăn gián đoạn, nhằm tăng cường trao đổi chất, trẻ hóa cơ thể.
Kylie Jenner khoe layout trang điểm trong lúc đi nghỉ dưỡng.
Kylie Jenner có hai con - bé Stormie, bảy tuổi, và Aire, ba tuổi - với ca sĩ, rapper Travis Scott trong 5 năm hẹn hò (2017-2022). Người đẹp hẹn hò Timothée Chalamet từ tháng 4/2023 nhưng ít khi xuất hiện công khai cùng nhau.
Kylie Jenner có hai con - bé Stormie, bảy tuổi, và Aire, ba tuổi - với ca sĩ, rapper Travis Scott trong 5 năm hẹn hò (2017-2022). Người đẹp hẹn hò Timothée Chalamet từ tháng 4/2023 nhưng ít khi xuất hiện công khai cùng nhau.
Theo truyền thông quốc tế, cô và Timothée Chalamet được cho là nghiêm túc trong tình yêu. Tài tử được gia đình bạn gái khen là người đàn ông của gia đình, biết cách cân bằng cuộc sống, sự nghiệp thành công. Hai người thường nấu ăn cùng nhau, chơi board game và du lịch, dành thời gian cho gia đình của Kylie, gặp gỡ bạn bè hai bên mỗi khi trống lịch trình. Hồi tháng 3, người đẹp đến cổ vũ bạn trai ở lễ trao giải Oscar 2025.
Theo truyền thông quốc tế, cô và Timothée Chalamet được cho là nghiêm túc trong tình yêu. Tài tử được gia đình bạn gái khen là người đàn ông của gia đình, biết cách cân bằng cuộc sống, sự nghiệp thành công. Hai người thường nấu ăn cùng nhau, chơi board game và du lịch, dành thời gian cho gia đình của Kylie, gặp gỡ bạn bè hai bên mỗi khi trống lịch trình. Hồi tháng 3, người đẹp đến cổ vũ bạn trai ở lễ trao giải Oscar 2025.
Phương Linh
Ảnh, video: Instagram Kylie Jenner