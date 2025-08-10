Vẻ nóng bỏng của bạn gái Timothée Chalamet

Theo Page Six, Kylie Jenner đang tận hưởng dịp sinh nhật tuổi 28. Cô là em gái Kim Kardashian và siêu mẫu Kendall Jenner, nổi tiếng sau chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians.

Năm 2016, cô mở công ty mỹ phẩm Kylie Cosmetics, nhanh chóng được đón nhận. Một năm sau, Kylie đứng thứ 59 trong danh sách 100 ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất năm của Forbes.