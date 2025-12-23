Vẻ ngọt ngào của mỹ nhân Philippines đoạt á hậu Miss Cosmo

Cô là á hậu duy nhất của cuộc thi, xếp sau Hoa hậu Yolina Lindquist (phải) trong chung kết tối 20/12 ở TP HCM. Khác với các cuộc thi sắc đẹp quốc tế hiện tại, Miss Cosmo chỉ trao danh hiệu cho top 2.
Chelsea Fernandez tốt nghiệp cử nhân ngành truyền thông tại quê nhà. Từ năm 2019, cô tham gia nhiều sân chơi sắc đẹp. Năm 2022, cô thi Miss Globe 2022, vào top 15. Giữa năm, sau khi vào top 6 Hoa hậu Hoàn vũ Philippines, Chelsea Fernandez được đơn vị nắm bản quyền cử thi Miss Cosmo.
Tại vòng cuối, người đẹp ghi điểm với phần thi trang phục dạ hội dành cho top 10 và thắng giải thưởng phụ Best Evening Gown.
Hai màn catwalk của Chelsea Fernandez tại chung kết.
Chelsea Fernandez tại vòng thi áo tắm ở chặng đầu. Cô cao 1,73 m, được giám khảo đánh giá cao nhờ các bước đi tự tin trên sân khấu. Sau bán kết ngày 17/12, hàng loạt chuyên trang sắc đẹp quốc tế xếp cô vào nhóm thí sinh ấn tượng.
Với hình thể cân đối, mỹ nhân Philippines thường diện các kiểu đầm cúp ngực, cắt xẻ.
Cô là thí sinh có lượng fan lớn nhất cuộc thi, thắng giải bình chọn. Trước chung kết, chuyên trang Sash Factor dự đoán Chelsea Fernandez đăng quang.
Chelsea Fernandez tạo dáng ở các buổi chụp ảnh.
Mỹ nhân mặc thanh lịch khi tham gia vòng phỏng vấn kín cùng bảy giám khảo, hôm 16/12.
Cô nói về dự án bảo tồn rừng ngập mặn ở Philippines. Mục tiêu cô đặt ra là trồng khoảng 5.000 cây con trên mỗi hecta. Theo Chelsea, hành động hướng đến giải quyết vấn đề môi trường, tạo thêm giá trị kinh tế cho cộng đồng địa phương thông qua việc phục hồi hệ sinh thái. Cô muốn mở rộng việc trồng cây tại nhiều quốc gia.
Chelsea Fernandez giới thiệu trang phục carnival lấy cảm hứng từ văn hóa của quê hương tại cuộc thi.
Á hậu biến hóa phong cách trong các hoạt động bên lề. Cô thường chọn trang phục gam màu nổi, trang điểm kiểu ngọt ngào với son đỏ, hồng.
Mỹ nhân cho biết yêu thích văn hóa, con người Việt Nam. Khi đáp sân bay Tân Sơn Nhất, cô gây chú ý với trang phục truyền thống kết hợp nón lá.
Chelsea Fernandez vào top 5 "Thí sinh diễn áo dài đẹp nhất" tại vòng thi Best Of Vietnam, hôm 11/12 ở TP HCM. Cô thể hiện mẫu trang phục thuộc bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Trung Đinh.
Người đẹp thực hiện bộ ảnh tôn vinh áo dài trước khi đến với sân chơi.
Tại cuộc gặp gỡ truyền thông sau chung kết, ngày 21/12, Chelsea Fernandez nói yêu thích không khí của Đà Lạt, có dịp sẽ dẫn gia đình đi du lịch tại đây.
Á hậu cho biết sẵn sàng đồng hành tổ chức để lan tỏa giá trị về phụ nữ hiện đại, hướng tới cộng đồng.
Người đẹp Nguyễn Hoàng Phương Linh nhận xét Chelsea Fernandez thân thiện, hài hước. Á hậu thích quay video nhảy múa cùng bạn thi ở hậu trường.
Tân Cao
Ảnh, video: Miss Cosmo, Instagram Chelsea Fernandez