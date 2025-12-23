Vẻ ngọt ngào của mỹ nhân Philippines đoạt á hậu Miss Cosmo

Mỹ nhân mặc thanh lịch khi tham gia vòng phỏng vấn kín cùng bảy giám khảo, hôm 16/12.

Cô nói về dự án bảo tồn rừng ngập mặn ở Philippines. Mục tiêu cô đặt ra là trồng khoảng 5.000 cây con trên mỗi hecta. Theo Chelsea, hành động hướng đến giải quyết vấn đề môi trường, tạo thêm giá trị kinh tế cho cộng đồng địa phương thông qua việc phục hồi hệ sinh thái. Cô muốn mở rộng việc trồng cây tại nhiều quốc gia.