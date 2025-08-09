VĐV phá kỷ lục với cú nhảy tử thần từ độ cao hơn 48 m

Florian Marker, VĐV Đức có biệt danh "Chucko", thực hiện cú nhảy từ độ cao 48,7 mét để lập kỷ lục thế giới mới trong môn thể thao mạo hiểm nhảy tự do tử thần.

Theo báo Tây Ban Nha AS ngày 7/8, cú nhảy diễn ra tại một địa điểm chưa được công bố, và được ghi lại chi tiết bởi nhà làm phim Nick Coulter. Ông theo sát quá trình chuẩn bị cũng như khoảnh khắc "lao mình" của Chucko.

"Tôi đã tập luyện nhiều năm cho khoảnh khắc này. Khi đứng trên mép nhảy, tôi biết mình sẽ làm được", VĐV người Đức chia sẻ sau khi hoàn thành cú nhảy kỷ lục từ độ cao 48,7 mét.

Kỷ lục thế giới trước đó là 44,3 mét do VĐV người Pháp Côme Girardot thiết lập tại thác nước La Cimbarra ở vùng Aldeaquemada, tỉnh Jaén, trung tâm Tây Ban Nha hồi tháng 10/2024.

Girardot cũng lên tiếng chúc mừng Marker. "Tôi vui vì người làm được là Chucko. Anh ấy sống và thở cùng môn thể thao này", VĐV người Pháp cho biết.

Với cú nhảy mới nhất, Marker nâng giới hạn thêm hơn 4 mét, đặt ra một cột mốc mới cho giới VĐV theo đuổi môn thể thao mạo hiểm nhảy tử thần.

Nhảy tử thần (Death diving, hay còn gọi là Døds) bắt nguồn từ Na Uy từ những năm 1970. VĐV sẽ nhảy từ bục cao trong tư thế tay chân dang rộng - giống như rơi tự do - rồi co người lại ngay trước khi chạm mặt nước để giảm chấn thương. Đây là môn thể thao mạo hiểm đòi hỏi sự kiểm soát tuyệt đối và tinh thần thép.

Hiện nhảy tử thần có hệ thống thi đấu chuyên nghiệp và giải vô địch thế giới riêng, là Døds Diving World Championship. Cú nhảy của Marker không nằm trong hệ thống giải chính thức, dù vậy vẫn được cộng đồng xem là bước ngoặt lịch sử của môn thể thao này.

Vali Graham, 21 tuổi, suýt chết vì cú nhảy tử thần từ độ cao hơn 42 m.

Theo Uniquetimes, nhảy tử thần là môn thể thao mạo hiểm thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu thích cảm giác mạnh. Tuy nhiên, đi kèm với sự phấn khích và thử thách giới hạn bản thân là những rủi ro chấn thương nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến tử vong.

Một cú nhảy từ độ cao lớn với tốc độ cao dễ gây ra các chấn thương như gãy xương, tổn thương cột sống, chấn thương đầu hoặc thậm chí mất mạng. Dù là vận động viên chuyên nghiệp, người tham gia vẫn phải đối mặt với nguy cơ tai nạn cao. Theo một nghiên cứu đăng trên British Journal of Sports Medicine, xác suất tử vong từ các cú nhảy ở độ cao lớn là khoảng 1 trên 18.000 lần nhảy.

Không chỉ yêu cầu thể lực, nhảy tử thần đòi hỏi người chơi phải có kỹ năng, khả năng giữ thăng bằng, phản xạ và sức mạnh cơ bắp vượt trội - đặc biệt là khi thực hiện các động tác xoay, nhào lộn trong không trung. Nếu thực hiện thiếu chuẩn bị hoặc không có huấn luyện đúng cách, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Điều kiện nước cũng là yếu tố khó lường. Mặt nước có thể che giấu đá, vật cản, hoặc có độ sâu không phù hợp, dễ gây va đập và chấn thương. Ngoài ra, việc cổ vũ hoặc thực hiện những hoạt động mạo hiểm như nhảy tử thần còn gây ra tranh cãi về đạo đức và pháp lý. Một số quốc gia thậm chí cấm loại hình này vì lo ngại ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ và nguy cơ bình thường hóa các hành vi nguy hiểm trong xã hội.

Vali Graham, 21 tuổi, từng suýt chết vì cú nhảy tử thần từ độ cao hơn 42 m. Graham tiếp nước không đúng tư thế, dẫn đến bị gãy đốt sống, xương ức, nứt sọ, vỡ màng nhĩ và phải phẫu thuật.

Hồng Duy