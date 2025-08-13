VĐV Nga bò về đích, không nhớ giành HC vàng thế nào

Maria Ermakova kiệt sức, phải bò qua vạch đích và không nhớ khoảnh khắc giành HC vàng nội dung 10.000m nữ tại giải U23 điền kinh Nga.

"Điền kinh là một cuộc chiến không chỉ với đối thủ mà còn với chính bản thân mình. Đây là môn thể thao đòi hỏi sự hy sinh, nơi mà khi sức lực cạn kiệt, VĐV phải tìm kiếm nguồn năng lượng từ sâu thẳm tâm hồn để cán đích", báo Tây Ban Nha Marca bình luận khi đưa tin ngày 12/8.

Ermakova là trường hợp mới nhất thể hiện tinh thần chiến đấu đó. Trong màn trình diễn đầy quả cảm ngày 25/7, cô đăng quang vô địch U23 Nga nội dung 10.000m, vượt qua vạch đích trong trạng thái gần như kiệt quệ nhưng vẫn nắm trọn vinh quang. Sau khi về đích, cô bị ngất và phải được đưa ra bằng xe đẩy.

"4 vòng trước khi kết thúc, tôi cảm giác đôi chân mình như bông", Maria kể với truyền thông Nga sau giải.

VĐV Nga loạng choạng về đích Maria Ermakova ngã rồi loạng choạng về đích.

Ở chung kết, Maria vượt trội, bỏ xa các đối thủ tới một vòng sau 27 phút. Khi cách vạch đích khoảng 20 m, cô ngã xuống và không thể gượng dậy.

Nhưng lợi thế dẫn trước mà cô tạo ra trong phần lớn chặng đua cho phép Maria có khoảnh khắc nghỉ ngơi cần thiết. Sau vài giây, cô có thể đứng dậy, loạng choạng về đích với 32 phút 24 giây 44, chỉ kém kỷ lục U23 quốc gia 11 giây.

"Tôi chưa từng nghĩ tới việc bỏ cuộc", Maria khẳng định. "Tôi không nhớ rõ khoảnh khắc mình về đích, và muốn được sống lại cảm giác đó. Tôi mừng vì mình còn sống; dường như tôi bất tử vậy. Giờ tôi đứng đây, tận hưởng giây phút này. Cảm giác chiến thắng thật sự chỉ đến sau đó, vì ngay khi kết thúc, tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra".

VĐV Nga ngã trước đích Góc quay khác cho thấy nỗ lực của Maria Ermakova.

Năm 2024, Maria giành HC đồng nội dung 5.000m tại Đại hội BRICS tổ chức ở Kazan và đứng thứ ba nội dung 5.000 mét tại Cup Nga ở Cheboksary.

Tháng 2/2025, Maria phá kỷ lục U23 Nga ở cự ly 3.000m trong nhà với thành tích 8 phút 50 giây 21, vượt kỷ lục cũ được giữ từ năm 2011. Cô đặt mục tiêu trong năm 2025 sẽ phá kỷ lục U23 cự ly 10.000m, là 32 phút 01 giây 83 do Gulshat Fazlitdinova thiết lập năm 2013.

Hồng Duy (theo Marca)