VĐV Kenya lỡ chiến thắng tại Valencia Marathon vì fair-play

Tây Ban NhaKhoảnh khắc chia sẻ chai nước giữa đường đua được cho là nguyên nhân khiến nhà vô địch thế giới Peres Jepchirchir đánh mất lợi thế và nhìn đồng hương Joyciline Jepkosgei vô địch Valencia Marathon 2025.

Trên đường chạy Tây Ban Nha, Jepchirchir và Jepkosgei duy trì thế giằng co suốt quãng đường 42,195 km. Bước ngoặt đến ở mốc 35 km - thời điểm nhiều VĐV thường "đụng tường".

Jepkosgei bỏ lỡ chai nước ở trạm tiếp nước quan trọng. Trong khi đó, Jepchirchir lấy được chai và đứng trước hai lựa chọn - tận dụng sai sót của đối thủ để tăng tốc hoặc chia sẻ nguồn tiếp năng lượng quý giá.

VĐV Kenya lỡ danh hiệu Valencia Marathon 2025 Khoảnh khắc Jepchirchir đưa chai nước cho Jepkosgei.

Cuối cùng, runner 32 tuổi chọn cách hành xử đầy tinh thần thể thao, khi đưa chai nước cho đồng hương. Nhưng hành động đẹp này được cho là nguyên nhân khiến cô mất lợi thế. Chỉ 1 kilomet sau, Jepkosgei hồi sức, tăng tốc mạnh mẽ và băng về đích với 2 giờ 14 phút - thành tích tốt nhất năm và phá kỷ lục giải. Jepchirchir về thứ hai, sau đồng hương 43 giây.

Cả hai chân chạy Kenya đều phá kỷ lục cũ của giải (2 giờ 14 phút 58 giây), nhưng chỉ Jepkosgei được công nhận chiến thắng và thiết lập cột mốc mới. Nhờ đó, cô nhận tổng cộng 107.000 USD gồm 75.000 USD tiền thưởng vô địch và 32.000 USD cho kỷ lục giải - gần gấp đôi mức thưởng của Jepchirchir.

Joyciline Jepkosgei về nhất Valencia Marathon 2025 ngày 7/12. Ảnh: EPA

Theo Canadian Running Magazine, việc bỏ lỡ chai nước là lỗi cá nhân, và các VĐV không bắt buộc phải hỗ trợ nhau trong cuộc đua căng thẳng như vậy. Jepchirchir hoàn toàn có thể tận dụng khoảnh khắc này để tăng tốc. Nhưng lựa chọn của cô - dù khiến bản thân thất thế - lại là minh chứng cho tinh thần fair-play hiếm thấy ở nhóm elite. Jepchirchir rời Valencia với thành tích cá nhân tốt nhất (PB) mới, vị trí á quân và hình ảnh đẹp về sự hào hiệp trong thể thao.

Jepchirchir sở hữu bộ sưu tập danh hiệu ấn tượng từ HC vàng marathon Olympic Tokyo 2020 đến hai chức vô địch thế giới half marathon. Cô từng thắng New York 2021, Boston 2022 và hai lần đăng quang London Marathon, trong đó có kỷ lục thế giới dành cho nữ ở đường chạy không pacer nam năm 2024. Jepchirchir cũng từng giữ kỷ lục thế giới half marathon với 1 giờ 5 phút 6 giây.

Jepkosgei thi đấu từ cự ly 10.000 m đến marathon. Cô từng giữ kỷ lục thế giới half marathon ở nội dung chạy hỗn hợp với thành tích 64 phút 51 giây, đồng thời là cựu kỷ lục gia thế giới cự ly 10 km.

John Korir ăn mừng khi về nhất Valencia Marathon 2025. Ảnh: Reuters

Ở nội dung nam Valencia Marathon 2025, John Korir về nhất trong 2 giờ 2 phút 24 giây - thành tích tốt nhất sự nghiệp, với hai splits là 1 giờ 1 phút 47 giây và 1 giờ 0 phút 37 giây. Korir là chân chạy nổi tiếng của Kenya, từng vô địch hai giải major Chicago 2024 và Boston 2025.

Xếp sau là Amanal Petros (Đức) với 2 giờ 4 phút 3 giây và Awet Kibrab (Na Uy) với 2 giờ 2 phút 24 giây - đều là kỷ lục quốc gia.

Hồng Duy (theo Canadian Running Magazine)